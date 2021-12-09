Was ist Entscheidungsmanagement?

Da immer mehr Unternehmen ihre digitale Transformation vorantreiben, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, erwarten Kunden und Mitarbeiter zunehmend optimierte und personalisierte digitale Interaktionen, einschließlich Self-Service. Durch die Automatisierung als Eckpfeiler digitaler Prozesse können Unternehmen Prozesse erstellen und neu gestalten, um Produktivität, Genauigkeit und Zufriedenheit zu steigern.
Entscheidungsmanagement ist die Kombination von maschinellem Lernen mit Business Rules, um Unternehmen zu helfen, die geeigneten Maßnahmen zu verstehen, die in einem Prozess zu ergreifen sind. Typischerweise nutzen Unternehmen Entscheidungsmanagement als Teil eines größeren Ansatzes zur Automatisierung von Geschäftsabläufen.
Nachdem die zu automatisierenden Prozesse definiert wurden, erstellt das Unternehmen Workflows, die den Prozess beschreiben. Wenn eine Entscheidung darüber getroffen wird, welche Aktion als Nächstes im Workflow ergriffen werden soll, können Sie ein Entscheidungsmodell erstellen, um zu bestimmen, was als Nächstes geschieht.
Das Kennzeichen des Entscheidungsmanagements ist, dass Software die Entscheidung anstelle eines Menschen trifft. Das Entscheidungsmanagement ahmt also effektiv den menschlichen Entscheidungsfindung durch die Entscheidungsmodellierung für digitale Aufgaben nach, insbesondere für solche mit klaren Richtlinien für die Aufgabe. Durch den Einsatz des Entscheidungsmanagements können Sie mehrere Entscheidungen mit automatisierten Aufgaben kombinieren, um einen durchgängigen automatisierten Geschäftsprozess zu erstellen.
Wenn Sie beispielsweise den Onboarding-Prozess für neue Mitarbeiter automatisieren, besteht ein Schritt darin, den Zugriff auf IT-Ressourcen einzurichten. Der Prozess ist jedoch unterschiedlich, je nachdem, ob es sich um eine Vor-Ort-Position, eine Remote-Position oder eine Hybrid-Position handelt. Sie können Entscheidungsmanagement verwenden, um auf Mitarbeiterdatensätze zuzugreifen, mit denen Sie die IT-Anforderungen einer Person ohne menschliches Eingreifen ermitteln können. Die Software startet dann den entsprechenden Workflow, der auf den IT-Anforderungen des Einzelnen basiert, z. B. die Bereitstellung des erforderlichen Netzwerkzugangs, das Versenden von E-Mails an Mitarbeiter und deren Vorgesetzte, den Versand physischer Geräte an die Adressen der Mitarbeiter oder das Einrichten eines Arbeitstickets für die Lieferung der Geräte an ihre Arbeitsplätze vor Ort.
Der Einsatz von Entscheidungsmanagement für die digitale Entscheidungsfindung ermöglicht es Ihnen, Daten aus einer Vielzahl von Quellen nahezu in Echtzeit zu erfassen, was in der Regel nicht möglich ist, wenn die Aufgaben von Menschen ausgeführt werden. So kann das System beispielsweise Content-Services mehrerer Anbieter, intelligente Informationsextraktion, Daten von Erstanbietern und Verbraucherdaten von anderen Anbietern nutzen.
Business Rules sind der Grundpfeiler des Entscheidungsmanagements. Wenn das Automatisierungssystem an einem Entscheidungspunkt im Workflow ankommt, entscheidet die Software anhand einer Business Rule, was als Nächstes passiert. Business Rules bestehen aus einer bedingten Anweisung und einer Aktion, die je nach erfüllter Bedingung ausgeführt wird. Sie können Business Rules ändern, wenn sich Ihre Prozesse oder Situationen ändern.
Ein Einzelhandelsunternehmen nutzt beispielsweise die Automatisierung zur Betrugserkennung bei Rücksendungen. Wenn ein Mitarbeiter eine Retoure in den POS eingibt, nutzt das Automatisierungssystem künstliche Intelligenz (KI), um die Retouren- und Kaufhistorie des Kunden schnell zu verarbeiten. Das System verwendet dann die Kundendaten mit der Business Rule, die für das System eingerichtet wurde, sodass es Kunden mit mehr als vier Retouren in den letzten 60 Tagen kennzeichnen kann. Während der Feiertage, wenn Retouren häufiger vorkommen, können Unternehmen die Regel ändern, um sechs Retouren in den letzten 60 Tagen zu ermöglichen.
