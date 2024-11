Schätzungen zufolge gibt es heute bis zu 200 Milliarden CPU-Kerne (oder mehr). Ein Beispiel für die Bedeutung dieser gewaltigen Zahl aus einer anderen Perspektive: Der Chiphersteller Arm (Link außerhalb von ibm.com) gab an, in einem einzigen Quartal im Jahr 2020 7,3 Milliarden Chips ausgeliefert zu haben, was etwa 900 CPUs pro Sekunde in diesem Quartal entspricht. (In 3 Monaten sind es ungefähr 7,8 Millionen Sekunden.)

Das führt zu einem verblüffenden Vergleich. Nach Hochrechnungen des United States Census Bureau leben im Jahr 2024 rund 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Würden die derzeit existierenden 200 Milliarden CPUs gleichmäßig auf alle Menschen verteilt – und keine davon wäre für geschäftliche, staatliche oder wissenschaftliche Anwendungen bestimmt – dann kämen auf jedes menschliche Gehirn auf der Erde genau 25 CPUs, die als Gehirn des Computers dienen.

Daraus ergibt sich eine wichtige Frage: Bei so vielen CPUs in Betrieb, wie werden sie alle genutzt?