Contenedores en IBM Cloud

Cree microservicios seguros para acelerar el proceso desde la idea hasta el mercado. Elija los recursos de computación y el orquestador de contenedores más adecuados para sus necesidades, con alta fiabilidad en su nube híbrida.
Con los servicios de contenedores de IBM, basados en tecnologías de código abierto como Kubernetes, puede facilitar y acelerar su transición a la nube de forma rápida y segura. Utilice el servicio IBM Cloud Continuous Delivery para crear e implementar sus aplicaciones contenerizadas en la nube. Orqueste sus contenedores con Red Hat OpenShift on IBM Cloud o el servicio IBM Cloud Kubernetes Service, o utilice IBM Cloud Code Engine —una plataforma sin servidor totalmente gestionada— para centrarse en escribir código, no en gestionar la infraestructura. IBM Cloud tiene la solución de contenedores que se adapta a sus necesidades.
Los nuevos usuarios de IBM Cloud reciben un crédito por sus primeros 200 USD de aplicaciones y servicios. ¡Empiece ahora!
Respalde el ciclo de vida de los proyectos y modelos de IA y aprendizaje automático con una infraestructura de contenedores, tanto en las instalaciones como en la nube, con las soluciones IBM Cloud.
Consiga un clúster Kubernetes sin coste alguno junto con más de 40 productos sin coste y un crédito de 200 USD.
IBM Cloud se ejecuta en Kubernetes para ofrecer escalabilidad y diversidad de cargas de trabajo y da soporte a más de 25 000 clústeres.
IBM Cloud se basa en estándares abiertos para ofrecer flexibilidad, portabilidad y servicios en la nube habilitados para API abiertas.
IBM Cloud ofrece seguridad de nivel de contenedor y de clave propia (KYOK) , amplio cumplimiento normativo del sector y
La aplicación de la seguridad de imágenes de IBM Cloud está habilitada de forma predeterminada en las instalaciones privadas, lo que impide que el código malicioso afecte a otros contenedores o al sistema host.
Dé sus primeros pasos con una de nuestras soluciones de contenedores sin coste alguno ahora mismo.