Acerca del Masters

Desde 1934, el Masters (enlace externo a ibm.com) ha sido el hogar de algunos de los mejores momentos del golf. Entre azaleas en flor, pinos altísimos y cornejos florecidos, la primera semana completa de abril inaugura una etapa única para el golf y para el deporte. A lo largo de cuatro días y 72 hoyos, el campo más pequeño de los grandes campeonatos de golf compite por una oportunidad de hacerse con la chaqueta verde y un lugar en la historia del Masters. Haga un viaje por Magnolia Lane o dé un paseo por Amen Corner y explore las icónicas tradiciones, momentos e historia del Torneo de Maestros como nunca antes, del pasado y del presente.