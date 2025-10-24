Was ist dig +trace?

Das vom Internet verwendete Domainnamensystem besteht aus verschiedenen Root-Nameservern, die auf unterschiedlichen Ebenen arbeiten. Von besonderer Bedeutung sind die 13 logischen Root-Nameserver, die auf oberster Ebene arbeiten und nach den ersten 13 Buchstaben des Alphabets benannt sind.

Jeder dieser 13 logischen Root-Nameserver bezieht sich nicht auf einzelne Computer oder Betriebssysteme, sondern repräsentiert eine benannte Behörde, die ein Dreizehntel des gesamten DNS-Abfrageverkehrs im Internet regelt. Wenn wir also von „Server A“ sprechen, meinen wir die Bezeichnung Server A, die eine unbegrenzte Anzahl einzelner DNS-Server abdecken kann.

Es ist außerdem erwähnenswert, dass die 13 Root-Nameserver an eine Vielzahl von Organisationen delegiert sind – verschiedene gewinnorientierte Unternehmen, Universitäten und Militärorganisationen. Und obwohl es wahr ist, dass sich der Standort der meisten physischen Server ursprünglich stark auf die Vereinigten Staaten konzentrierte, hat sich diese Gleichung im Laufe der Zeit neu ausbalanciert. Die physischen Server befinden sich jetzt überall auf der Welt.

Hier sind die Gruppen, die für den Betrieb der 13 verschiedenen root-servers.net-Bezeichnungen verantwortlich sind:

Server A (a.root-servers.net): Betreiber: VeriSign, Inc., ein Anbieter von Internetinfrastruktur- und Domainnamenregistrierungsdiensten weltweit.

Server B (b.root-servers.net): Betreiber: University of Southern California (ISI). Das Information Sciences Institute (ISI) der USC erforscht fortschrittliche Computer- und Kommunikationstechnologie.

Server C (c.root-servers.net): Betreiber: Cogent Communications, ein internationaler ISP, der ein umfangreiches Glasfasernetzwerk verwaltet und Colocation-Dienstleistungen anbietet.

Server D (d.root-servers.net): Betreiber: Die Universität Maryland, verwaltet durch ihre Gruppe „Advanced Cyberinfrastructure and Internet Global Services“ (ACIGS).

Server E (e.root-servers.net): Betreiber: NASA, genauer gesagt die Serviceabteilung Network and Telecommunication Services (NaTS) der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde.

Server F (f.root-servers.net): Betreiber: Internet Systems Consortium, Inc., eine gemeinnützige Organisation, die das Internet durch verschiedene Software und Protokolle unterstützt.

Server G (g.root-servers.net): Betreiber: US Department of Defense Network Information Center (NIC), das auch für die Verwaltung des IPv6-Adressplans des DoD verantwortlich ist.

Server H (h.root-servers.net): Betreiber: US Army Research Laboratory (ARL), früher bekannt als Ballistics Research Laboratory (BRL).

Server I (i.root-servers.net): Betreiber: Netnod, eine schwedische gemeinnützige Internetinfrastrukturorganisation, die vor allem für Interkonnektivitätsdienste in nordischen Regionen bekannt ist.

Server J (j.root-servers.net): Betreiber: VeriSign, Inc. (siehe Server A).

Server K (k.root-servers.net): Betreiber: Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC), eine gemeinnützige regionale Internet-Registry (RIR) für Europa, den Nahen Osten und Asien.

Server L (l.root-servers.net): Betreiber: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), ein Unternehmen, das durch einen Vertrag mit der Regierung entstand, aber jetzt als eigenständige, global ausgerichtete Einheit existiert.

Server M (m.root-servers.net): Betreiber: Das WIDE-Projekt, was für Widely Integrated Distributed Environment steht, ist ein Internetprojekt, das durch die Zusammenarbeit dreier japanischer Universitäten begann.

Der Anfrageverkehr wird gleichmäßig auf die 13 Server verteilt, wobei kein Server mehr Anfragen bearbeitet als ein anderer. Regionale Faktoren können Einfluss darauf haben, auf welche Server die Benutzer am häufigsten zugreifen, aber insgesamt ist der Datenverkehr ähnlich und besteht hauptsächlich aus Anfragen an ISP-Adressen.

Der Grund dafür, dass 13 Instanzen erforderlich sind, um den DNS-Abfrageverkehr zu verwalten, liegt darin, dass jedes Jahr Billionen von DNS-Abfragen generiert werden. Einige Schätzungen gehen davon aus, dass die Gesamtsumme über 100 Billionen steigen wird, aber diese Zahlen sind fundierte Vermutungen. Es ist eine so große Zahl, dass sie wirklich nicht berechnet werden kann.