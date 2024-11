Die CO 2 -Sequestrierung wird voraussichtlich eine immer wichtigere Rolle im Kampf gegen den Klimawandel spielen. Eine Studie ergab, dass verschiedene CCS-Methoden mindestens 550 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid pro Jahr binden könnten – das entspricht der Stilllegung von über 1 Milliarde Personenkraftwagen.2

Die Nachfrage nach effektiven Lösungen zur CO 2 -Sequestrierung steigt, da Länder und Unternehmen sich ehrgeizige Ziele zur Emissionsreduzierung setzen. Durch die fortlaufende Forschung und Entwicklung in Bereichen wie DAC und BECCS wird erwartet, dass Umfang und Wirkung der CO 2 -Sequestrierung in den kommenden Jahren zunehmen werden. Auch die Verbesserung natürlicher Kohlenstoffsenken durch Aufforstung, verbessertes Landmanagement und die Wiederherstellung von Feuchtgebieten gewinnt an Bedeutung.