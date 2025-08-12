Das Superintelligenzlabor von Meta verwandelt Spekulationen in Entwicklung

Meta investiert Milliarden in ein neues Forschungslabor zur Entwicklung einer KI, die laut dem Unternehmen mit menschlichen Fähigkeiten in verschiedenen Disziplinen konkurrieren oder sie übertreffen könnte – unterstützt von einem Rechenzentrum im Manhattan-Maßstab und einer globalen Rekrutierungskampagne für führende Wissenschaftler.
Superintelligenz, die früher hauptsächlich in akademischen Kreisen diskutiert wurde, ist heute Teil der Unternehmensstrategie. Metas Investitionen in Infrastruktur, Finanzierung und Forschungsteams deuten darauf hin, dass es diese fortschrittliche Form von KI als konkretes Ziel anstrebt, ähnlich wie Initiativen bei Unternehmen wie OpenAI und Anthropic.
Superintelligenz bezeichnet eine KI, die den Menschen in allen Bereichen übertrifft, von wissenschaftlicher Kreativität bis hin zum emotionalen Verständnis. Kunal Sawarkar, Distinguished Engineer und Chief Data Scientist bei IBM, sagte in einem Interview mit IBM Think, dass Superintelligenz „in jeder Hinsicht intelligenter sein wird als der Mensch, nicht nur im Gedächtnis oder in der Mathematik, sondern auch im logischen Denken, in der Kreativität, in der emotionalen Intelligenz und sogar in der sozialen Manipulation“. Genau dieses Niveau der Funktionen versuchen Meta und andere Technologiegiganten nun zu erreichen, indem sie Ressourcen in Forschung investieren, die darauf abzielen, das, was einst Science-Fiction war, in eine ingenieurtechnische Realität zu verwandeln.
Metas geplante KI-Infrastruktur zur Unterstützung der Bemühungen im Bereich Superintelligenz umfasst Multi-Gigawatt-"Supercluster”-Rechenzentren, von denen eines ein Gebiet abdecken wird, das mit dem Großteil von Manhattan vergleichbar ist. Diese Einrichtungen mit den Codenamen Prometheus und Hyperion sind für das Training von Modellen im großen Maßstab konzipiert.
Die Rekrutierung für die Initiative hat Top-Talente von Google DeepMind, OpenAI und anderen Forschung angezogen. Meta hat außerdem Alexandr Wang, den Gründer von Scale AI, engagiert, um Teile des Vorhabens zu leiten. Es wird berichtet, dass das Unternehmen umfangreiche Vergütungspakete anbietet, die in einigen Fällen einen Gesamtwert von über 100 Mio. USD haben, um erfahrene KI-Forscher für sich zu gewinnen.
CEO Mark Zuckerberg beschrieb das Ziel als den Aufbau einer „persönlichen Superintelligenz“, als einer in Geräte wie beispielsweise intelligente Brillen integrierten KI, die Informationen verwalten, Bedürfnisse antizipieren und bei der Erreichung persönlicher und beruflicher Ziele helfen kann.
Branchen-Newsletter
Erhalten Sie kuratierte Einblicke in die wichtigsten – und faszinierendsten – KI-Neuheiten. Abonnieren Sie unseren wöchentlichen Think-Newsletter. Weitere Informationen in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Sawarkar sagt, dass die Erreichung von Superintelligenz weitaus schwieriger und kostspieliger sein wird als die Fortschritte, die mit den heutigen KI-Systemen erzielt wurden. Aktuelle Modelle wie ChatGPT, Claude und Gemini haben bemerkenswerte Fortschritte bei der Generierung von Text, Bildern und Code erzielt. Dennoch stellt er fest, dass das Aufkommen wahrer Superintelligenz möglicherweise nicht als einzelner Durchbruch erfolgt, sondern als eine Reihe von Entwicklungen, wie etwa Modelle, die Probleme lösen, die zuvor als unlösbar galten, oder neue wissenschaftliche Frameworks hervorbringen – Meilensteine, die enorme technische, finanzielle und organisatorische Ressourcen erfordern werden, wie Meta sie nun zu mobilisieren versucht.
„Die Skalierung auf dieses Niveau erfordert erhebliche Fortschritte in den Bereichen Recheneffizienz, Lernalgorithmen und nachhaltiger Energienutzung“, sagte Sawarkar. Das Training der größten Modelle kostet bereits Millionen von USD pro Durchlauf, und die Aufrechterhaltung dieses Entwicklungsniveaus erfordert eine sorgfältige Optimierung sowohl der Hardware als auch der Software. Forscher erforschen hybride Architekturen, die große Sprachmodelle (LLMs) mit symbolischem Schließen und Retrieval-Augmented Generation kombinieren, mit dem Ziel, Systeme zu finden, die komplexere schlussfolgernde Aufgaben zuverlässig bewältigen können.
„Das Langzeitgedächtnis und die Kontextbewahrung stellen ebenfalls zentrale Herausforderungen dar“, sagte Sawarkar. Die derzeitigen Modelle arbeiten mit Eingaben, die jeweils nur von Sitzung zu Sitzung erfolgen, und es fehlt ihnen an einem kontinuierlichen Bewusstsein über die Zeit. Forscher untersuchen Speichermodule und Systeme für kontinuierliches Lernen, um diese Einschränkung anzusprechen.
