Una plataforma de contenedores creada para dar soporte a los entornos más seguros, fiables y escalables.

Servicio gestionado con herramientas de seguridad, gestión y monitorización

Tiempo de ejecución sin servidor gestionado para contenedores, trabajos por lotes, código y funciones

Kubernetes gestionado para aplicaciones contenerizadas seguras y de alta disponibilidad

Registro privado totalmente gestionado para almacenar y distribuir imágenes de contenedores

Aproveche el poder de la IA en Red Hat Summit

Visite el puesto n.º 1133 de IBM y descubra que la IA de Red Hat en IBM Cloud puede acelerar la innovación de las aplicaciones.

Visión general

Cree microservicios seguros para acelerar el proceso desde la idea hasta el mercado. Elija los recursos de computación y el orquestador de contenedores más adecuados para sus necesidades, con alta fiabilidad en su nube híbrida.

Con los servicios de contenedores de IBM, basados en tecnologías de código abierto como Kubernetes, puede facilitar y acelerar su transición a la nube de forma rápida y segura. Utilice el servicio IBM Cloud Continuous Delivery para crear e implementar sus aplicaciones contenerizadas en la nube. Orqueste sus contenedores con Red Hat OpenShift on IBM Cloud o el servicio IBM Cloud Kubernetes Service, o utilice IBM Cloud Code Engine —una plataforma sin servidor totalmente gestionada— para centrarse en escribir código, no en gestionar la infraestructura. IBM Cloud tiene la solución de contenedores que se adapta a sus necesidades.
Hace cinco años, la seguridad y la escalabilidad eran una excusa que los bancos utilizaban para evitar hablar con empresas como nosotros. Hoy, son la razón por la que quieren trabajar con nosotros.
Matthieu M. Job CEO, Circeo Cliente de Red Hat OpenShift on IBM Cloud
Beneficios Los contenedores en IBM Cloud ofrecen beneficios significativos a los desarrolladores y equipos de desarrollo, especialmente en las siguientes áreas.
Empiece sin coste
Habilite las cargas de trabajo de IA

Respalde el ciclo de vida de los proyectos y modelos de IA y aprendizaje automático con una infraestructura de contenedores, tanto en las instalaciones como en la nube, con las soluciones IBM Cloud.

Empiece a crear sin coste alguno

Consiga un clúster Kubernetes sin coste alguno junto con más de 40 productos sin coste y un crédito de 200 USD.

Comprometidos con Kubernetes

IBM Cloud se ejecuta en Kubernetes para ofrecer escalabilidad y diversidad de cargas de trabajo y da soporte a más de 25 000 clústeres.

Abierto, sin vendor lock-in

IBM Cloud se basa en estándares abiertos para ofrecer flexibilidad, portabilidad y servicios en la nube habilitados para API abiertas.

Capacidades de nivel empresarial

IBM Cloud ofrece seguridad de nivel de contenedor y de clave propia (KYOK) , amplio cumplimiento normativo del sector y
*Se aplican restricciones.

Seguro por diseño

La aplicación de la seguridad de imágenes de IBM Cloud está habilitada de forma predeterminada en las instalaciones privadas, lo que impide que el código malicioso afecte a otros contenedores o al sistema host.

Soluciones IBM Cloud Code Engine
Ejecute aplicaciones sin servidor o trabajos por lotes a partir de código fuente o imágenes de contenedores.
Red Hat OpenShift on IBM Cloud
Implemente clústeres OpenShift de alta disponibilidad y totalmente gestionados con solo pulsar un botón.
IBM Cloud Kubernetes Service
Simplifique la implementación, la gestión y las operaciones de Kubernetes.
Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud
Ejecute y gestione máquinas virtuales seguras en una plataforma nativa de IA y nube en IBM Cloud.
IBM Cloud Satellite
Implemente el servicio gestionado Red Hat OpenShift on IBM Cloud en cualquier lugar (en las instalaciones o en otra infraestructura en la nube).
Instalador IPI de Red Hat OpenShift
Cree su propio clúster Red Hat OpenShift autogestionado en la infraestructura de IBM Cloud.
Red Hat AI InstrucLab
Simplifique, escale y proteja el entrenamiento y la implementación de modelos de IA
Red Hat OpenShift AI on IBM Cloud
Respalde los servicios de IA generativa del portfolio de IBM watsonx para dar soporte al ciclo de vida de los proyectos y modelos de IA y aprendizaje automático, tanto en las instalaciones como en la nube.
IBM Cloud Container Registry
Almacene y distribuya imágenes de contenedores en un registro privado.
IBM Cloud Continuous Delivery
Automatice las compilaciones y las pruebas con canalizaciones de entrega basadas en Tekton.
IBM Cloud Schematics
Automatice las operaciones de recursos en la nube, instale software y ejecute aplicaciones de varios niveles en sus recursos en la nube de forma rápida y sencilla.
IBM Cloud Logs
Optimice la observabilidad de los registros para mejorar el rendimiento de la infraestructura y las aplicaciones.
IBM Cloud Monitoring
Monitorice y solucione los problemas de sus soluciones de contenedores.
IBM Cloud Security and Compliance Workload Protection
Encuentre y priorice vulnerabilidades de software, detecte y responda a amenazas y gestione configuraciones.
IBM Cloud Object Storage
Gestione su almacenamiento de registro interno.
IBM Cloud Secrets Manager
Gestione los certificados y secretos de Ingress.
IBM Cloud Key Protect
Cifre su base de datos etcd y los volúmenes de arranque de los nodos de trabajo.
IBM Cloud HyperProtect Crypto
Gestione las políticas de seguridad y orqueste en entornos multinube.
IBM Cloud Managed ODF
Implemente el almacenamiento definido por software de OpenShift Data Foundation en su clúster OpenShift.
Casos de éxito
Vista del jugador de tenis del estadio de Wimbledon saca el balón a través de la red
Wimbledon
Los flujos de trabajo automatizados de Wimbledon integran y orquestan el flujo de datos a través de las diversas aplicaciones y modelos de IA en contenedores para producir una experiencia digital que recopila 2,7 millones de puntos de datos cada año.
Panorama del campo de golf Masters con público
Masters
Para adaptarse a una pandemia, IBM aplicó la tecnología de nube híbrida abierta para ayudar a resolver desafíos complicados y a aprovechar los datos masivos no estructurados para crear una experiencia digital fluida.
Vista aérea de un avión estacionado en un aeropuerto
Etihad Airways
Etihad utilizó IBM Cloud Kubernetes Service para crear una plataforma abierta de orquestación de servicios basada en microservicios.
Gente caminando por la calle
Sweap.io
IBM Cloud Code Engine permite a Sweap.io gestionar capacidades de escalado automático que permiten a la empresa centrarse en ofrecer valor a los clientes.
Formación y certificación Arquitecto profesional de IBM Cloud
Desarrolle habilidades en materia de contenedores a través de los cursos del plan de estudios de arquitecto profesional de IBM Cloud.
Desarrollador profesional de IBM Cloud
Desarrolle habilidades en materia de contenedores a través de los cursos del plan de estudios de desarrollador profesional de IBM Cloud.
IBM Cloud DevSecOps Specialty
Aprenda a crear e implementar sus aplicaciones contenerizadas en la nube.

Próximos pasos

 

Dé sus primeros pasos con una de nuestras soluciones de contenedores sin coste alguno ahora mismo.
