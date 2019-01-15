5 Schlüssel zur Cloud-Migration in der Finanzdienstleistungsbranche

Nach der Migration von Anwendungen in die Cloud benötigt ein Unternehmen eine Möglichkeit, sein neues Ökosystem zu verwalten, es hinsichtlich Support und Kosten zu vereinheitlichen sowie Risiken und Sicherheit zu kontrollieren. Daher ist eine umfassende Lösung erforderlich, die den gesamten Lebenszyklus der Cloud-Einführung abdeckt – von der Strategie bis zur Implementierung – und eine vertikal integrierte Lösungsansicht für Anwendungen, Infrastruktur und Betrieb bietet. In Anerkennung des Bedarfs an dedizierten Cloud-Services unterzeichnete die Lloyds Banking Group einen 10-Jahres-Vertrag mit IBM. Im Rahmen der Vereinbarung wird IBM dedizierte Cloud-Angebote bereitstellen, die sicher in den Rechenzentren von Lloyds und IBM in Großbritannien gehostet werden, und die Migrationsdienste für die Anwendung in die neue Cloud verwalten.

Die IBM Cloud-Lösungsbereitstellungsmethodik basiert auf einer durchgängigen Analyseplattform, auf der die gewonnenen Erkenntnisse in Muster, Regeln und andere benutzerdefinierte Analysen umgewandelt wurden. Die Lösung bietet einen systematischen Ansatz für die Cloud-Migration in allen Phasen, von der Datenerfassung über die Migrationsdurchführung bis hin zu den Aktivitäten nach der Migration.

