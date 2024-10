Was verstehen wir unter Application Portfolio Management? 

Die Welt der Technologie bewegt sich in Rekordgeschwindigkeit, und dies ist einer der wichtigsten Katalysatoren für das Management von Anwendungsportfolios. Unternehmen mit einem Bestand an Assets benötigen einen modernen Mechanismus, um den Erfolg jeder Geschäftsanwendung und die Ausrichtung zwischen den Abteilungen zu verfolgen und zu bewerten. Führungskräfte wissen, dass sie keine Zeit haben, ins Hintertreffen zu geraten oder Vermögenswerte auf eine Weise schlecht zu verwalten, die sich nachhaltig auf ihr Geschäft auswirken könnte. Stattdessen möchten sie eine Umgebung schaffen, in der der Technologie- und Anwendungsbestand proaktiv überwacht werden kann.

Das Application Portfolio Management hilft sicherzustellen, dass die Anwendungen ausgewogen sind, indem es ein vollständiges Bild der digitalen Ressourcen erstellt. Es rationalisiert jede Anwendung und analysiert ihren Beitrag zum Unternehmen als Ganzes. Diese Daten werden zur Bewertung der IT-Kosten und des Werts der einzelnen Assets verwendet. APM berücksichtigt verschiedene Optimierungsmetriken, wie z. B. Funktionen, Roadmapping und Zukunftsplanung.

Unabhängig davon ist APM wichtig, da es Unternehmen ermöglicht, Audit- und Sicherheits-Compliance sowie regulatorische Standards über ein transparentes Ökosystem von Geschäftsanwendungen ohne zeitaufwändige manuelle Aufgaben und Tabellenkalkulationen zu verfolgen. Lösungen für das Application Portfolio Management bieten die notwendige Identifizierung, Bewertung und das Risikomanagement für alle Geschäftsanwendungen.