Die Geschäftsprozessautomatisierung (BPM) wird oft einfach als Geschäftsautomatisierung bezeichnet. Sie bezieht sich auf den Prozess der Automatisierung so vieler Aufgaben wie möglich. Unternehmen setzen auf Automatisierungssoftware, die auf KI basiert und Best Practices in alle Workflows integriert – alles mit dem Ziel, eine schnellere, digitale Customer Experience zu schaffen und interne Prozesse zu optimieren. Durch den Einsatz von Technologie können Unternehmen manuelle Prozesse durch digital automatisierte Prozesse ersetzen, was auch als Business Process Management bezeichnet wird.
Um den Prozess der Geschäftsautomatisierung abzuschließen, wenden Unternehmen vier Schritte für jeden Prozess an:
Unternehmen, die Entscheidungsmanagement als Teil eines übergreifenden Ansatzes für die Geschäftsautomatisierung einsetzen, verzeichnen häufig die folgenden Vorteile:
Entscheidungsmanagement kann für jeden Entscheidungspunkt in einem digitalen Prozess eingesetzt werden, der mit Business Rules definiert und mit einer Bedingung quantifiziert werden kann. Unternehmen nutzen das Entscheidungsmanagement für eine Vielzahl von Prozessen, darunter die folgenden:
Kunden erwarten zunehmend eine Digital Experience, die ihren Bedürfnissen und Vorlieben entspricht. Durch die Nutzung von Kundendaten – einschließlich Daten von Erstanbietern, Verhaltensdaten und Verbraucherdaten von Drittanbietern – können Unternehmen aller Größen und Budgets alle Aspekte der Interaktion nahezu in Echtzeit anpassen. Wenn Unternehmen mehr Daten über Kunden sammeln, können sie die Customer Experience verbessern, um sie besser auf ihre Bedürfnisse abzustimmen, selbst wenn die Interaktion bereits begonnen hat.
Nehmen wir an, ein wiederkehrender Kunde besucht die Website eines Unternehmens. Aufgrund der bisherigen Kaufhistorie des Kunden weiß das Unternehmen, dass es sich um eine Frau handelt, die gerne Camping macht. Deshalb passt das Unternehmen das Bannerfoto und die Werbeaktionen der Website an, um sich auf Campingausrüstung zu konzentrieren. Bei diesem Besuch schaut sich die Kundin jedoch Skiausrüstung an. Anstatt eine Folge-E-Mail zu versenden, in der es um Campingausrüstung geht, passt die Automatisierungssoftware die Nachricht mit einem Link zu einem Blogbeitrag über die Auswahl der richtigen Skiausrüstung und den Verkauf von Skihandschuhen an.
Damit eine Lieferkette effizient und effektiv funktioniert, müssen während des gesamten Prozesses mehrere Entscheidungen getroffen werden – oft auf der Grundlage sich ändernder Daten. Zudem sind Transparenz im Prozess und regelmäßige Statusaktualisierungen häufig erforderlich – sowohl von als auch für wichtige Stakeholder. Das Entscheidungsmanagement ermöglicht es Unternehmen, den Lieferkettenprozess durchgängig mit Hilfe erweiterter Analysen zu optimieren.
So können Unternehmen beispielsweise ein Entscheidungsmanagement einrichten, um den Bestellvorgang zu steuern, wenn ein Artikel wieder nachbestellt werden muss. Mit vorausschauenden Analysen werden Erkenntnisse aus mehreren Datenquellen gesammelt, um festzustellen, welcher zugelassene Lieferant die benötigte Menge auf Lager hat und die höchste Zufriedenheitsrate hat. Das Unternehmen kann dann erweiterte Analysen nutzen, um die Versandoptionen auf der Grundlage von Business Rules zu optimieren, die Geschwindigkeit und Kosten als Faktoren für die Auswahl des geeigneten Anbieters und der Versandoption priorisieren. Anschließend kann das Unternehmen den Prozess automatisieren, um einen nahtlosen Ablauf von der Auftragserteilung bis zur Lieferung zu gewährleisten.