Meta gehört mit seiner Investition zu einer kleinen Gruppe von Unternehmen, die ähnlich ehrgeizige Ziele verfolgen. OpenAI hat sein Programm "Safe SuperIntelligence" angekündigt, das als dedizierter Weg beschrieben wird, um leistungsfähigere Systeme mit von Anfang an integrierten Sicherheitsmaßnahmen zu entwickeln.
Roman Yampolskiy, Associate Professor of Computer Science and Engineering an der University of Louisville, der sich mit KI-Sicherheit beschäftigt, sieht Zuckerbergs öffentliche Annahme von Superintelligenz als bemerkenswerte Veränderung in der Rhetorik der Branche. „Was einst als spekulativ abgetan wurde, wird jetzt von der etablierten Technologieführerschaft normalisiert“, sagte er zu IBM Think in einem Interview.
Er glaubt, dass große Technologieplattformen den Fortschritt bereits beschleunigen. „Bei ausreichend Kapital, Daten und einer Fehlausrichtung der Anreize ist der Fortschritt hin zu Superintelligenz kein erstrebenswertes Ziel, sondern unvermeidlich.“ Experten, darunter Yampolskiy, haben gewarnt, dass ohne Leitplanken superintelligente Systeme unkontrollierbar werden und großflächigen Schaden anrichten könnten. „Die Frage ist nicht, ob sie es können, sondern ob sie es sollten, und diese Frage wird nicht laut genug gestellt.“
Auch wenn der Zeitplan für das Erreichen der Superintelligenz noch unklar ist, bleibt Sawarkar optimistisch, was die langfristigen Interessent angeht. „Superintelligenz ist keine Science-Fiction“, sagte er. „Es ist eine Designfrage.“
Nehmen Sie an einem Webinar von IBM teil, in dem wir Ihnen anhand von Beispielen aus verschiedenen Branchen, Anwendungsfällen und sogar IBMs eigenen Erfolgsgeschichten zeigen, wie Sie durch agentische KI einen echten ROI erzielen können.
Erfahren Sie, warum IBM im Gartner Magic Quadrant™ for Data Science and Machine Learning Platforms 2025 als führend eingestuft wurde.
Erfahren Sie, wie Unternehmen von der KI-Einführung in verteilten Pilotprojekten zu ihrer Nutzung übergehen, um die Transformation im Kern voranzutreiben.
Greifen Sie auf unseren vollständigen Katalog mit über 100 Online-Kursen zu, indem Sie noch heute ein Abonnement für Einzel- oder Mehrbenutzer erwerben, mit dem Sie Ihre Fähigkeiten in einer Reihe unserer Produkte zu einem günstigen Preis erweitern können.
IBM Granite ist eine Familie offener, leistungsfähiger und vertrauenswürdiger KI-Modelle, die auf Unternehmen zugeschnitten und für die Skalierung Ihrer KI-Anwendungen optimiert sind. Entdecken Sie die Optionen zu Sprache, Code, Zeitreihen und Guardrails.
Das Programm, das von führenden IBM Experten geleitet wird, soll Führungskräften dabei helfen, das nötige Wissen zu erwerben, um die Prioritäten für KI-Investitionen zu setzen, die zu mehr Wachstum führen.
Wir haben 2.000 Unternehmen zu ihren KI-Initiativen befragt, um herauszufinden, was funktioniert, was nicht und wie Sie vorankommen können.
Nutzen Sie diese fünf Denkanstöße, um mit agentischer KI Unsicherheit zu durchbrechen, die geschäftliche Neuerfindung voranzutreiben und das Wachstum zu beflügeln.
Erfahren Sie, wie Sie generative KI und maschinelles Lernen sicher in Ihr Unternehmen integrieren können.
Erfahren Sie mehr über die drei entscheidenden Elemente einer starken KI-Strategie: die Schaffung eines Wettbewerbsvorteils, die Skalierung von KI im gesamten Unternehmen und die Förderung vertrauenswürdiger KI.
Trainieren, validieren, optimieren und implementieren Sie generative KI, Foundation Models und maschinelle Lernfunktionen mit IBM watsonx.ai, einem Studio der nächsten Generation für AI Builder in Unternehmen. Erstellen Sie KI-Anwendungen mit einem Bruchteil der Zeit und Daten.
Setzen Sie KI in Ihrem Unternehmen ein
– mit branchenführendem Fachwissen im Bereich KI und dem umfassenden Lösungsportfolio von IBM an Ihrer Seite.
Die KI-Services von IBM Consulting unterstützen Sie dabei, die Art und Weise, wie Unternehmen mit KI arbeiten, neu zu denken.
Mithilfe von KI liefert IBM Concert wichtige Erkenntnisse über Ihre Abläufe und gibt anwendungsspezifische Empfehlungen zur Verbesserung. Entdecken Sie, wie Concert Ihr Unternehmen voranbringen kann.