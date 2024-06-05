Was ist Core Banking?

Aktualisiert: 5. Juni 2024
Mitwirkende: Teaganne Finn, Amanda Downie
Das Core Banking ist die Drehscheibe oder Back-End-Verbindung für mehrere Filialen derselben Bank, die es Kunden ermöglicht, auf Kontotransaktionen in einer einzigen sicheren Einheit zuzugreifen. Zu den Core-Banking-Vorgängen können unter anderem die Kreditverwaltung, neue Konten, Ein- und Auszahlungen sowie weitere Finanzdienstleistungen gehören.
Der erste Schritt zum Verständnis der Funktionsweise von Core Banking ist die Definition des Begriffs „Core“, der für „Centralized Online Real-time Environment“ (Zentralisierte Online-Echtzeitumgebung) steht. Dies bedeutet, dass das Bankdienstleistungssystem von einem Ort aus betrieben wird. Es bietet Kunden und Finanzinstituten unabhängig von Zeit und Ort ein stabiles und reibungsloses Bankerlebnis.
In einem Core-Banking-System verwaltet eine Reihe von Back-End-Servern die Standardabläufe, sodass die Kontotransaktionen und andere Aktionen für die Kunden am Front-End nahtlos ablaufen. Diese Systeme können je nach den Anforderungen der Bank lokal oder cloudbasiert betrieben werden. Die Bank installiert und wartet die lokalen Systeme selbst. Software für cloudbasiertes Core-Banking wird von einem Drittanbieter verwaltet.
Unabhängig davon, welches Core-System verwendet wird, funktioniert es so, dass ein Kunde Geld in einer Filiale oder an einem Geldautomaten abhebt und die Anwendung eine Anfrage an das Core-Banking-System oder das Back-End-System sendet. Sobald das Signal empfangen wird, wird die Anfrage verarbeitet und authentifiziert, und das Geld kann an den Kunden ausgezahlt werden.
Ein Core-Banking-System besteht in der Regel aus einer Software, die eine Datenbank, einen Anwendungsserver, einen Webserver und eine Firewall zum Schutz des Systems vor Angriffen von außen unterstützt. Man kann dieses System auch als ein Ökosystem von Bank- und Kreditlösungen betrachten, die sichere und schnelle Transaktionen ermöglichen sollen.
Core-Banking-Systeme dienen als Schaltzentrale, um mehrere Filialen auf einer „immer verfügbaren“ Basis mit den wichtigsten Echtzeit-Diensten wie Bankgeschäften und digitalem Banking online oder über Apps zu verbinden. Zu den wichtigsten Funktionen des Core-Banking-Systems gehören:
Banken müssen bei der Entscheidung für eine Core-Banking-Lösung die Größe und das Budget berücksichtigen. Die Modernisierung des Core-Bankings bietet Banken einen Rahmen, um so effizient wie möglich zu arbeiten und Optionen für die Skalierbarkeit bereitzustellen. Das Core-Banking-System ist ein entscheidender Bestandteil des Betriebs einer Bank sowie der Gesamteffizienz und des Erfolgs des Systems. Hier sind einige der vielen Vorteile, die ein Core-Banking-System für Banken mit sich bringen kann.
Die meisten Core-Banking-Systeme verfügen über ein hohes Maß an Cybersicherheit, um die Infrastruktur vor Hackern und Malware zu schützen und Kundendaten zu sichern. Moderne Technologien wie Verschlüsselungsmodule werden zur Minderung von Betrugs- und Kreditrisiken eingesetzt. Auf Kundenseite können weitere Sicherheitsmaßnahmen wie Zwei-Faktor-Authentifizierung und Bio-Verifizierung für zusätzliche Sicherheit sorgen.
Durch optimierte Prozesse können Kunden bei Transaktionen und der Verwaltung ihrer Konten – sei es persönlich in einer Filiale oder per Online-Banking – eine verbesserte Customer Experience (CX) genießen.
Die Einhaltung von Vorschriften ist für Banken wichtig und lässt sich am besten über ein Core-Banking-System verwalten, das ein organisierter, zentraler Speicher für alle Finanzdaten ist.
Das Single-Entity-Modell von Core-Banking-Plattformen steigert die betriebliche Effizienz und den ROI, indem es eine schnelle Verbindung zu mehreren Filialen ermöglicht. Durch die Verkürzung der Verbindungszeit können Banken ihre Transaktionen schneller und genauer abwickeln.
Core-Banking-Systeme sind für den Erfolg einer Bank und die Bindung und Gewinnung von Kunden von entscheidender Bedeutung. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass die nächste Kundengeneration mehr Kontrolle über ihre Finanzen und neue Banktechnologien erwartet. Neuere Tools für Automatisierung und Datenverarbeitung wie Cloud-Lösungen und Open Banking haben die Betriebsabläufe auf höchst effiziente Weise optimiert. Eine der größten Innovationen im Bereich der digitalen Transformation ist in letzter Zeit die generative KI (künstliche Intelligenz).
Das IBM Institute for Business Value hat kürzlich den Bericht „Global Outlook for Banking and Financial Markets 2024“ veröffentlicht. Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehörte, wie generative KI „den Wettbewerbsvorteil einer Bank in der Kundenbeziehung neu definieren, zentrale Abläufe im Bankwesen weiterentwickeln und optimieren und die Cybersicherheit stärken“ kann.
Für den „Global Outlook“-Bericht wurden 600 Führungskräfte befragt und die Perspektive von IBM-Experten eingebracht, um das Wachstum und die Zukunft der generativen KI in Unternehmen zu untersuchen. Es wird erwartet, dass die generative KI durch ihr umfassendes Verständnis der Code- und Prozesskomplexität zur Weiterentwicklung der zentralen Abläufe im Bankwesen beitragen wird.
