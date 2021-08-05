Was sind Schulungen und Entwicklung?

Was sind Schulungen und Entwicklung?

Schulungs- und Entwicklungsprogramme umfassen in der Regel Bildungsaktivitäten, die das Wissen eines Arbeitnehmers erweitern und ihn stärker motivieren, seine Arbeitsleistung zu verbessern. Diese Initiativen unterstützen die Mitarbeiter dabei, neue Fähigkeiten zu erlernen und sich das Fachwissen anzueignen, das für ihre berufliche Weiterentwicklung erforderlich ist.

Arten von Schulungen und Entwicklung

Schulungsprogramme können unabhängig oder mit einem Lernverwaltungssystem erstellt werden, um die Mitarbeiter langfristig bei der Fortbildung zu unterstützen. Zu den üblichen Schulungsmethoden gehören Orientierungsveranstaltungen, Vorlesungen im Klassenzimmer, Fallstudien, Rollenspiele, Simulationen und computergestütztes Training, einschließlich E-Learning.

Manchmal ist die Personalentwicklungsabteilung (HRD) eines Unternehmens die treibende Kraft hinter den Schulungs- und Entwicklungsmaßnahmen für die Mitarbeiter. Diese Bemühungen lassen sich grob in 2 Arten von Programmen unterteilen:

Mitarbeiterschulung und -entwicklung
Ein strategisches Tool zur Verbesserung der Geschäftsergebnisse durch die Implementierung interner Bildungsprogramme, die das Mitarbeiterwachstum und die Mitarbeiterbindung steigern.

Managementschulung und -entwicklung
Die Praxis, Mitarbeiter zu Managern und Manager zu effektiven Führungskräften heranzubilden, indem bestimmte Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten kontinuierlich verbessert werden.

Warum sind Fort- und Weiterbildungen wichtig?

Erfolgreiche Unternehmen wissen, dass es vorteilhafter und kostengünstiger ist, ihre bestehenden Mitarbeiter bei ihrer Entwicklung zu unterstützen, anstatt nach neuen Talenten zu suchen.

Zu den zehn wichtigsten Vorteilen von Schulungs- und Entwicklungsprogrammen für Mitarbeiter gehören:

  • Höhere Produktivität: Wenn Mitarbeiter mit neuen Verfahren und Technologien auf dem Laufenden bleiben, können sie ihre Gesamtleistung steigern.

  • Reduziertes Mikromanagement: Wenn sich die Mitarbeiter befähigt fühlen, eine Aufgabe auszuführen, benötigen sie in der Regel weniger Aufsicht und arbeiten unabhängiger.1

  • Schulung zukünftiger Führungskräfte: Unternehmen müssen über eine stabile Pipeline aus gut geschulten und innovativen potenziellen Führungskräften verfügen, um im Laufe der Zeit wachsen und sich anpassen zu können.

  • Höhere Zufriedenheit im Job und Mitarbeiterbindung: Gut geschulte Mitarbeiter gewinnen Vertrauen in ihre Fähigkeiten, was zu erhöhter Zufriedenheit im Job, weniger Fehlzeiten und einer höheren Mitarbeiterbindung führt.

  • Gewinnung hochqualifizierter Mitarbeiter: Top-Bewerber werden von Unternehmen mit einem erkennbaren Karriereweg angelockt, der auf konstanter Aus- und Weiterbildung basiert.

  • Erhöhte Konsistenz: Eine gut organisierte Schulung trägt dazu bei, dass Aufgaben einheitlich ausgeführt werden, was zu einer strengen Qualitätskontrolle führt, der Endbenutzer vertrauen können.

  • Mehr Kameradschaft: Aus- und Weiterbildung tragen dazu bei, ein Gefühl von Teamwork und Zusammenarbeit zu schaffen.

  • Mehr Sicherheit: Kontinuierliche Schulungen und Weiterbildungen tragen dazu bei, dass die Mitarbeiter über das Wissen und die Fähigkeiten verfügen, um eine Aufgabe sicher auszuführen.

  • Möglichkeit zu bereichsübergreifenden Schulungen: Durch regelmäßige Schulungen entsteht ein kompetentes Gesamtteam, in dem sich die Mitarbeiter bei Bedarf gegenseitig bei Schulungen unterstützen können.

  • Zusätzliche Innovation: Kontinuierlich geschulte Mitarbeiter können bei der Entwicklung neuer Strategien und Produkte helfen und so zum Unternehmenserfolg beitragen.

Aktuelle Trends in der Aus- und Weiterbildung

Der Unternehmensmarkt verändert sich schnell, und Unternehmen müssen flexibel sein und sich leicht an Veränderungen anpassen können. Die Technologie ist einer der wichtigsten Treiber für diesen rasanten Wandel, wobei Automatisierung und künstliche Intelligenz (KI) im Vordergrund stehen.

Hier sind vier wichtige Trends, die sich darauf auswirken, wie Unternehmen Schulungen und Entwicklung überdenken müssen.

