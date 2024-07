Heute unterstützt das Arizona State Land Department seine Mitarbeitenden mit schnellem, zuverlässigem Zugriff auf zukunftsweisende Tools, die sie für ihre tägliche Arbeit benötigen.

Dank der Unterstützung virtueller Desktops durch leistungsstarke Speicherlösungen von IBM profitieren die Benutzer im Amt von einer besseren Leistung und deutlich mehr Produktivität. So können die Mitarbeitenden beispielsweise GIS-Karten mit mehreren Ebenen sofort laden, sodass sie Aufgaben im Bereich der Kartierung geografischer Informationen schnell und effizient durchführen können. Auf diese Weise können sie schnellere und fundiertere Entscheidungen über die Verwaltung von mehr als 9 Millionen Hektar State Trust Lands zu treffen, insbesondere im Rahmen der Landverwaltung für öffentliche Schulen.



Bill Reed bestätigt: „Der Erfolg der neuen Plattform – insbesondere ihre mobile Einsatzfähigkeit - lässt sich leicht an der beeindruckend hohen Steigerung der Benutzerakzeptanz messen. Die IBM Lösung hat uns nicht nur geholfen, die Zufriedenheit und Produktivität unserer Mitarbeitenden entscheidend zu steigern, sondern auch die Verwaltung ist jetzt wesentlich einfacher. So konnten wir die Kosten für den IT-Support senken.“



Die Abfrage großer Mengen räumlicher und nicht-räumlicher Daten belastet die vom Arizona State Land Department verwendeten Oracle-Anwendungen stark. Früher dauerte die Durchführung mancher Analysen 15 bis 20 Minuten. Das IBM® FlashSystem ermöglicht einen viel schnelleren Zugriff auf die Daten, sodass diese Jobs nun nahezu in Echtzeit ausgeführt werden können. „Die neue Lösung ist so schnell und leistungsfähig, dass unsere Mitarbeitenden uns anfangs anriefen und sagten, die Plattform funktioniere nicht“, sagt Bill Reed. „Aufgrund der blitzschnellen Leistung dachten sie, das System sei kaputt – als wir ihnen versicherten, dass die Lösung einfach nur viel schneller ist, waren sie völlig verblüfft. „Die Benutzer berichten durchweg, dass Oracle auf der Infrastruktur von FlashSystem und VersaStack wesentlich schneller läuft.“



Durch die Virtualisierung seiner Speicher-, Rechen- und Netzwerkinfrastruktur auf VersaStack von IBM und Cisco konnte das Arizona State Land Department mehr virtuelle Maschinen auf weniger physischen Servern unterbringen und so die Effizienz der Serverauslastung um 60 bis 70 Prozent steigern. Bill Reed erläutert: „Eine höhere Serverauslastung spiegelt sich direkt in niedrigeren Kosten für Hardware, Wartungsverträge, Kühlung und Stromverbrauch wider. Durch diesen Ansatz haben wir erhebliche Kosteneinsparungen, eine höhere Flexibilität und eine deutlich bessere Systemleistung erzielt.“



Durch den Einsatz von FlashSystem V9000 konnte das Amt außerdem die Bootzeiten für virtuelle Maschinen in der VDI-Landschaft um mehr als 86 Prozent von 15 Minuten auf zwei Minuten reduzieren: eine enorme Zeitersparnis, die sich positiv auf die Zufriedenheit der Benutzer und die Rentabilität des Unternehmens auswirkt. Ferner kann das Unternehmen nun den sicheren Benutzerzugriff von jedem Gerät mit Internetzugang unterstützen und so bei den Mitarbeitenden beliebte BYOD-Richtlinien ermöglichen, die wiederum deren Produktivität steigert. Mitarbeitende können sich von jedem beliebigen Gerät aus anmelden und so beispielsweise ihren virtuellen Desktop auf einem Projektor in einem Besprechungsraum anzeigen.



Dank der neuen Architektur müssen auch keine kostspieligen LANs in den Regionalbüros mehr unterhalten werden. Alle Daten werden sicher in der Zentrale gespeichert und verwaltet, wo sie auch vor Stromausfällen geschützt sind. Im Falle eines lokalen Stromausfalls verlieren die Benutzer keine Daten und können nach der Wiederherstellung der Stromversorgung einfach dort weitermachen, wo sie aufgehört haben – denn ihre Sitzung läuft auf der USV-geschützten zentralen Infrastruktur normal weiter.

Bill Reed fasst zusammen: „Für uns bedeuten produktivere Mitarbeitende zufriedenere Schüler und ein besseres Bildungsumfeld. Mit IBM haben wir beides erreicht und freuen uns darauf, in zukünftigen Projekten mit kognitiver Analytik, die durch IBM Speicherlösungen unterstützt werden, noch mehr Vorteile zu erzielen.“