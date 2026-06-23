Aktuell können automatisierte Lösungen nur etwa 14 % der Kundenanfragen bearbeiten. Kunden erwarten, dass sie einem Chatbot eine Frage stellen, eine klare Antwort erhalten, ihre Frage präzisieren, das Thema wechseln und dennoch verstanden werden. Sie erwarten, dass Systeme den Kontext bewahren, mit Mehrdeutigkeiten umgehen, sich über mehrere Sitzungen hinweg an ihre Bedürfnisse erinnern und auf eine natürliche Weise reagieren, denn Verbraucher-Chatbots wie ChatGPT bieten diese Erfahrungen.

Anschließend wenden sie sich an ihre Bank, ihre Versicherung oder ihren Telekommunikationsanbieter und machen dort eine ganz andere Erfahrung mit dem Kundenservice. Sie fragen sich: „Warum funktioniert dieser Chatbot nicht genauso wie der Chatbot, den ich benutze?“

Stattdessen sehen sie sich mit starren Abläufen, sich wiederholenden Fragen und Sackgassen konfrontiert, die sie dazu veranlassen, einen menschlichen Mitarbeiter anzufordern. Wenn dies häufig genug vorkommt, verlieren die Kunden das Vertrauen in digitale Kanäle insgesamt. Möglicherweise nutzen sie externe KI-Tools als primäre Schnittstelle, um sich über Produkte, Richtlinien und Dienstleistungen zu informieren, wodurch Unternehmen Gefahr laufen, die Kontrolle über die Kundenbeziehung zu verlieren.

Für Führungskräfte in der Kundenbetreuung sind die Folgen dieser Erfahrung unmittelbar spürbar: steigende Servicekosten, sinkende Eindämmungsmaßnahmen und ein Zusammenbruch der Customer Experience. Der Ersatz menschlicher Mitarbeiter durch Chatbots, die Probleme nicht lösen können, führt dazu, dass Kunden frustriert sind und keine Unterstützung erhalten. Wenn ein Kunde keine Hilfe erhält, verliert er nicht nur das Interesse, sondern wendet sich ab.