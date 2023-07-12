OEE vs. TEEP: Was ist der Unterschied?

Der Hauptunterschied zwischen diesen Metriken besteht darin, dass die Gesamtanlageneffektivität den Prozentsatz der produktiven geplanten Produktionszeit misst und die effektive Gesamtanlagenleistung den Prozentsatz der produktiven Gesamtzeit .

Bei diesen Zeitberechnungen ist es wichtig, die richtige Terminologie zu verwenden. Hier sind einige gängige Methoden zur Zeitmessung in einem Produktionskontext:

Ungeplante Zeit : Zeit, in der in der Produktion keine Produktion geplant ist im Gegensatz zur "geplanten Zeit").

Zeit, in der in der Produktion keine Produktion geplant ist im Gegensatz zur "geplanten Zeit"). Kalenderzeit : Die Zeit, die für einen Arbeitsauftrag bis zu seiner Fertigstellung aufgewendet wurde.

Die Zeit, die für einen Arbeitsauftrag bis zu seiner Fertigstellung aufgewendet wurde. Gesamtbetriebszeit : Die Gesamtzeit, die eine Maschine für die Herstellung von Produkten zur Verfügung steht.

Die Gesamtzeit, die eine Maschine für die Herstellung von Produkten zur Verfügung steht. Ideale Zykluszeit : Die theoretisch schnellstmögliche Zeit zur Herstellung einer Einheit.

Die theoretisch schnellstmögliche Zeit zur Herstellung einer Einheit. Laufzeit: Der Zeitpunkt, zu dem der Fertigungsprozess für die Produktion und Ausführung geplant ist.

Die OEE konzentriert sich in erster Linie auf die Nutzung der verfügbaren Zeit und identifiziert Verluste aufgrund von Verfügbarkeits-, Leistungs- und Qualitätsproblemen. Sie hilft dabei, Bereiche mit Verbesserungs- und Effizienzoptimierungspotenzial zu identifizieren.

TEEP bietet andererseits eine breitere Perspektive, indem es die gesamte potenzielle Produktionszeit berücksichtigt, einschließlich geplanter Ausfallzeit für Wartung oder Umstellungen. Ziel ist es, das maximale Potenzial des Equipments oder der Produktionslinie zu messen.

Die Gesamtanlageneffektivität wird in der Regel zur Messung der Leistung eines bestimmten Equipments oder einer Maschine verwendet. Sie verschafft Ihnen Aufschluss darüber, wie effektiv das Equipment während der tatsächlichen Produktionszeit ausgelastet wird. Die Gesamtanlageneffektivität wird häufig als Benchmarking-Tool verwendet, um die Equipment-Leistung im Zeitverlauf zu verfolgen und zu verbessern. Sie hilft, Engpässe, Bereiche für Optimierungen und Verbesserungsinitiativen zu identifizieren.

Die effektive Gesamtanlagenleistung wird zur Messung der Gesamtleistung einer ganzen Produktionslinie oder mehrerer zusammenarbeitender Anlagen verwendet. Das ermöglicht eine ganzheitliche Sicht auf die Effektivität des gesamten Systems. Wenn Sie mehr über das maximale Leistungspotenzial Ihrer Produktionslinie, einschließlich geplanter Stillstandszeiten für Wartung, Umrüstung oder andere geplante Ereignisse, erfahren möchten, ist die effektive Gesamtanlagenleistung die richtige Leistungsmetrik. Die effektive Gesamtanlagenleistung kann für die Produktionskapazitätsplanung und zum Bestimmen der Leistungsfähigkeit Ihrer Anlage oder Produktionslinie hilfreich sein.