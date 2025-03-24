¿Qué es la ISO 20000?

ITSM es la práctica de prestar servicios de TI que permiten a una organización satisfacer las necesidades de sus usuarios (tanto empleados como clientes) y alcanzar sus objetivos empresariales. La norma ISO 20000 describe requisitos, buenas prácticas, referencias y orientación para planificar, diseñar, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de servicios (SMS).

Publicada por primera vez en 2004, la ISO 20000 se revisó en 2011 y nuevamente en 2018; la última revisión es la más actual y se denomina ISO 20000:2018.

La ISO 20000 ha ganado popularidad en los últimos años entre los proveedores de servicios de TI y las organizaciones de todos los sectores que se esfuerzan por mejorar continuamente el rendimiento general de la ITSM, reducir los riesgos y mejorar la calidad del servicio mediante la incorporación de una mayor eficiencia y productividad en sus procesos de gestión de servicios.