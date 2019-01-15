5 Schlüssel zur Cloud-Migration in der Finanzdienstleistungsbranche

Mehr denn je ist es für Finanzdienstleistungsunternehmen unerlässlich, in die Cloud zu migrieren.
Neue Anforderungen von Kunden und Aktionären sowie steigende regulatorische Vorgaben erfordern von Unternehmen ein IT-Ökosystem, das mehr Agilität, Innovation und Individualisierung ermöglicht. Für diejenigen, die aufgrund von Sicherheits-, Datenschutz- und Compliance-Bedenken zögern, folgen hier fünf Schlüssel zur Cloud-Migration, mit denen sich das Risiko des Einsatzes von Cloud Computing im Bankwesen reduzieren lässt.
Viele Kunden kommen ohne Plan zu mir, und eine Cloud-Migration ohne Plan zu beginnen, hieße, sich selbst zum Scheitern zu verurteilen. Unternehmen müssen Strategien entwickeln, die ihren individuellen Geschäftsanforderungen gerecht werden, wie z. B. Schnelligkeit und Agilität bei der Abwicklung von kundenorientierten Finanztransaktionen bei gleichzeitiger Gewährleistung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Hierfür sollte eine Portfolioanalyse durchgeführt werden, um die aktuellen Systeme, Anwendungen und Prozesse zu untersuchen und ein umfassendes Verständnis der IT-Umgebung und der Workload zu erlangen. Achten Sie darauf, Tools zu verwenden, die Informationen in einem einheitlichen Format erfassen, damit die Analyse nicht unvollständig wird.
Bevor Sie Anwendungen an einen anderen Ort verschieben, sollten Sie feststellen, welche für die Cloud geeignet sind. Cloud-fähige Anwendungen können standardisierte Anwendungen, eigenständige Workloads und Anwendungen umfassen, die mit einer serviceorientierten Architektur entwickelt wurden. Führen Sie eine Bewertung des gesamten Finanzdienstleistungsportfolios des Unternehmens durch, bevor Sie ein Zielumfeld auswählen. Anwendungen, die nicht migriert oder modernisiert werden können, wie z. B. Apps, die einen hohen Grad an Anpassung erfordern, sollten in einen Verwaltungsprozess des Anwendungslebenszyklus eingebunden werden, in dem ihre Existenz regelmäßig begründet werden muss. Idealerweise sollte ein Zeitplan erstellt werden, um diese Anwendungen schließlich zu ersetzen oder außer Betrieb zu nehmen.
Die Kernkompetenz eines Finanzdienstleistungsunternehmens liegt im Finanzdienstleistungsgeschäft, nicht in der Cloud-Migration. Daher empfiehlt es sich, mit Cloud-Experten zusammenzuarbeiten, die über Migrationserfahrung verfügen. Während eine Cloud-Migration früher ein einfacher Lift-and-Shift-Vorgang war, der von Einsparungen bei der Infrastruktur profitierte, umfasst sie heute die Anpassung und Modernisierung von Anwendungen, damit diese in einer hybriden IT-Umgebung, typischerweise einer Multicloud-Umgebung, funktionieren. Um sich die relevante Cloud-Migrationsexpertise und Technologie für den Wechsel zu einer IBM Private Cloud zu sichern, unterzeichnete die niederländische Bank ABN Amro einen 10-Jahres-Vertrag mit IBM über die Verwaltung, Standardisierung und Vereinfachung ihrer IT-Infrastruktur. Die Cloud-Lösung bietet Tools, Beschleuniger, kognitive Funktionen und branchenspezifische Best Practices, die auf einer Bereitstellungsmethodik basieren, die auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Cloud-Migrationsberatung basiert. Sehen Sie sich das Video an, um mehr darüber zu erfahren, wie die Investitionen von ABN Amro mehr Flexibilität, Agilität und Geschwindigkeit in das Unternehmen integrieren.
Die Finanzdienstleistungsbranche enthält eine Vielzahl sensibler personenbezogener und finanzieller Informationen. Der Verlust der Datenintegrität in solch stark regulierten Umgebungen könnte schwerwiegende Folgen haben. Glücklicherweise lässt sich dieses Risiko durch die Verwendung geeigneter Dateiübertragungstools und die Einhaltung plattformspezifischer Best Practices erheblich mindern.
Sie sollten nicht nur Datenverluste von vornherein verhindern, sondern auch einen Weg finden, Ihre Geschäftsprozesse zu validieren und sicherzustellen, dass durch die Cloud-Migration der Geschäftswert und der Betrieb erhalten bleiben. Es ist unerlässlich, ein gutes Backup zum Vergleich zu haben, falls es zu Datenbeschädigungen kommt. Stellen Sie außerdem sicher, dass der von Ihnen gewählte Dienstleister über Fachwissen im Validierungsprozess verfügt.
Nach der Migration von Anwendungen in die Cloud benötigt ein Unternehmen eine Möglichkeit, sein neues Ökosystem zu verwalten, es hinsichtlich Support und Kosten zu vereinheitlichen sowie Risiken und Sicherheit zu kontrollieren. Daher ist eine umfassende Lösung erforderlich, die den gesamten Lebenszyklus der Cloud-Einführung abdeckt – von der Strategie bis zur Implementierung – und eine vertikal integrierte Lösungsansicht für Anwendungen, Infrastruktur und Betrieb bietet. In Anerkennung des Bedarfs an dedizierten Cloud-Services unterzeichnete die Lloyds Banking Group einen 10-Jahres-Vertrag mit IBM. Im Rahmen der Vereinbarung wird IBM dedizierte Cloud-Angebote bereitstellen, die sicher in den Rechenzentren von Lloyds und IBM in Großbritannien gehostet werden, und die Migrationsdienste für die Anwendung in die neue Cloud verwalten.
Die IBM Cloud-Lösungsbereitstellungsmethodik basiert auf einer durchgängigen Analyseplattform, auf der die gewonnenen Erkenntnisse in Muster, Regeln und andere benutzerdefinierte Analysen umgewandelt wurden. Die Lösung bietet einen systematischen Ansatz für die Cloud-Migration in allen Phasen, von der Datenerfassung über die Migrationsdurchführung bis hin zu den Aktivitäten nach der Migration.
