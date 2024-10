Die GIS-Technologie liefert Erkenntnisse, die für viele Branchen und Fachgebiete von entscheidender Bedeutung sind.

Stadtplanung

Regierungen nutzen GIS-Daten und GIS-basierte Lösungen für die Stadtplanung: Flächennutzungs- und Bebauungspläne, Katastrophen- und Gesundheitsschutz, Straßennetz- und Gebäudeplanung, Versorgungsnetze, Energieerzeugung sowie Abfall- und Ressourcenmanagement. Zum Beispiel verwenden Planer im feuergefährdeten Kalifornien Hilfsmittel, die Fernerkundung, Vektordaten und Satellitenbilder einbeziehen, um Katastrophenschutzpläne zu erstellen und die optimale Platzierung von Hydranten zu ermitteln. Und der Bundesstaat Arizona nutzt GIS-Technologie, um sein Portfolio von über neun Millionen Morgen (2,25 Millionen Hektar) Land zu verwalten.

Wettervorhersage

Da extreme Wetterereignisse weltweit an Intensität und Häufigkeit zunehmen, ist es für Regierungen und Unternehmen gleichermaßen wichtig, sich auf diese vorzubereiten und sie zu planen. Softwarelösungen, die Geodaten, GIS-Kartierung und fortschrittliche Umweltanalysen kombinieren, ermöglichen es Unternehmen, verschiedene Arten von wetterbezogenen Daten nutzbar zu machen. Genauere Vorhersagen nutzen Echtzeitdaten und digitale Karten, um Unternehmen dabei zu helfen, Wetterereignisse besser vorherzusagen und darauf zu reagieren, wodurch die Auswirkungen auf den Betrieb verringert werden.

Entscheidungsfindung im Unternehmen

GIS-Software ermöglicht strategische Geschäftsentscheidungen in Bereichen wie Transport- und Liefermanagement, Immobilienportfoliomanagement, Kundensegmentierung und mehr.

Unternehmen nutzen beispielsweise die GIS-Technologie, um sicherzustellen, dass Ressourcen, einschließlich Ausrüstung und Mitarbeiter, dort sind, wo sie sein müssen – innerhalb oder außerhalb des Betriebsgeländes. Durch die Integration von GIS, künstlicher Intelligenz (KI), dem Internet der Dinge (IoT), Cloud- und Mobiltechnologien in das Field Service Management (FSM) einfließen, stehen Außendiensttechnikern die aktuellsten Informationen zur Verfügung. Ein effizientes Field Service Management stellt sicher, dass Techniker schnell auf Kundenprobleme reagieren und diese lösen, wodurch Ausfallzeiten und Kosten reduziert und gleichzeitig die Kundenzufriedenheit erhöht werden.

Landwirtschaft

Die GIS-Technologie ermöglicht eine produktive und nachhaltige Landwirtschaft, indem sie genaue und umfassende Daten bereitstellt. Erkenntnisse über Landveränderungen, die sich auf die Gesundheit von Nutzpflanzen auswirken, und darüber, wo bestimmte Nutzpflanzen besser wachsen, helfen, die Entscheidungsfindung zu verbessern und das Pflanzenmanagement effizienter zu gestalten.

Zum Beispiel sind Kleinbauernhöfe für eine sichere globale Lebensmittelversorgung von entscheidender Bedeutung, aber sie sind auch besonders anfällig für wetter- und klimabedingte Schwankungen. Eine technische Lösung, die von der Plan21 Foundation und IBM entwickelt wurde, zeigt, wie Erkenntnisse aus einer Vielzahl von Quellen, einschließlich Wetter- und Agrardaten, Landwirten helfen, sich besser an den Klimawandel anzupassen. Weitere Details zu dieser Initiative finden Sie hier.

Darüber hinaus haben IBM und Texas A&M AgriLife ein Tool entwickelt, das zur Verbesserung der Strategien für das Pflanzenmanagement beitragen soll. Kostengünstige Sensoren, die im Boden platziert werden, zeichnen Feuchtigkeits- und Temperaturwerte auf, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wann und wie viel Wasser die Pflanzen benötigen. Die Daten aus dieser Boden- und Wasseranalyse helfen den Landwirten, ihre Erträge zu steigern und gleichzeitig Kosten und Schadstoffausstoß zu senken.

Versorgungsunternehmen

GIS-Technologie und Geodaten ermöglichen genaue Vorhersagen, die Versorgungsunternehmen dabei helfen, schwerwiegende Wetterereignisse besser vorherzusagen, zu planen und sich von ihnen zu erholen, Stromausfälle zu minimieren und die Wiederherstellungszeiten zu verbessern. Einblick in Netzwerke ermöglicht es Versorgungsunternehmen, die betriebliche Effizienz und Zuverlässigkeit für traditionelle und erneuerbare Energiequellen unabhängig von den Wetterbedingungen zu verbessern.

Versorgungsunternehmen können auch effizienter arbeiten, wenn sie wetterbasierte Nachfragemuster mithilfe von Standortinformationen verstehen.

Darüber hinaus ermöglicht die GIS-Technologie Versorgungsunternehmen die Inspektion von Tausenden Kilometern Stromleitungen, um eine maximale Leistung sicherzustellen. Durch die Optimierung der Einsatzpläne der Crews und die Umstellung auf proaktive Wartung werden Ausfallzeiten minimiert und die Kundenzufriedenheit erhöht.

Klimawandel

Die GIS-Technologie kann ein wirksames Instrument im Kampf gegen den Klimawandel sein, indem sie einen umfassenden Überblick über aktuelle Umweltprobleme und deren Entwicklung bietet. Detaillierte Visualisierungen ermöglichen es Organisationen, Risiken zu überwachen, potenzielle Probleme zu antizipieren und nach Lösungen zu suchen.

GIS-Tools helfen beispielsweise Wissenschaftlern, sich ändernde Wettermuster besser zu verstehen, was Regierungen und OGIS-Tools helfen Wissenschaftlern beispielsweise dabei, sich verändernde Wettermuster besser zu verstehen, was Regierungen und Organisationen dabei unterstützt, bessere strategische Entscheidungen zu treffen. Auf Informationen basierende Daten und Satellitenbilder stellen sicher, dass Ersthelfer und Rettungskräfte dort sind, wo sie am dringendsten benötigt werden. Und wenn die Krise unter Kontrolle ist, kann GIS dazu beitragen, dass Strukturen und Services wiederhergestellt und in Betrieb genommen werden.

Da immer mehr Regierungen und Organisationen versuchen, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren, können Fragen wie „Wo ist der beste Standort für eine Windfarm?“ oder „Erhält dieses Gebäude genug Sonnenlicht, um Solarmodule zu installieren?“ mithilfe von Geodaten und GIS beantwortet werden.