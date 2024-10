Heute haben fortschrittliche Flottenmanagement-Software und -Metriken das Flottenwartungsmanagement erheblich vereinfacht. Die richtige Software rationalisiert Arbeitsabläufe durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) und anderen fortschrittlichen Technologien, um den Zustand eines Flottenfahrzeugs besser zu bewerten und die maximale Betriebszeit für ein bestimmtes Fahrzeug zu gewährleisten.

Zykluszählung

Eine Methode der Bestandsverwaltung, die die Anzahl der täglich gezählten Artikel oder Vermögenswerte aufteilt, sodass alle Artikel innerhalb einer bestimmten Frist gezählt werden können (z. B. zehn Artikel pro Tag aus einer Liste von 500 über 50 Tage). Dadurch können Unternehmen einen umfassenden Überblick über alle für ein bestimmtes Fahrzeug relevanten Komponenten behalten, ohne wöchentlich eine kostenintensive Inspektion jedes einzelnen Vermögenswerts durchführen zu müssen.

Benachrichtigungen zur Tankverwaltung

Die richtige Flottenmanagement-Software automatisiert den Treibstoffverbrauch von Flottenfahrzeugen und bewertet gleichzeitig den vorhandenen Kraftstoffvorrat, verhindert unnötiges Auftanken und verhindert die Wahrscheinlichkeit, dass Fahrzeugen der Treibstoff ausgeht.

Lebenszykluskosten

Dieses Finanz-Tool hilft Unternehmen, die Endkosten eines Assets zu verstehen, vom Erstkauf über die Wartung bis hin zur Außerbetriebnahme.

Verwaltung der Flotte

Eine 360°-Ansicht Ihrer gesamten Flotte hilft Ihnen, die vorhandenen Fahrzeuge zu verstehen, ihren aktuellen Status zu kennen und zu wissen, welche Fahrzeuge zur Auslieferung oder Wartung bereit sind, sodass Sie die richtigen Genehmigungen vornehmen können.

Arbeitsauftrag

Unternehmen müssen einen vollständigen Überblick über die Zeitpläne für die vorbeugende Wartung haben, die die angeforderten Wartungsaufgaben, das entsprechende Personal und einen Termin enthalten. Auf diese Weise können sie besser einschätzen, wie viele Fahrzeuge einsatzbereit sein werden und wie lange es dauern wird, bis die Fahrzeuge repariert sind. Es schafft auch eine bessere Möglichkeit, das Humankapital zu verwalten, das für die Reparatur der Flotte verantwortlich ist. Es kann auch kleinere, aber wichtige Dinge wie Ölwechsel und kleine Korrekturen verfolgen, um den reibungslosen Betrieb des Flottenfahrzeugs zu gewährleisten.

Flotten-Tracking

Flottenanbieter müssen in Echtzeit Informationen darüber haben, wo sich ihre Fahrzeuge auf der Straße befinden. Das Flotten-Tracking nutzt Telematik, um es Flottenbetreibern zu ermöglichen, den Standort, den Status und die Aktivität einer Fahrzeugflotte zu verfolgen. Dies wird oft durch GPS-Tracking-Geräte erreicht, die in jedem Fahrzeug installiert sind und Daten an eine zentrale Software übertragen.

Software-Updates

Das Aufkommen elektronischer Fahrzeuge bedeutet, dass Flottenbetreiber einen umfassenden Plan für die Verwaltung von Updates der Fahrzeugbetriebssysteme benötigen. Dazu gehört die Entscheidung, wann sie ihre Software aktualisieren und wie sie sie einführen sollten, ob auf einmal oder durch Beta-Tests mit einigen wenigen Fahrzeugen, um eine fehlerbedingte Abschaltung zu vermeiden.