Unternehmen, die in stark regulierten Branchen tätig sind, nutzen Entscheidungsmanagement zur Überwachung von Abläufen, die ein hohes Maß an Compliance erfordern. Die Gesundheitsbranche ist ein gutes Beispiel. Da mit Automatisierungssoftware KI und Datenanalyse zur Auswertung von Patientendatensätzen genutzt werden, kann festgestellt werden, wer die erforderlichen Unterlagen im Zusammenhang mit der HIPAA-Richtlinie nicht unterzeichnet hat, und der entsprechende Patientendatensatz gekennzeichnet werden. Die Geschäftsautomatisierung umfasst dann ein neues HIPAA-Formular, das Patienten beim Check-in-Prozess bei ihrem nächsten Termin unterzeichnen müssen.
Die manuelle Überprüfung von Bewerbungen ist zeitaufwändig und birgt die Gefahr menschlicher Verzerrungen. Durch die Einrichtung von Business Rules, die auf den Positionsanforderungen basieren, wie z. B. der Anzahl der Jahre Erfahrung und den erforderlichen Fähigkeiten, nutzt eine Personalabteilung (HR) das Entscheidungsmanagement, um die erste Prüfung von Bewerbungen zu automatisieren. Mithilfe der Automatisierung kann die HR-Software in einem Lebenslauf anhand von Regeln nach Schlüsselwörtern suchen, um zu bewerten, ob der jeweilige Bewerber für eine bestimmte Position in Frage kommt. Die Automatisierung analysiert die Bewerbungen und sendet diejenigen, die diese Anforderungen erfüllen, zur Prüfung an den entsprechenden Personalmanager.
Viele Unternehmen verwenden ein Business Rules Management System (BRMS), um Geschäftslogik ohne manuelle Eingriffe zu erstellen und zu verwalten. Ein BRMS nutzt KI und maschinelles Lernen (ML) während des gesamten Lebenszyklus, um präzise und gezielte Entscheidungen zu treffen, und die meisten verfügen über eine benutzerfreundliche Oberfläche, die es den Mitarbeitern ermöglicht, Regeln und Modelle ohne Code zu erstellen.
Ein BRMS enthält folgende Komponenten:
Mit IBM Cloud Pak for Business Automation haben Sie alles, was Sie für die Automatisierung jedes Geschäftsprozesses brauchen. Die Lösung lässt sich in IT-Systeme integrieren, um Anwendungen zu skalieren und Entscheidungen über mehrere Kanäle hinweg zu automatisieren. Das Entscheidungsmanagement ist eine wichtige Funktion des Systems, die es Unternehmen aus einer Reihe von Branchen ermöglicht, Geschäftsanwender zu unterstützen, bessere Entscheidungen zu treffen und die Customer Experience zu optimieren. IBM Cloud Pak for Automation baut auf Automatisierungsservices auf, die es Ihnen ermöglichen, Erkenntnisse über Ihre Geschäftsprozesse zu sammeln und dann No-Code- und Low-Code-Optionen zur Automatisierung des Workflows zu nutzen.
IBM Process Mining erzielt in einer Forrester Total Economic Impact Study einen ROI von 176 %, eine Umsatzsteigerung von 968.000 USD und Kosteneinsparungen.
Entdecken Sie, wie KI den Kundenservice durch Self-Service, Weiterleitung an menschliche Mitarbeiter und verbesserte Problemlösungsfähigkeiten bereichern kann.
Denken Sie Ihr Unternehmen mit KI und IBM Automation neu. Diese tragen dazu bei, IT-Systeme proaktiver, Prozesse effizienter und Mitarbeitende produktiver zu machen.
IBM gewährleistet mit seinen Beratungsdiensten für extreme Automatisierung die Unternehmenstransformation für Unternehmenskunden.
IBM Cloud Pak for Business Automation ist ein modularer Satz integrierter Softwarekomponenten für das Betriebsmanagement und die Automatisierung.
Entdecken Sie Lösungen zur Automatisierung von Geschäftsprozessen, die mit Low-Code-Tools schnell intelligente Automatisierungen bereitstellen.