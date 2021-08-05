Schulungs- und Entwicklungsprogramme umfassen in der Regel Bildungsaktivitäten, die das Wissen eines Arbeitnehmers erweitern und ihn stärker motivieren, seine Arbeitsleistung zu verbessern. Diese Initiativen unterstützen die Mitarbeiter dabei, neue Fähigkeiten zu erlernen und sich das Fachwissen anzueignen, das für ihre berufliche Weiterentwicklung erforderlich ist.
Schulungsprogramme können unabhängig oder mit einem Lernverwaltungssystem erstellt werden, um die Mitarbeiter langfristig bei der Fortbildung zu unterstützen. Zu den üblichen Schulungsmethoden gehören Orientierungsveranstaltungen, Vorlesungen im Klassenzimmer, Fallstudien, Rollenspiele, Simulationen und computergestütztes Training, einschließlich E-Learning.
Manchmal ist die Personalentwicklungsabteilung (HRD) eines Unternehmens die treibende Kraft hinter den Schulungs- und Entwicklungsmaßnahmen für die Mitarbeiter. Diese Bemühungen lassen sich grob in 2 Arten von Programmen unterteilen:
Mitarbeiterschulung und -entwicklung
Ein strategisches Tool zur Verbesserung der Geschäftsergebnisse durch die Implementierung interner Bildungsprogramme, die das Mitarbeiterwachstum und die Mitarbeiterbindung steigern.
Managementschulung und -entwicklung
Die Praxis, Mitarbeiter zu Managern und Manager zu effektiven Führungskräften heranzubilden, indem bestimmte Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten kontinuierlich verbessert werden.
Erfolgreiche Unternehmen wissen, dass es vorteilhafter und kostengünstiger ist, ihre bestehenden Mitarbeiter bei ihrer Entwicklung zu unterstützen, anstatt nach neuen Talenten zu suchen.
Zu den zehn wichtigsten Vorteilen von Schulungs- und Entwicklungsprogrammen für Mitarbeiter gehören:
Der Unternehmensmarkt verändert sich schnell, und Unternehmen müssen flexibel sein und sich leicht an Veränderungen anpassen können. Die Technologie ist einer der wichtigsten Treiber für diesen rasanten Wandel, wobei Automatisierung und künstliche Intelligenz (KI) im Vordergrund stehen.
Hier sind vier wichtige Trends, die sich darauf auswirken, wie Unternehmen Schulungen und Entwicklung überdenken müssen.
Moderne Unternehmen haben erkannt, dass es nicht mehr nur darauf ankommt, was Mitarbeiter wissen müssen, sondern auch wann, wo und wie die Entwicklungserfahrung Leistungen ermöglicht. Mit den Fortschritten in der Mobiltechnologie verlassen sich Unternehmen immer mehr auf mobile Arbeitskräfte. Die Schulung wird auf mobile Geräte verlagert, wo Apps den Arbeitnehmern branchenübergreifend „Just-in-Time“-Informationen und Empfehlungen bereitstellen.
KI-Systeme können unstrukturierte Informationen auf ähnliche Weise verarbeiten wie Menschen. Diese Systeme verstehen Sprachmuster und sensorische Eingaben, einschließlich Text, Bilder und auditive Hinweise. KI-basierte Software kann anpassen, wie einem Lernenden Schulungsinhalte auf der Grundlage seines Lernstils vermittelt werden, Inhalte basierend auf den bisherigen Leistungen eines Lernenden vorschlagen und vorhersagen, welche Informationen für ihn als Nächstes am wichtigsten sind.
Flexibles Lernen ist ein Prozess, der Mitarbeiter dazu ermutigt, sich durch praktische Übungen weiterzubilden und häufig zu iterieren, was zu organisatorischen Veränderungen und Akzeptanz führt. Zum Beispiel hat IBM® IBM Garage™ eingeführt, ein Tool zum Ausführen, Skalieren und Verwalten mehrerer Transformationsinitiativen eines Unternehmens. Unternehmen wie Ford Motor Company und Travelport nutzen IBM Garage auf der ganzen Welt, um Kulturen der offenen Zusammenarbeit und des kontinuierlichen Lernens zu schaffen.
Obwohl es Fernunterricht schon lange gibt, hat die COVID-19-Pandemie unterstrichen, wie wichtig es für Unternehmen ist, über ein belastbares, flexibles und mobiles Personalmanagement zu verfügen. Unternehmen haben gelernt, dass Remote-Mitarbeiter produktiv und engagiert sein und kontinuierlich daran arbeiten müssen, sich weiterzuentwickeln und zu verbessern.
Aktuelle Artikel und Branchenumfragen legen nahe, dass zu viele Schulungen in Unternehmen möglicherweise ineffizient sind. Die meisten Schulungen werden von den Lernenden nicht vollständig übernommen. Unternehmen müssen mit gezielten Fernlernprogrammen und mobilem „Just-in-Time“-Training eine Kultur des kontinuierlichen, selbstgesteuerten und selbstmotivierten Lernens aufbauen.
Unternehmen müssen auch den größeren Rahmen überdenken, welche Fähigkeiten bald benötigt werden. Eine aktuelle IBM Studie auf Metastufe (PDF) prognostiziert, dass mehr als 120 Millionen Mitarbeiter in den zwölf größten Volkswirtschaften der Welt aufgrund der KI-fähigen Automatisierung in den nächsten drei Jahren neu geschult werden müssen.
Zu den Erkenntnissen der Studie gehören:
Die Studie kommt zu dem Schluss, dass herkömmliche Einstellungs- und Schulungsmaßnahmen nicht mehr so effektiv sind und dass andere Strategien und Taktiken einen starken Einfluss auf die Schließung der Qualifikationslücke haben können. Zu den verschiedenen Strategien und Taktiken gehören:
