Mobiles Cloud-Computing nutzt Cloud-Computing für die Bereitstellung von Anwendungen auf mobilen Geräten. Diese mobilen Anwendungen können per Fernzugriff mit Geschwindigkeit, Flexibilität und Entwicklungstools bereitgestellt werden.
Mobile Cloud-Anwendungen können mithilfe von Cloud-Diensten schnell erstellt oder überarbeitet werden. Sie können auf vielen verschiedenen Geräten mit unterschiedlichen Betriebssystemen, Rechenvorgängen und Datenspeichern bereitgestellt werden. So können Benutzer auf Anwendungen zugreifen, die sonst vielleicht nicht unterstützt werden.
Weitere Informationen zu den Entwicklungen finden Sie in „Entwicklung mobiler Anwendungen: Ein vollständiger Leitfaden“.
Mobile Apps, die in der Cloud laufen, sind nicht durch die Speicher- und Verarbeitungsressourcen eines Geräts eingeschränkt. Datenintensive Prozesse können in der Cloud ausgeführt werden.
Mobiles Cloud-Computing ermöglicht es Anwendern, schnell und sicher Daten aus verschiedenen Quellen zu erfassen und zu integrieren – unabhängig davon, wo sie sich befinden.
Manchmal verfügen IT-Experten nicht über die erforderlichen Ressourcen zur Verwaltung von Apps. Cloud-Anbieter können hierbei eine große Hilfe sein.
Anspruchsvolle Anwendungen belasten die Geräte. Eine flexible Cloud-Infrastruktur kann bei schwierigen Workloads unterstützen
Unternehmen sollten ihre mobilen Systeme und Daten vollständig in andere Geschäftsprozesse integrieren, um Zeit und Kosten zu sparen.
Der Schutz vertraulicher Daten ist auf allen Ebenen ein Anliegen: für Anwender, Geräte und bei der Integration in andere Systeme.
Mobiles Cloud-Computing bietet Flexibilität und ermöglicht es Entwicklern, die Verarbeitung und den Datenspeicher effizient zwischen dem Gerät und der Cloud zu teilen, um Leistung und Skalierbarkeit zu optimieren. Die schnelle Elastizität von cloudbasierten Diensten ergänzt die Mobilität und den Komfort mobiler Geräte – eine Kombination, die für eine ansprechende Benutzererfahrung sorgt und die Kundenbindung erhöht.
Eine integrierte Mobile-Cloud-Strategie ist daher unverzichtbar, um das Beste aus den neuen Technologien herauszuholen, die Produktivität der Mitarbeiter und die Kundenbindung zu gewährleisten und einen Wettbewerbsvorteil zu wahren.
Mit den mobilen Lösungen von IBM können Sie Ihre Anwendungen in der Cloud erstellen, hosten und ausführen.
Sind Sie bereit, KI für Ihr Unternehmen einzusetzen? Erfahren Sie, wie IBM Cloud und Red Hat die Anpassung, Bereitstellung und Skalierung von KI vereinfachen. Alles in einer Sitzung. Nehmen Sie am Webinar teil und ebnen Sie Ihren Weg zum Erfolg mit KI.
Dieser IDC-Bericht zeigt, wie Unternehmen die schwierigsten Herausforderungen der Cloud-Migration meistern – und was dabei funktioniert.
Entdecken Sie den Magic Quadrant für CDBMS 2024 und erfahren Sie, welche Anbieter leistungsstarke, hybridfähige Datenökosysteme bereitstellen.
Durch den Einsatz von IBM Watson Discovery, watsonx Assistant und watsonx.ai in der IBM Cloud hat das EdTech-Unternehmen nicht nur das Lernerlebnis für seine Kunden verbessert, sondern auch erhebliche geschäftliche Vorteile erzielt.
Entdecken Sie die IBM-Lösungen für die Cloud-Migration, die Ihren Weg in die Cloud optimieren. Erfahren Sie mehr über verschiedene Typen, Strategien und Vorteile von Migrationen, die die Effizienz, Skalierbarkeit und Innovation fördern.
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Unterschiede zwischen Public, Private und Hybrid Clouds von IBM. Finden Sie heraus, welches Cloud-Modell am besten zu Ihren Geschäftsanforderungen passt, um mehr Flexibilität, Sicherheit und Skalierbarkeit zu erhalten.
Erstellen Sie Ihr kostenloses IBM Cloud-Konto und erhalten Sie Zugriff auf mehr als 40 immer kostenlose Produkte, einschließlich IBM Watson-APIs.
IBM Cloud ist eine Enterprise-Cloud-Plattform, die für regulierte Branchen entwickelt wurde und offene, KI-fähige, sichere und hybride Lösungen bietet.
Schalten Sie mit IBM Cloud Consulting Services neue Funktionen frei und steigern Sie die geschäftliche Agilität. Entdecken Sie, wie Sie mit Hybrid-Cloud-Strategien und Expertenpartnerschaften gemeinsam Lösungen entwickeln, die digitale Transformation beschleunigen und die Leistung optimieren können.
Schalten Sie das volle Potenzial von KI und Hybrid Cloud mit der sicheren, skalierbaren Plattform von IBM frei. Erkunden Sie zunächst unsere KI-fähigen Lösungen oder erstellen Sie ein kostenloses Konto, um auf dauerhaft kostenlose Produkte und Services zuzugreifen.