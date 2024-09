El equipo necesitaba una comprensión holística de su infraestructura para satisfacer las necesidades de los equipos de desarrollo de Metzler. "Nuestros colegas no dejaban de venir a pedirnos más recursos para sus cargas de trabajo destinadas a desarrollo, plataformas de negociación, sistemas de monitorización, etc.", afirma Schnee. "Pero no entendieron que 'más' no siempre equivale a 'mejor'.

A medida que estas conversaciones se volvieron más frecuentes, Maag y Schnee empezaron a buscar una solución.