Datenpipelines sind eine Reihe von Datenverarbeitungsschritten, die den Fluss und die Transformation von Rohdaten in wertvolle Erkenntnisse für Unternehmen ermöglichen. Diese Pipelines spielen eine entscheidende Rolle in der Welt der Datentechnik, da sie Unternehmen dabei helfen, riesige Mengen an Informationen aus verschiedenen Quellen zu sammeln, zu bereinigen, zu integrieren und zu analysieren. Durch die Automatisierung der Prozesse der Datenaufbereitung kann eine zuverlässige und effektive Bereitstellung qualitativ hochwertiger Informationen zur Unterstützung der Entscheidungsfindung sichergestellt werden.

In diesem Artikel:

 

Haupttypen von Datenpipelines

Es gibt verschiedene Arten von Datenpipelines, um den unterschiedlichen Bedürfnissen und Zielen gerecht zu werden. Hier sind einige der Haupttypen:

Pipelines zur Stapelverarbeitung

Stapelverarbeitungs-Pipelines verarbeiten große Datenmengen, indem sie diese in Stapeln zusammenfassen. Diese Pipelines laufen in der Regel nach einem Zeitplan oder werden manuell ausgelöst, was sie für Aufgaben geeignet macht, die keine Echtzeitanalyse erfordern. Die Stapelverarbeitung wird häufig in Situationen eingesetzt, in denen historische Daten regelmäßig verarbeitet werden müssen oder wenn rechenintensive Operationen erforderlich sind.

Pipelines für die Echtzeitverarbeitung

Im Gegensatz zur Stapelverarbeitung verarbeiten Echtzeit-Verarbeitungspipelines eingehende Daten sofort, sobald sie eintreffen. Dieser Ansatz ermöglicht es Unternehmen, sofortige Erkenntnisse aus ihren Datenquellen zu gewinnen und schnell auf sich ändernde Bedingungen oder neue Trends zu reagieren. Echtzeitverarbeitung ist wichtig für Anwendungen wie Betrugserkennung, Überwachung sozialer Medien und IoT-Analysen.

Datenstreaming-Pipelines

Datenstreaming-Pipelines, auch bekannt als ereignisgesteuerte Architekturen, verarbeiten kontinuierlich Ereignisse, die von verschiedenen Quellen generiert werden, z.B. von Sensoren oder Benutzerinteraktionen innerhalb einer Anwendung. Stream-Prozessoren verarbeiten und analysieren diese Ereignisse und speichern sie dann entweder in Datenbanken oder senden sie zur weiteren Analyse weiter.

Pipelines zur Datenintegration

Der Schwerpunkt von Pipelines zur Datenintegration liegt darauf, Daten aus mehreren Quellen in einer einheitlichen Ansicht zusammenzuführen. Diese Pipelines umfassen oft ETL-Prozesse (extrahieren, konvertieren, laden), die Rohdaten bereinigen, anreichern oder anderweitig ändern, bevor sie in einem zentralen Speicher wie einem Data Warehouse oder Data Lake abgelegt werden. Datenintegrationspipelines sind unerlässlich bei der Arbeit mit heterogenen Systemen, die inkompatible Formate oder Strukturen generieren.

 

7 Anwendungsfall und Beispiele für Datenpipelines

Betrachten wir einige gängige Szenarien, in denen Datenpipelines Anwendung finden können.

1. ETL-Prozesse (Extrahieren, Transformieren und Laden)

Ein ETL-Prozess ist eine Art Datenpipeline, die Rohinformationen aus Quellsystemen (wie Datenbanken oder APIs) extrahiert, sie nach spezifischen Anforderungen transformiert (zum Beispiel durch Wertaggregation oder Umwandlung von Formaten) und dann die transformierte Ausgabe in ein anderes System wie ein Warehouse oder eine Datenbank zur weiteren Analyse lädt. ETL-Prozesse ermöglichen es Unternehmen, ihre historischen Unterlagen organisiert zu speichern und sie für zukünftige Erkenntnisse leicht zugänglich zu machen.

