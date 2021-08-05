Schulungsprogramme können unabhängig oder mit einem Lernverwaltungssystem erstellt werden, um die Mitarbeiter langfristig bei der Fortbildung zu unterstützen. Zu den üblichen Schulungsmethoden gehören Orientierungsveranstaltungen, Vorlesungen im Klassenzimmer, Fallstudien, Rollenspiele, Simulationen und computergestütztes Training, einschließlich E-Learning.

Manchmal ist die Personalentwicklungsabteilung (HRD) eines Unternehmens die treibende Kraft hinter den Schulungs- und Entwicklungsmaßnahmen für die Mitarbeiter. Diese Bemühungen lassen sich grob in 2 Arten von Programmen unterteilen:

Mitarbeiterschulung und -entwicklung

Ein strategisches Tool zur Verbesserung der Geschäftsergebnisse durch die Implementierung interner Bildungsprogramme, die das Mitarbeiterwachstum und die Mitarbeiterbindung steigern.

Managementschulung und -entwicklung

Die Praxis, Mitarbeiter zu Managern und Manager zu effektiven Führungskräften heranzubilden, indem bestimmte Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten kontinuierlich verbessert werden.