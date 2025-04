Künstliche Intelligenz ist dabei, viele verschiedene Bereiche der Wirtschaft zu verändern. Das Potenzial der Technologie zeigt sich besonders in den Bereichen Kundenservice, Talente und Anwendungsmodernisierung. Laut dem IBM Institute for Business Value (IBV) kann KI Fälle in Contact Centern eindämmen und die Customer Experiencece um 70 % verbessern. Außerdem kann KI die Produktivität im Personalwesen um 40 % und die Anwendungsmodernisierung um 30 % steigern. Ein Beispiel dafür ist die Verringerung des Arbeitsaufwands durch die Automatisierung der Ticketunterstützung durch die IT-Abteilung. Obwohl diese Zahlen Chancen für Unternehmen für Transformationen aufzeigen, war es in der Vergangenheit für Unternehmen eine Herausforderung, KI zu skalieren und zu operationalisieren.