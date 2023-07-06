Datengenauigkeit bezieht sich auf die Richtigkeit von Datenwerten und den Grad, in dem sie die realen Entitäten darstellen, die sie beschreiben sollen.

Mit Datenintegritätstests kann sichergestellt werden, dass die Daten korrekt sind, indem überprüft wird, ob die Datenwerte dem erwarteten Format, Bereich und Typ entsprechen.

Dieser Prozess umfasst auch die Überprüfung von Dateneingabefehlern, wie z. B. Rechtschreibfehler und falsche oder fehlende Werte (Missing Values).

2. Datenkonsistenz bewahren

Unter Datenkonsistenz versteht man die Einheitlichkeit von Daten, die in verschiedenen Systemen oder innerhalb eines einzelnen Systems gespeichert sind.

Die Prüfung der Datenintegrität trägt zur Wahrung der Konsistenz bei, indem sie sicherstellt, dass Daten nach vordefinierten Regeln aktualisiert, eingefügt oder gelöscht werden und dass diese Änderungen konsistent auf alle betroffenen Systeme übertragen werden.

Dieser Prozess trägt dazu bei, Datenanomalien wie doppelte oder widersprüchliche Einträge zu vermeiden, die zu einer fehlerhaften Datenanalyse führen können.

3. Sicherstellung der Datenzuverlässigkeit

Kontextbezogene Anomalien sind Datenpunkte, die innerhalb eines bestimmten Kontexts von der Norm abweichen. Datenzuverlässigkeit bezieht sich auf die Fähigkeit eines Datenspeichersystems, bei Bedarf stets genaue und vollständige Daten bereitzustellen.

Das Testen der Datenintegrität trägt dazu bei, die Datenzuverlässigkeit zu gewährleisten, indem es sicherstellt, dass die Daten während ihres gesamten Lebenszyklus – von der ersten Eingabe bis zur Speicherung, dem Abruf und der Verarbeitung - unversehrt und zugänglich bleiben.

Durch die routinemäßige Durchführung von Datenintegritätstests können Unternehmen potenzielle Probleme erkennen und beheben, bevor sie eskalieren, und so sicherstellen, dass ihre Daten zuverlässig und vertrauenswürdig bleiben.

