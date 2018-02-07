Bevor es internetfähige Regenschirme, Entsafter, Wasserflaschen und Fabriken gab – bevor es überhaupt das moderne Internet gab – gab es in Pittsburgh, Pennsylvania, einen bescheidenen Cola-Automaten, der seinen Inhalt über ein Netzwerk melden konnte. Obwohl dieser Anwendungsfall nach heutigen Maßstäben primitiv war, weist er eine einzigartige Besonderheit auf: Dieser Automat war, soweit bekannt, das erste IoT-Gerät der Welt.

Not macht erfinderisch, wie so oft. Eines Tages in den frühen 1980er Jahren saß David Nichols, ein Doktorand der Informatikabteilung der Carnegie Mellon University, in seinem Büro in der Wean Hall auf dem Campus und sehnte sich nach einer Limonade. Aber sein Büro war „relativ weit entfernt“ vom Cola-Automaten des Gebäudes. Angesichts des hohen Koffeinkonsums seiner Kommilitonen wusste Nichols, dass die Wahrscheinlichkeit groß war, dass der Automat leer sein würde – oder dass die Limonaden im Inneren tragischerweise warm sein würden, falls er gerade erst nachgefüllt worden war.

„Plötzlich erinnerte ich mich an die Erzählungen über das ‚Prancing Pony‘, den ersten computergesteuerten Verkaufsautomaten in Stanford, und erkannte, dass wir diese Tortur nicht länger erdulden mussten, da wir über die entsprechende Technologie verfügten“, erinnerte sich Nichols später.

Nichols informierte einige Freunde über seine Idee, den Inhalt des Automaten aus der Ferne zu überwachen, um unzufriedenstellenden Besorgungen von Erfrischungsgetränken ein für alle Mal ein Ende zu setzen. Bald begannen zwei andere Studenten, Mike Kazar und Ivor Durham, sowie ein Forschungsingenieur der Universität, John Zsarnay, mit ihm zusammenzuarbeiten, um dieses Ziel zu erreichen.

Der Schlüssel, um den Inhalt der Cola-Maschine aus der Ferne zu bestimmen, bestand darin, die Lichter genau im Auge zu behalten. Die Maschine hatte sechs Säulen für Glasflaschen. Wenn jemand eine Cola kaufte, blinkte eine rote Kontrollleuchte für die entsprechende Säule für einige Sekunden auf, bevor sie wieder erlosch. Wenn eine Säule leer war, blieb das Licht an, bis die Limonaden ersetzt wurden.

Kazar schrieb ein Programm für das Gateway, das mehrmals pro Sekunde den Status der Lichter jeder Säule überprüfte. Wenn ein Licht von aus auf an wechselte, aber ein paar Sekunden später wieder erlosch, wusste es, dass eine Cola gekauft worden war. Wenn das Licht länger als fünf Sekunden eingeschaltet blieb, konnte man davon ausgehen, dass die Säule leer war. Als das Licht wieder ausging, wusste das Programm, dass zwei kalte Cola, die immer in der Maschine in Reserve aufbewahrt wurden, nun zum Kauf bereitstanden, während der Rest der Flaschen noch warm war. Das Programm verfolgte, wie viele Minuten sich die Flaschen nach dem Auffüllen in der Maschine befunden hatten. Nach drei Stunden wurden die Flaschen einfach als „kalt“ registriert.

Schließlich fügte die Gruppe dem Fingerprogramm des Hauptcomputers einen Code hinzu, der es jedem, der sich auf einem mit dem ARPANET verbundenen Computer befand – oder jedem, der mit dem lokalen Ethernet von Carnegie Mellon verbunden war – ermöglichte, auf Informationen über die Maschine zuzugreifen. Mit wenigen einfachen Tastendrücken konnten sie herausfinden, ob sich Cola im Automaten befand und, falls ja, welche davon kalt waren.

„Ich habe es nie benutzt, außer um zu sehen, ob es funktioniert“, erzählte Kazar Industrious. „Ich mochte Cola noch nie.“