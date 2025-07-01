Die ethische Ebene

Im Bereich der KI liegt der Fokus heute vor allem auf dem Output – was ein Modell generiert, wie genau oder überzeugend es ist und wie gut es im Vergleich zu Benchmarks abschneidet. Für Hagerty beginnt die eigentliche ethische Spannung jedoch früher, auf der Ebene des Foundation-Modells. Dies ist die rohe Infrastruktur moderner KI, die Basis des maschinellen Lernens, das auf riesigen Datensätzen aus dem Web trainiert wird. Das ist es, was große Sprachmodelle (LLMs) wie ChatGPT und Claude antreibt.

„Das Geschehen findet auf dem Fundament statt“, sagte Hagerty zu mir. „Das ist das Erste, was das System lernt, und wenn es voller Datenmüll ist, verschwindet dieser Datenmüll nicht.“

Diese Basismodelle sind für den allgemeinen Gebrauch konzipiert. Das macht sie beide mächtig und gefährlich, sagte Hagerty. Weil sie nicht für bestimmte Aufgaben oder Einschränkungen entwickelt wurden, neigen sie dazu, alles zu absorbieren, von wertvollen semantischen Strukturen bis hin zu giftigem Internetschlamm. Und wenn die Modelle einmal trainiert sind, sind sie schwer zu überprüfen. Selbst ihre Schöpfer können oft nicht mit Sicherheit sagen, was ein Modell weiß oder wie es auf eine bestimmte Eingabe reagieren wird.

Hagerty verglich dies mit dem Betonieren eines defekten Betonsockels für einen Wolkenkratzer. Wenn die Mischung von Anfang an falsch ist, sind Risse möglicherweise nicht sofort sichtbar. Doch mit der Zeit wird die Struktur instabil. In der KI ist das Äquivalent sprödes Verhalten, unbeabsichtigte Verzerrungen oder katastrophaler Missbrauch, sobald ein System eingesetzt wird. Ohne sorgfältige Gestaltung im frühen Stadium trägt ein Modell die während des Trainings aufgenommenen Risiken in jede nachgelagerte Anwendung ein.

Er ist mit dieser Sorge nicht allein. Forscher des Center for Forschung on Foundation Models (CRFM) der Stanford University haben wiederholt vor den neu auftretenden Risiken des groß angelegten Trainings gewarnt, darunter Verzerrungsfortpflanzung, Wissenshalluzination, Datenverunreinigung und die Schwierigkeit, Fehler genau zu lokalisieren. Diese Probleme können gemildert, aber nicht beseitigt werden, was frühe Designentscheidungen wie Datenpflege, Filterung und Governance kritisch macht.

Aus Sicht von Hagerty ist eines der größten ethischen Hindernisse für sinnvollen Fortschritt die schiere Unklarheit dessen, was Unternehmen meinen, wenn sie „KI“ sagen. Fragt man fünf Produktteams, was sie unter „KI-gestützt“ verstehen, erhält man wahrscheinlich fünf verschiedene Antworten. Hagerty betrachtet diese definitionelle Glätte als eines der wichtigsten ethischen Versäumnisse der aktuellen Ära.

„Wenn die Leute KI sagen, meinen sie meistens Automatisierung. Oder einen Entscheidungsbaum. Oder eine Wenn-Dann-Anweisung“, sagte er.

Die Unklarheit der Begriffe ist kein akademisches Problem. Wenn Unternehmen deterministische Software als intelligentes Denken präsentieren, neigen Nutzer dazu, ihr zu vertrauen. Wenn Startups einfache Such- und Filtertools als generative Modelle anbieten, werfen Investoren Geld in Trugbilder. Hagerty bezeichnet dies als „Hype Leakage“ und sieht darin eine wachsende Quelle für Verwirrung und Reputationsschäden.

In regulierten Branchen wie Finanzen oder Gesundheitswesen können die Folgen gravierender sein. Wenn ein Benutzer zu der Annahme verleitet wird, dass das System ein tiefes Bewusstsein hat, kann er Entscheidungen delegieren, die menschlich hätten bleiben sollen. Die Grenze zwischen Tool und Agent verschwimmt und damit auch die Verantwortlichkeit.

Dieses Problem führt auch zu vergeudeter Mühe. Hagerty verwies auf aktuelle Studien zum Missbrauch von LLMs für die Zeitreihenprognose, einer statistischen Methode zur Vorhersage zukünftiger Werte auf Basis historischer Daten, einer Aufgabe, bei der klassische Methoden nach wie vor genauer und effizienter sind. Dennoch verwenden einige Unternehmen weiterhin LLMs, um Neuheiten zu präsentieren oder Innovationen zu signalisieren.

„Sie verbrennen GPUs, um schlechte Antworten zu bekommen“, sagte er. „Und noch schlimmer: Sie nennen das Fortschritt.“

Das ethische Problem besteht nicht nur in der Ineffizienz. Das ist eine falsche Darstellung. Teams entwickeln Produkte rund um die Technologie, die sie kaum verstehen, fügen Marketing hinzu, das ihre Funktionen überbewertet, und bereitstellen es Benutzern, die nicht beurteilen können, was sie verwenden.