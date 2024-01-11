Das größte Hindernis bei der Mainframe-Modernisierung ist wahrscheinlich der Fachkräftemangel. Viele der Mainframe- und Anwendungsexperten, die im Laufe der Jahre COBOL-Codebasen für Unternehmen erstellt und erweitert haben, sind wahrscheinlich entweder in den Ruhestand getreten oder werden dies demnächst tun.

Noch beängstigender ist, dass die nächste Generation von Talenten schwer zu rekrutieren sein wird, da neuere Informatik-Absolventen, die Java und neuere Sprachen gelernt haben, sich nicht natürlich vorstellen können, in der Entwicklung von Mainframe-Anwendungen tätig zu sein. Für sie wirkt die Arbeit vielleicht nicht so attraktiv wie das Design von mobilen Apps oder so flexibel wie die cloudnative Entwicklung. In vielerlei Hinsicht ist dies eine ziemlich ungerechte Voreingenommenheit.

COBOL wurde entwickelt, lange bevor es Objektorientierung gab – geschweige denn Serviceorientierung oder Cloud Computing. Mit einem schlanken Satz von Befehlen sollte sie für neuere Entwickler nicht kompliziert zu erlernen oder zu verstehen sein. Und es gibt keinen Grund, warum Mainframe-Anwendungen nicht von einer flexiblen Entwicklung und kleineren, inkrementellen Releases innerhalb einer automatisierten DevOps-Pipeline profitieren würden.

Herauszufinden, was die verschiedenen Teams im Laufe der Jahre mit COBOL gemacht haben, ist es, was es so schwierig macht, Veränderungen zu bewältigen. Entwickler haben endlose Ergänzungen und logischen Schleifen in einem prozeduralen System vorgenommen, das als Ganzes überprüft und aktualisiert werden muss und nicht in Komponenten oder lose gekoppelten Diensten.

Da Code und Programme auf dem Mainframe auf diese Weise miteinander verwoben sind, sind die gegenseitigen Abhängigkeiten und potenziellen Fehlerquellen zu komplex und zahlreich, als dass selbst erfahrene Entwickler sie entschlüsseln könnten. Dadurch fühlt sich die Entwicklung von COBOL-Apps entmutigender an als nötig, was viele Organisationen dazu veranlasst, frühzeitig nach Alternativen abseits des Mainframes zu suchen.