Bei den meisten Unternehmen findet die Beobachtbarkeit in Silos statt. Unterschiedliche Teams sammeln Metadaten zu den Pipelines, für die sie verantwortlich sind. Diese Metadaten stellen jedoch möglicherweise keine Verbindung zu entscheidenden nach- oder vorgelagerten Ereignissen her. Vor allem werden diese Metadaten nicht auf einem Dashboard visualisiert oder gemeldet, das teamübergreifend angezeigt werden kann.

Die Datenpipeline-Überwachung mit IBM Databand stellt eine Verbindung zu Ihren Datenprozessen und Pipelines her, um Vorfälle wie fehlende Vorgänge, fehlgeschlagene Jobs und eine unnormale Ausführungsdauer automatisch zu erkennen. Sie soll Unternehmen dabei helfen, ein wachsendes Spektrum an Pipelines zu verwalten und gleichzeitig unwillkommene Überraschungen zu vermeiden. Vereinheitlichen Sie die Fehlerprotokollierung, um herauszufinden, warum ein Pipelinefehler aufgetreten ist, verfolgen Sie auftretende verpasste oder fehlgeschlagene Vorgänge automatisch und zeigen Sie Verlaufstrends der betroffenen Datensätze an.