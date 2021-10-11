Mobile Cloud-Anwendungen können mithilfe von Cloud-Diensten schnell erstellt oder überarbeitet werden. Sie können auf vielen verschiedenen Geräten mit unterschiedlichen Betriebssystemen, Rechenvorgängen und Datenspeichern bereitgestellt werden. So können Benutzer auf Anwendungen zugreifen, die sonst vielleicht nicht unterstützt werden.

