Este desafío de optimizar la asignación de recursos en un entorno OpenShift multiinquilino era complejo, pero una vez que implementaron Turbonomic, el equipo descubrió que el camino a seguir era claro. "No tuvimos que cambiar nuestra plataforma ni la forma en que trabajamos para implementar Turbonomic. Tras la instalación, los datos procesables eran casi instantáneos", explica Ryan DeJana, STSM, Hybrid Cloud Architect en IBM. En cuestión de horas, el equipo tenía una visión integral de la asignación de capacidad en varios clústeres de OpenShift, y podían ver lo que necesitaba optimizarse. Su siguiente paso fue explorar acciones automatizadas de recursos. Pero primero, Lyteson necesitaba persuadir al equipo de que la automatización era el enfoque correcto.

“También a mí me tuvieron que convencer para probar la automatización. Como desarrollador, el primer paso de transferir el control de los recursos a una plataforma de software puede dar un poco de miedo”, admite DeJana. La visibilidad completa de Turbonomic, la capacidad de ver todo su entorno desde la capa de aplicación hasta la infraestructura, fue un punto crítico para aliviar esta preocupación y avanzar.

Lyteson supusió al equipo a probar la automatización y ver por sí mismos que Turbonomic estaba tomando las medidas adecuadas para dar el tamaño adecuado a su entorno. El equipo comenzó migrando sus clústeres de no producción y desarrollo. "En un par de días, el equipo tenía claro que la automatización basada en IA de Turbonomic estaba contribuyendo a un entorno más eficaz y eficiente", comenta DeJana.



Hoy en día, el equipo está aplicando datos de uso de aplicaciones en tiempo real desde Turbonomic para dimensionar automáticamente las asignaciones de recursos para el 88% de sus aplicaciones no productivas y el 42% de sus aplicaciones de producción. "Turbonomic nos ha ayudado en términos de tiempo y el ritmo del cambio. No sólo pedíamos al equipo que desarrollara nuevas funciones empresariales con mayor rapidez y las entregara antes, sino que también les pedíamos que supieran cuántos recursos necesitan en realidad", explica DeJana. "Con Turbonomic, podemos permitir la automatización de recursos de tamaño adecuado. No hacemos que nuestros desarrolladores vean y entiendan cómo realizar esos cambios de recursos manualmente. Estamos eliminando la fricción de su vida para que puedan centrarse en crear valor empresarial".