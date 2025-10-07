Veränderlich versus unveränderlich ist ein Prinzip, das moderne Ansätze sowohl für die Softwareentwicklung als auch für das Infrastrukturmanagement antreibt.

Der Unterschied lässt sich mit dem Schreiben von Text auf ein Whiteboard vergleichen. Wenn Sie Wörter hinzufügen, Teile löschen oder den geschriebenen Text ändern können, ist das wie eine veränderliche Ressource. Aber wenn das Whiteboard in dem Moment, in dem Sie fertig sind, unter Glas eingeschlossen ist und Sie ein neues Whiteboard verwenden müssen, um etwas anderes zu schreiben, ist das eine unveränderliche Ressource.

Während dieses Konzept im Großen und Ganzen auf die gesamte Computertechnik anwendbar ist, ist es am häufigsten in der Programmierung anzutreffen. Beim Programmieren ist es für allgemeine Aufgaben unerlässlich zu verstehen, welche Datentypen direkt geändert werden können und wann eine neue Kopie erstellt werden muss. Zu diesen Aufgaben gehören das Schreiben von Algorithmen, das Erstellen von Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) und das Entwerfen von Klassen in objektorientierter Programmierung (OOP).

Die Wahl, veränderliche oder unveränderliche Objekte zu verwenden, wirkt sich darauf aus, wie Daten im Speicher verwaltet werden, wie sicher sie gemeinsam genutzt oder verändert werden können und ob unbeabsichtigte Nebeneffekte auftreten können. Dies ist der Grund, warum veränderlich versus unveränderlich ein grundlegendes Konzept sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Programmierer ist.

In der Programmiersprache Python sind beispielsweise Listen und Wörterbücher veränderliche Typen. Elemente können innerhalb dieser Objekte hinzugefügt, entfernt oder geändert werden. Im Gegensatz dazu sind Objekte wie boolesche Werte (wahre oder falsche Werte) oder Tupel – geordnete Sammlungen wie (1,2,3) – unveränderliche Typen. Ihr Inhalt kann nicht geändert oder mutiert werden, ohne ein völlig neues Objekt zu erstellen.