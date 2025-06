Was ist ein Apdex-Wert?

Ein schlechter Apdex-Wert könnte ein Zeichen dafür sein, dass es Probleme mit dem aktuellen IT-Betrieb eines Unternehmens gibt. Hier sind mehrere Beispiele und Anwendungsfälle dafür, wie Unternehmen ihren Apdex-Score verbessern können.

Optimieren Sie Code und Datenbankabfragen: Ein Unternehmen, das seine Datenbanken schlecht konfiguriert und ineffizienten Code nutzt, wird wahrscheinlich niedrige Apdex-Werte erzielen. Beispielsweise kann minderwertiger Code mehr CPU- und Speicherressourcen als nötig beanspruchen und so die Ladezeiten verlängern. Indem Codes und Datenbankabfragen optimiert werden, können auch die Apdex-Werte verbessert werden.

Minimieren Sie externe Anfragen: API-Aufrufe an Services von Drittanbietern können Ihre Webservices erheblich belasten und zu höherer Latenz beitragen. Ein Unternehmen mit niedrigen Apdex-Werten sollte seine externen Anforderungen überprüfen, um sicherzustellen, dass die Anforderungen notwendig und wertvoll sind und die Latenz nicht wesentlich erhöhen.

Verwendung von Content Delivery Networks (CDNs): Ein CDN ist ein System aus verschiedenen, geografisch verteilten Servern, mit dem Unternehmen den Nutzern Inhalte schneller zur Verfügung stellen können, indem sie Anfragen über den dem Nutzer am nächsten gelegenen Server abwickeln. Möchte beispielsweise ein Nutzer in Deutschland auf Inhalte einer in New York gehosteten Webseite zugreifen, so wird seine Anfrage vom Edge-Server des Unternehmens in Europa und nicht vom Server in New York beantwortet. Dies führt zu einer geringeren Latenz, da die Entfernung, die Daten zurücklegen müssen, reduziert wird.

Asynchrone Verarbeitung für schwere Aufgaben: Mit der asynchronen Verarbeitung kann die von einer Anwendung geforderte Verarbeitung zwischen Systemen in einer Interkommunikationsumgebung verteilt werden. Bei der asynchronen Verarbeitung werden schwere Aufgaben auf separate Prozesse verlagert, sodass Ressourcen frei werden und der Hauptthread Benutzeranfragen bearbeiten kann.

Server skalieren, um den wachsenden Datenverkehr zu bewältigen: Eine deutliche Zunahme des Datenverkehrs ohne die Möglichkeit, die Serverkapazität zu erhöhen oder einen Lastausgleich vorzunehmen, kann zu schlechten Antwortzeiten führen. Eine Plattform, die proaktiv die Zuweisung von Netzressourcen auf der Grundlage des Echtzeitbedarfs automatisiert wie IBM® Turbonomic® kann helfen, dieses Problem zu lösen.