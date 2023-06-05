Mit dem Wachstum einer Unternehmen kann es unhaltbar werden, sich bei der Bewältigung des sich ständig verändernden Datenbedarfs auf papierbasierte Arbeitsauftragssysteme (oder gar Spreadsheets) zu verlassen. Größere Unternehmen und solche mit komplexeren Anforderungen sollten die Investition in eine computergestützte Wartungsmanagement-Software (CMMS), eine Art von Arbeitsauftragssoftware, in Betracht ziehen.

Ein hochwertiges CMMS plant, erstellt, verfolgt und organisiert automatisch Serviceanfragen, Arbeitsaufträge und routinemäßige Wartung, erspart den Wartungsleitern und -vorgesetzten so einen übermäßigen Planungsaufwand.

Die Verwendung von CMMS-Software ermöglicht es Ihrem Unternehmen außerdem, große Datenmengen elektronisch an einem zentralen Ort zu speichern. Da all Ihre Arbeitsauftragsdaten an einem Ort gespeichert sind, kann Ihr Managementteam in Echtzeit auf Arbeitsaufträge zugreifen, während sie den Lebenszyklus der Arbeitsaufträge verschieben. CMMS-Plattformen mit zugehöriger Software für mobile Geräte gehen noch einen Schritt weiter und ermöglichen es den Benutzern, Arbeitsaufträge zu verfolgen und Wartungsaktivitäten mobil abzurufen.

Darüber hinaus kann ein gutes CMMS Arbeitsauftragsdaten aggregieren und entsprechend den spezifischen Bedürfnissen der Abteilung anzeigen. Wartungsteams können anpassbare Berichte erstellen und ansehen, Trenddaten und Metriken/KPIs visualisieren und die Funktionalität von Assets überwachen, um Fehlerbehebung und Bestandverwaltung zu erleichtern.

Die Einführung eines CMMS kann zwar ein komplexer Prozess sein, doch die Integration einer CMMS-Software in Ihre Wartung kann Ihrem Unternehmen helfen, Kosten zu senken, den Datenzugriff und die Transparenz zu verbessern, Rückstände und menschliche Fehler zu reduzieren und Ihre Facilities Management zu optimieren.