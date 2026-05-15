Die Farmers State Bank nutzt agentische KI, um digitalen Komfort zu bieten, ohne dabei den persönlichen Kontakt zu verlieren.

Da größere Finanzinstitute weiterhin auf Skaleneffekte und Effizienz optimieren, wird das Kundenerlebnis oft unpersönlich und transaktionsorientiert. FSB erkannte, dass seine Kunden – sowohl bestehende als auch potenzielle – etwas anderes schätzen:

Eine persönliche Verbindung zu ihrem Bankberater

Bequemer Zugang zu Dienstleistungen ohne Reibungsverlust

Zuversicht, dass ihre Bedürfnisse verstanden und sorgfältig behandelt werden

Die Antwort war klar: digitale Innovation, ohne die persönliche Note zu vernachlässigen, die die FSB ausmacht.

Kunden erwarten zunehmend die Geschwindigkeit, Zugänglichkeit und den Komfort des digitalen Bankings, wie z. B. sofortige Antworten, einfache Terminvereinbarung und Unterstützung auf Abruf. Gleichzeitig schätzen sie weiterhin die personalisierte, beziehungsorientierte Erfahrung, die die Mission von FSB seit 1907 prägte.

Diese Erwartungen miteinander in Einklang zu bringen, stellt eine strategische Herausforderung dar, da FSB versucht, moderne digitale Funktionen bereitzustellen, ohne dabei den persönlichen Service zu beeinträchtigen, der für seinen kundenorientierten Ansatz von zentraler Bedeutung ist. Dieses Vorhaben erfordert eine durchdachte Integration von Technologie und menschlichem Engagement.

Durch Sondierungsgespräche mit Führungskräften der FSB, Filialleitern und Compliance-Beauftragten ergaben sich mehrere operative Möglichkeiten:

Kunden wandten sich häufig an die FSB-Filialen, um Routineanfragen zu klären, z. B. Öffnungszeiten und Wegbeschreibungen, Reisewarnungen, Leitfaden zu verlorenen oder gestohlenen Karten, Betrugsfälle und Terminvereinbarunge.

Kunden und Interessenten konnten außerhalb der normalen Banköffnungszeiten keine Antworten erhalten oder handeln, was zu verpassten Chancen und verzögerter Interaktion führte.

Die Mitarbeiter wurden routinemäßig vom Aufbau von Geschäftsbeziehungen abgelenkt, da sie in mehreren Filialen gleichzeitig mit Telefonanrufen, E-Mails und persönlichen Anfragen jonglieren mussten.

Dieser Druck war besonders während der Stoßzeiten deutlich zu spüren, als die Warteschlangen am Telefon immer länger wurden und die Frustration der Kunden zunahm. Gleichzeitig waren die zugrundeliegenden Systeme, die diese Interaktionen unterstützten, fragmentiert und erforderten eine manuelle Koordination zwischen verschiedenen Tools, die nicht für ein standardisiertes, skalierbares Zusammenspiel konzipiert waren.

Die unterschiedlichen Reaktionen der Mitarbeiter und der verschiedenen Kanäle führten zu Inkonsistenzen im Kundenerlebnis und in der Informationsvermittlung. Kunden wussten oft nicht, an welchen Bankberater sie sich wenden konnten, was zu Verzögerungen, Fehlleitungen oder suboptimalen Erfahrungen führte. Kunden mussten zwischen der Website, Telefonaten und Filialbesuchen navigieren, ohne eine nahtlose oder geführte Erfahrung.

Die Website diente in erster Linie als statischer Informationsspeicher und nicht als interaktiver, handlungsorientierter Kanal. Dadurch wurden Gelegenheiten verpasst, Kunden anzusprechen und sie effizient mit dem richtigen Bankberater oder Service zu verbinden.