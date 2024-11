Mikrocontroller sind eine Art kompakte, vorgefertigte ASIC, die einen (oder mehrere) Prozessorkerne, Speicher (RAM) und einen löschbaren, programmierbaren Festwertspeicher (EPROM) zum Speichern benutzerdefinierter Programme enthält, die auf dem Mikrocontroller ausgeführt werden. Die auch als „System-on-a-Chip“-Lösung (SoC) bekannten Mikrocontroller sind im Wesentlichen kleine Computer, die in ein einziges Stück Hardware integriert sind und unabhängig oder in größeren eingebetteten Systemen verwendet werden können.

Mikrocontroller für Verbraucher, wie das Arduino Starter Kit oder Microchip Technology PIC, können in der Assemblersprache oder in gängigen Programmiersprachen (C, C++) konfiguriert werden und werden von Bastlern und Pädagogen wegen ihrer kostengünstigen Zugänglichkeit bevorzugt. Mikrocontroller können auch komplexere und kritischere Aufgaben übernehmen und sind in industriellen Anwendungen weit verbreitet. Verringerte Rechenleistung und Speicherressourcen können jedoch die Effizienz des Mikrocontrollers in anspruchsvolleren Anwendungen einschränken.

Vorteile eines Mikrocontrollers

Trotz ihrer Einschränkungen bieten Mikrocontroller viele Vorteile, darunter die folgenden:

Kompaktes Design: Mikrocontroller integrieren alle notwendigen Komponenten auf einem kleinen, einzigen Chip und bieten einen geringen Speicherbedarf, der sich bei Anwendungen bewährt, bei denen Größe und Gewicht im Vordergrund stehen.

Energieeffizienz: Mikrocontroller wurden für den Betrieb mit geringem Stromverbrauch entwickelt und eignen sich gut für akkubetriebene Geräte und andere Anwendungen, bei denen der Stromverbrauch eine Rolle spielt.

Kosteneffizienz: Mikrocontroller bieten eine komplette SoC-Lösung, die den Bedarf an zusätzlichen Peripheriegeräten und Komponenten reduziert. Kostengünstige Universal-Mikrocontroller können die Gesamtkosten eines Projekts erheblich senken.

Flexibilität: Obwohl sie nicht so vielseitig sind wie FPGAs, sind Mikrocontroller für eine breite Palette von Anwendungen programmierbar. Während Mikrocontroller auf Hardwareebene nicht neu programmiert werden können, lassen sie sich auf Softwareebene problemlos neu konfigurieren, aktualisieren und optimieren.

Mikrocontroller-Komponenten

Steht die Reprogrammierbarkeit nicht im Vordergrund, bieten eigenständige Mikrocontroller eine kompakte und leistungsfähige Alternative. Die folgenden Punkte sind die Hauptbestandteile eines Mikrocontrollers:

Zentrale Recheneinheit (CPU): Die umgangssprachlich als „Gehirn“ bezeichnete zentrale Recheneinheit (CPU) dient als Kernkomponente, die für die Ausführung von Anweisungen und die Steuerung von Abläufen zuständig ist.

Speicher: Mikrocontroller enthalten sowohl flüchtigen Speicher (RAM), der temporäre Daten speichert, die verloren gehen können, wenn das System die Stromversorgung ausfällt, als auch nichtflüchtigen Speicher (ROM, FLASH) zum Speichern des Programmiercodes des Mikrocontrollers.

Peripheriegeräte: Je nach Anwendungszweck kann ein Mikrocontroller verschiedene Peripheriekomponenten enthalten, z. B. Ein-/Ausgabe-Schnittstellen (E/A) wie Timer, Zähler, Analog-Digital-Wandler (ADC) und Kommunikationsprotokolle (UART, SPI, I2C).

Anwendungsfälle für Mikrocontroller

Im Gegensatz zu FPGAs sind kleine, erschwingliche und nichtflüchtige Mikrocontroller in der modernen Elektronik allgegenwärtig und werden häufig für bestimmte Aufgaben bereitgestellt. Dazu gehören:

Automobilsysteme: Mikrocontroller werden in Motorsteuerungs-, Airbag-Auslösungs- und Infotainment-Systemen im Fahrzeug bereitgestellt.

Unterhaltungselektronik: Mikrocontroller sind für Smartphones, Smart-TVs und andere Haushaltsgeräte von entscheidender Bedeutung, insbesondere für Geräte, die in das Internet der Dinge (IoT) integriert sind.

Industrielle Automatisierung: Mikrocontroller eignen sich gut für industrielle Anwendungen, z. B. die Steuerung von Maschinen, Überwachungssysteme und die Prozessautomatisierung.

Medizinprodukte: Mikrocontroller werden häufig in lebensrettenden Produkten wie Herzschrittmachern, Blutzuckermessgeräten und Diagnosegeräten bereitgestellt.

Funktionen von Mikrocontrollern