El entorno de TI de TechZone es extremadamente complejo y se encuentra en un estado de cambio continuo. En promedio, el equipo gestiona 2600 máquinas virtuales (VM) en la nube pública, 14 000 VM en las instalaciones y 274 000 contenedores distribuidos en 600 clústeres, que incluyen 178 000 pods.

"Comenzamos la semana con 12 000 máquinas virtuales en ejecución y, a finales de la semana, tendremos 16 000 VM distribuidas en un entorno de nube híbrida que incluye Azure, AWS, Red Hat OpenShift, Kubernetes y VMware", explica Erickson. "Repasamos este ciclo de fluctuación de la demanda cada semana. Antes de contar con Turbonomic, no disponíamos de una única fuente de información que nos indicara de forma fiable cuántas máquinas virtuales se estaban ejecutando en nuestro entorno. Tendríamos que iniciar sesión en seis o siete interfaces diferentes y juntar manualmente los datos. Ahora tenemos una vista consolidada de todo nuestro entorno (desde la capa de aplicación hasta la infraestructura) que se actualiza en tiempo real".

La visibilidad completa es un primer paso crítico en el proceso de reducción de costes de TechZ, pero solo es el principio. Un equipo de personas de alto rendimiento no puede revisar manualmente y establecer la asignación óptima de recursos para un entorno de esta escala. Necesitan un motor de IA y análisis que revise continuamente su entorno para identificar y actuar sobre las oportunidades para mejorar la asignación de recursos. "No creamos todo lo que se implementa en TechZone. Permitimos que la comunidad de IBM cree patrones que se ejecuten en nuestro entorno. Nuestro equipo de nueve no puede inspeccionar manualmente cada uno de ellos. Aquí es donde la IA de Turbonomic puede ayudar", dice Erickson.

El equipo de TechZone comenzó sus esfuerzos de optimización centrándose en sus entornos Amazon Web Services (AWS) y VMware, así como en Red Hat® OpenShift® (enlace externo a ibm.com). Empezaron a revisar y ejecutar manualmente las recomendaciones de recursos impulsadas por la IA de Turbonomic. "Hubo muchas acciones no disruptivas que podrían implementarse inmediatamente en AWS, por ejemplo. Tomamos muchas medidas para mejorar el rendimiento del almacenamiento y reducir los costes al mismo tiempo", recuerda Erickson. El equipo monitorizó estrechamente el impacto de sus cambios de recursos y continuó optimizando a medida que avanzaba el tiempo. A medida que crecía la confianza en las recomendaciones, el equipo comenzó a implementar la automatización.