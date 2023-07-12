OEE vs. TEEP: Was ist der Unterschied?

Betriebsunterbrechungen, Equipmentfehler, Ausfälle und andere Störungen in der Produktionsumgebung können zu großen Verlusten für ein Unternehmen führen. Produktionsmanager haben die Aufgabe, sicherzustellen, dass Fabriken und andere Produktionslinien den größten Nutzen aus ihren Equipment und Systemen ziehen.
Die Gesamtanlageneffektivität (Overall Equipment Effectiveness, OEE) und die effektive Gesamtanlagenleistung (Total Effective Equipment Performance, TEEP) sind zwei verwandte KPIs, die in Fertigungs- und Produktionsumgebungen eingesetzt werden, um Verluste zu vermeiden, indem sie die Leistung von Anlagen und Produktionslinien messen und verbessern.
Die Gesamtanlageneffektivität ist eine Metrik, die zur Messung der Effektivität und Leistung von Fertigungsprozessen oder einzelnen Equipment verwendet wird. Diese gibt Aufschluss darüber, wie gut die Anlagen ausgelastet sind und wie effizient sie bei der Herstellung von Waren oder der Erbringung von Services arbeiten.
Die Gesamtanlageneffektivität misst die Effizienz und Effektivität des Equipments anhand von drei Faktoren. Die Berechnung der OEE ist einfach: Verfügbarkeit x Leistung x Qualität.
Die effektive TEEP ist ebenfalls eine Metrik, die in Fertigungs- und Produktionsumgebungen verwendet wird, um die Gesamteffizienz und -effektivität von Equipment oder einer Produktionslinie zu messen. Sie umfasst die gesamte potenzielle Produktionszeit, einschließlich geplanter und ungeplanter Ausfallzeit.
Die TEEP errechnet sich durch Multiplizieren von vier Faktoren: Verfügbarkeit, Leistung, Qualität und Auslastung.
Der Hauptunterschied zwischen diesen Metriken besteht darin, dass die Gesamtanlageneffektivität den Prozentsatz der produktiven geplanten Produktionszeit misst und die effektive Gesamtanlagenleistung den Prozentsatz der produktiven Gesamtzeit .
Bei diesen Zeitberechnungen ist es wichtig, die richtige Terminologie zu verwenden. Hier sind einige gängige Methoden zur Zeitmessung in einem Produktionskontext:
Die OEE konzentriert sich in erster Linie auf die Nutzung der verfügbaren Zeit und identifiziert Verluste aufgrund von Verfügbarkeits-, Leistungs- und Qualitätsproblemen. Sie hilft dabei, Bereiche mit Verbesserungs- und Effizienzoptimierungspotenzial zu identifizieren.
TEEP bietet andererseits eine breitere Perspektive, indem es die gesamte potenzielle Produktionszeit berücksichtigt, einschließlich geplanter Ausfallzeit für Wartung oder Umstellungen. Ziel ist es, das maximale Potenzial des Equipments oder der Produktionslinie zu messen.
Die Gesamtanlageneffektivität wird in der Regel zur Messung der Leistung eines bestimmten Equipments oder einer Maschine verwendet. Sie verschafft Ihnen Aufschluss darüber, wie effektiv das Equipment während der tatsächlichen Produktionszeit ausgelastet wird. Die Gesamtanlageneffektivität wird häufig als Benchmarking-Tool verwendet, um die Equipment-Leistung im Zeitverlauf zu verfolgen und zu verbessern. Sie hilft, Engpässe, Bereiche für Optimierungen und Verbesserungsinitiativen zu identifizieren.
Die effektive Gesamtanlagenleistung wird zur Messung der Gesamtleistung einer ganzen Produktionslinie oder mehrerer zusammenarbeitender Anlagen verwendet. Das ermöglicht eine ganzheitliche Sicht auf die Effektivität des gesamten Systems. Wenn Sie mehr über das maximale Leistungspotenzial Ihrer Produktionslinie, einschließlich geplanter Stillstandszeiten für Wartung, Umrüstung oder andere geplante Ereignisse, erfahren möchten, ist die effektive Gesamtanlagenleistung die richtige Leistungsmetrik. Die effektive Gesamtanlagenleistung kann für die Produktionskapazitätsplanung und zum Bestimmen der Leistungsfähigkeit Ihrer Anlage oder Produktionslinie hilfreich sein.
Durch die Kombination von Gesamtanlageneffektivität und effektiver Gesamtanlagenleistung können Sie eine umfassende Analyse der aktuellen Anlagenleistung sowohl auf Ebene der Einzelmaschine als auch auf der Ebene der Produktionslinie durchführen. Dieser integrierte Ansatz bietet ein tieferes Verständnis der Leistung, hilft bei der Priorisierung von Verbesserungsmaßnahmen und maximiert die Gesamteffektivität und Effizienz Ihrer Fertigungsabläufe, sodass Produktionsmanager einen höheren Durchsatz und maximale Betriebszeit erreichen können.