2. Data Warehousing und Analysen

Um eine effektive Entscheidungsfindung innerhalb eines Unternehmens zu unterstützen, müssen große Mengen an historischen und Echtzeit-Transaktionsinformationen in einem Data Warehouse gespeichert werden. Diese Repositorys dienen als zentrale Knotenpunkte, an denen Analysten schnell riesige Mengen an aggregierten Informationen abfragen können, ohne die Leistung der Betriebssysteme zu beeinträchtigen. Datenpipelines sind für das Aufnehmen, Bereinigen und Transformieren von Daten aus verschiedenen Quellen in diese Warehouses verantwortlich, wobei die erforderliche Datenqualität erhalten bleibt.

3. Datenwissenschaften und maschinelles Lernen

Data Scientists sind stark auf hochwertige Datensätze angewiesen, um ihre maschinellen Lernmodelle zu schulen. Diese Datensätze erfordern oft umfangreiche Vorverarbeitung, einschließlich Funktionsextraktion, Normalisierung, Codierung kategorischer Variablen und anderer Aufgaben. Datenpipelines spielen eine wichtige Rolle bei der Automatisierung dieser Aufgaben, so dass sich Praktiker des maschinellen Lernens auf die Modellentwicklung konzentrieren können, anstatt Rohdaten zu verarbeiten.

4. E-Commerce-Empfehlungsmaschine

Viele E-Commerce-Unternehmen verwenden Empfehlungsmaschinen, um Produkte oder Dienstleistungen vorzuschlagen, die Kunden aufgrund ihres Browserverlaufs, ihrer Kaufhistorie und anderer Faktoren als attraktiv empfinden könnten. Um dies zu erreichen, benötigen sie eine solide Datenpipeline, die Benutzeraktivitätsprotokolle, Produktkataloginformationen, Kundenprofile und mehr aufnehmen kann. Die Pipeline verarbeitet diese Rohdaten und leitet sie an Systeme für maschinelles Lernen weiter, wie z. B. kollaboratives Filtern oder inhaltsbasiertes Filtern, um personalisierte Empfehlungen für jeden Benutzer zu erstellen.

5. Stimmungsanalyse in sozialen Medien

Eine Marketingagentur könnte Sentimentanalyse-Techniken auf sozialen Medien wie X oder Facebook einsetzen, um die öffentliche Meinung zu bestimmten Marken oder Produkten zu messen. Für das Sammeln von Tweets oder Beiträgen, die die Ziel-Keywords (z. B. Markennamen) erwähnen, die Vorverarbeitung des Textes (Entfernen von Stoppwörtern, Stemming), die Durchführung einer Stimmungsanalyse mit Hilfe von Modellen der Verarbeitung natürlicher Sprache wie LSTM oder BERT und die anschließende Aggregation der Ergebnisse zu umsetzbaren Erkenntnissen für Entscheidungsträger ist eine effiziente Datenpipeline erforderlich.

6. Betrugserkennung bei Finanztransaktionen

Banken und Finanzinstitute verlassen sich häufig auf fortschrittliche Analysen, die auf komplexen Datenpipelines basieren, um betrügerische Aktivitäten in einem Datensatz zu erkennen. Diese Pipelines beinhalten typischerweise das Aufnehmen von Echtzeit-Transaktionsdatensätzen zusammen mit historischen Betrugsmustern, die Bereinigung von fehlerhaften oder unvollständigen Einträgen, die Extraktion relevanter Funktionen wie Transaktionsbetrag, Ort oder Zeit, das Training von überwachten maschinellen Lernmodellen wie Entscheidungsbäumen, Support-Vektor-Maschinen oder neuronalen Netzen zur Identifizierung potenzieller Betrugsfälle und das Auslösen von Warnmeldungen bei verdächtigen Transaktionen.

7. IoT-Datenverarbeitung

IoT-Geräte erzeugen riesige Datenmengen, die schnell verarbeitet werden müssen. Ein Smart City-Projekt könnte zum Beispiel Daten von Sensoren sammeln, die Verkehrsmuster, Luftqualität und Energieverbrauch in der Stadt überwachen. Eine skalierbare und effiziente Datenpipeline ist unerlässlich, um diese hochgeschwindigkeits-Streaming-Daten aufzunehmen, sie durch Filterung irrelevanter Informationen oder Aggregieren von Sensormesswerten über Zeitintervalle vorzuverarbeiten, Analysealgorithmen wie Anomalie-Erkennung oder prädiktive Modellierung auf den vorverarbeiteten Datensatz anzuwenden und schließlich die Daten zu visualisieren, um den Stadtbeamten Erkenntnisse zu liefern.

