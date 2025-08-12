Das Superintelligenzlabor von Meta verwandelt Spekulationen in Entwicklung

Meta investiert Milliarden in ein neues Forschungslabor zur Entwicklung einer KI, die laut dem Unternehmen mit menschlichen Fähigkeiten in verschiedenen Disziplinen konkurrieren oder sie übertreffen könnte – unterstützt von einem Rechenzentrum im Manhattan-Maßstab und einer globalen Rekrutierungskampagne für führende Wissenschaftler.

Superintelligenz, die früher hauptsächlich in akademischen Kreisen diskutiert wurde, ist heute Teil der Unternehmensstrategie. Metas Investitionen in Infrastruktur, Finanzierung und Forschungsteams deuten darauf hin, dass es diese fortschrittliche Form von KI als konkretes Ziel anstrebt, ähnlich wie Initiativen bei Unternehmen wie OpenAI und Anthropic.

Superintelligenz bezeichnet eine KI, die den Menschen in allen Bereichen übertrifft, von wissenschaftlicher Kreativität bis hin zum emotionalen Verständnis. Kunal Sawarkar, Distinguished Engineer und Chief Data Scientist bei IBM, sagte in einem Interview mit IBM Think, dass Superintelligenz „in jeder Hinsicht intelligenter sein wird als der Mensch, nicht nur im Gedächtnis oder in der Mathematik, sondern auch im logischen Denken, in der Kreativität, in der emotionalen Intelligenz und sogar in der sozialen Manipulation“. Genau dieses Niveau der Funktionen versuchen Meta und andere Technologiegiganten nun zu erreichen, indem sie Ressourcen in Forschung investieren, die darauf abzielen, das, was einst Science-Fiction war, in eine ingenieurtechnische Realität zu verwandeln.