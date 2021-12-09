Was ist Entscheidungsmanagement?

Entscheidungsmanagement kann für jeden Entscheidungspunkt in einem digitalen Prozess eingesetzt werden, der mit Business Rules definiert und mit einer Bedingung quantifiziert werden kann. Unternehmen nutzen das Entscheidungsmanagement für eine Vielzahl von Prozessen, darunter die folgenden:

Personalisierte Erlebnisse für Kunden schaffen

Kunden erwarten zunehmend eine Digital Experience, die ihren Bedürfnissen und Vorlieben entspricht. Durch die Nutzung von Kundendaten – einschließlich Daten von Erstanbietern, Verhaltensdaten und Verbraucherdaten von Drittanbietern – können Unternehmen aller Größen und Budgets alle Aspekte der Interaktion nahezu in Echtzeit anpassen. Wenn Unternehmen mehr Daten über Kunden sammeln, können sie die Customer Experience verbessern, um sie besser auf ihre Bedürfnisse abzustimmen, selbst wenn die Interaktion bereits begonnen hat.

Nehmen wir an, ein wiederkehrender Kunde besucht die Website eines Unternehmens. Aufgrund der bisherigen Kaufhistorie des Kunden weiß das Unternehmen, dass es sich um eine Frau handelt, die gerne Camping macht. Deshalb passt das Unternehmen das Bannerfoto und die Werbeaktionen der Website an, um sich auf Campingausrüstung zu konzentrieren. Bei diesem Besuch schaut sich die Kundin jedoch Skiausrüstung an. Anstatt eine Folge-E-Mail zu versenden, in der es um Campingausrüstung geht, passt die Automatisierungssoftware die Nachricht mit einem Link zu einem Blogbeitrag über die Auswahl der richtigen Skiausrüstung und den Verkauf von Skihandschuhen an.

Optimierung der Lieferkette

Damit eine Lieferkette effizient und effektiv funktioniert, müssen während des gesamten Prozesses mehrere Entscheidungen getroffen werden – oft auf der Grundlage sich ändernder Daten. Zudem sind Transparenz im Prozess und regelmäßige Statusaktualisierungen häufig erforderlich – sowohl von als auch für wichtige Stakeholder. Das Entscheidungsmanagement ermöglicht es Unternehmen, den Lieferkettenprozess durchgängig mit Hilfe erweiterter Analysen zu optimieren.

So können Unternehmen beispielsweise ein Entscheidungsmanagement einrichten, um den Bestellvorgang zu steuern, wenn ein Artikel wieder nachbestellt werden muss. Mit vorausschauenden Analysen werden Erkenntnisse aus mehreren Datenquellen gesammelt, um festzustellen, welcher zugelassene Lieferant die benötigte Menge auf Lager hat und die höchste Zufriedenheitsrate hat. Das Unternehmen kann dann erweiterte Analysen nutzen, um die Versandoptionen auf der Grundlage von Business Rules zu optimieren, die Geschwindigkeit und Kosten als Faktoren für die Auswahl des geeigneten Anbieters und der Versandoption priorisieren. Anschließend kann das Unternehmen den Prozess automatisieren, um einen nahtlosen Ablauf von der Auftragserteilung bis zur Lieferung zu gewährleisten.

Aufrechterhaltung der Compliance

Unternehmen, die in stark regulierten Branchen tätig sind, nutzen Entscheidungsmanagement zur Überwachung von Abläufen, die ein hohes Maß an Compliance erfordern. Die Gesundheitsbranche ist ein gutes Beispiel. Da mit Automatisierungssoftware KI und Datenanalyse zur Auswertung von Patientendatensätzen genutzt werden, kann festgestellt werden, wer die erforderlichen Unterlagen im Zusammenhang mit der HIPAA-Richtlinie nicht unterzeichnet hat, und der entsprechende Patientendatensatz gekennzeichnet werden. Die Geschäftsautomatisierung umfasst dann ein neues HIPAA-Formular, das Patienten beim Check-in-Prozess bei ihrem nächsten Termin unterzeichnen müssen.

Prüfung von Bewerbungen

Die manuelle Überprüfung von Bewerbungen ist zeitaufwändig und birgt die Gefahr menschlicher Verzerrungen. Durch die Einrichtung von Business Rules, die auf den Positionsanforderungen basieren, wie z. B. der Anzahl der Jahre Erfahrung und den erforderlichen Fähigkeiten, nutzt eine Personalabteilung (HR) das Entscheidungsmanagement, um die erste Prüfung von Bewerbungen zu automatisieren. Mithilfe der Automatisierung kann die HR-Software in einem Lebenslauf anhand von Regeln nach Schlüsselwörtern suchen, um zu bewerten, ob der jeweilige Bewerber für eine bestimmte Position in Frage kommt. Die Automatisierung analysiert die Bewerbungen und sendet diejenigen, die diese Anforderungen erfüllen, zur Prüfung an den entsprechenden Personalmanager.