Mobiles Remote-Training

Moderne Unternehmen haben erkannt, dass es nicht mehr nur darauf ankommt, was Mitarbeiter wissen müssen, sondern auch wann, wo und wie die Entwicklungserfahrung Leistungen ermöglicht. Mit den Fortschritten in der Mobiltechnologie verlassen sich Unternehmen immer mehr auf mobile Arbeitskräfte. Die Schulung wird auf mobile Geräte verlagert, wo Apps den Arbeitnehmern branchenübergreifend „Just-in-Time“-Informationen und Empfehlungen bereitstellen.

KI-Training

KI-Systeme können unstrukturierte Informationen auf ähnliche Weise verarbeiten wie Menschen. Diese Systeme verstehen Sprachmuster und sensorische Eingaben, einschließlich Text, Bilder und auditive Hinweise. KI-basierte Software kann anpassen, wie einem Lernenden Schulungsinhalte auf der Grundlage seines Lernstils vermittelt werden, Inhalte basierend auf den bisherigen Leistungen eines Lernenden vorschlagen und vorhersagen, welche Informationen für ihn als Nächstes am wichtigsten sind.

Flexibles Lernen

Flexibles Lernen ist ein Prozess, der Mitarbeiter dazu ermutigt, sich durch praktische Übungen weiterzubilden und häufig zu iterieren, was zu organisatorischen Veränderungen und Akzeptanz führt. Zum Beispiel hat IBM® IBM Garage™ eingeführt, ein Tool zum Ausführen, Skalieren und Verwalten mehrerer Transformationsinitiativen eines Unternehmens. Unternehmen wie Ford Motor Company und Travelport nutzen IBM Garage auf der ganzen Welt, um Kulturen der offenen Zusammenarbeit und des kontinuierlichen Lernens zu schaffen. 

Flexible Lernmodelle aus der Ferne

Obwohl es Fernunterricht schon lange gibt, hat die COVID-19-Pandemie unterstrichen, wie wichtig es für Unternehmen ist, über ein belastbares, flexibles und mobiles Personalmanagement zu verfügen. Unternehmen haben gelernt, dass Remote-Mitarbeiter produktiv und engagiert sein und kontinuierlich daran arbeiten müssen, sich weiterzuentwickeln und zu verbessern.

Herausforderungen bei der Aus- und Weiterbildung

Aktuelle Artikel und Branchenumfragen legen nahe, dass zu viele Schulungen in Unternehmen möglicherweise ineffizient sind. Die meisten Schulungen werden von den Lernenden nicht vollständig übernommen. Unternehmen müssen mit gezielten Fernlernprogrammen und mobilem „Just-in-Time“-Training eine Kultur des kontinuierlichen, selbstgesteuerten und selbstmotivierten Lernens aufbauen.

Unternehmen müssen auch den größeren Rahmen überdenken, welche Fähigkeiten bald benötigt werden. Eine aktuelle IBM Studie auf Metastufe (PDF) prognostiziert, dass mehr als 120 Millionen Mitarbeiter in den zwölf größten Volkswirtschaften der Welt aufgrund der KI-fähigen Automatisierung in den nächsten drei Jahren neu geschult werden müssen.

Zu den Erkenntnissen der Studie gehören:

  • Kompetente Menschen treiben die Weltwirtschaft an: Digitale Fähigkeiten bleiben von entscheidender Bedeutung, aber Soft Skills sind wichtiger geworden.

  • Die Verfügbarkeit und Qualität von Kompetenzen sind in Gefahr: Die Halbwertszeit von Kompetenzen wird immer kürzer, während die Zeit, die zum Schließen einer Kompetenzlücke benötigt wird, sprunghaft ansteigt. Unternehmen sind daher gezwungen, Wege zu finden, um in Sachen Kompetenzen immer einen Schritt voraus zu sein.

  • Intelligente Automatisierung stellt einen wirtschaftlichen Wandel dar: Millionen von Mitarbeitern müssen wahrscheinlich neue Fähigkeiten entwickeln und erlernen, und die meisten Unternehmen und Länder sind nicht auf diese Aufgabe vorbereitet.

  • Unternehmenskulturen sind im Wandel: Das digitale Zeitalter hat die Notwendigkeit eines neuen Geschäftsmodells, neuer Arbeitsweisen und einer flexiblen Kultur mit sich gebracht, die die Entwicklung wichtiger neuer Fähigkeiten fördert.

Die Studie kommt zu dem Schluss, dass herkömmliche Einstellungs- und Schulungsmaßnahmen nicht mehr so effektiv sind und dass andere Strategien und Taktiken einen starken Einfluss auf die Schließung der Qualifikationslücke haben können. Zu den verschiedenen Strategien und Taktiken gehören:

  • Persönlicher gestalten: Passen Sie berufliche Fähigkeiten und Erfahrungen in der Lernentwicklung speziell auf die Ziele und Interessen Ihrer Mitarbeiter an.

  • Transparenz steigern: Stellen Sie die Kompetenzen in den Mittelpunkt der Schulungsstrategie und streben Sie einen umfassenden Überblick über die Kompetenzen im gesamten Unternehmen an.

  • Nach innen und außen schauen: Setzen Sie auf eine offene Technologiearchitektur und eine Reihe von Partnern, die in der Lage sind, die neuesten Entwicklungen zu nutzen.
