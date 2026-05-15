Die Farmers State Bank nutzt agentische KI, um digitalen Komfort zu bieten, ohne dabei den persönlichen Kontakt zu verlieren.

Was mit einem einzelnen KI-Agenten bei der Farmers State Bank begann, ist zu einem Blueprint für die Skalierung von agentischer KI mit Vertrauen, Kontrolle und langfristiger Wirkung geworden. Eine offene, kontrollierte Orchestrierungsschicht verbindet Agenten im gesamten Unternehmen ohne Lock-In und ermöglicht so diese Transformation.
Die Farmers State Bank (FSB) ist eine vertrauenswürdige Gemeinschaftsbank, die sich der Bereitstellung von persönlichem Service, finanzieller Stabilität und modernem Bankkomfort für die von ihr betreuten Kunden und Gemeinden verschrieben hat. Mit einer langen Tradition von Integrität und beziehungsorientiertem Bankwesen verbindet die FSB heimatverbundene Werte mit zukunftsorientierter Innovation, um den sich wandelnden Bedürfnissen von Privatpersonen, Familien und Unternehmen gerecht zu werden.
Durch strategische Investitionen in die digitale Transformation – einschließlich agentischer KI-Lösungen wie Penny – erweitert FSB weiterhin den Zugang, verbessert die Servicequalität und bietet sichere, zuverlässige Bankerlebnisse über alle Kanäle hinweg.
Die FSB definiert das moderne Bankwesen neu, indem sie agentische KI einsetzt, um die Bank näher an ihre Kunden zu bringen.
Mit der Einführung von „Penny“, einer agentischen künstlichen Intelleginz (KI), einem Konversationsassistenten, der von IBM® Watsonx Orchestrate® unterstützt und von Incede.ai entwickelt wurde, hat FSB eine nahtlose, personalisierte Erfahrung geschaffen. Diese Erfahrung verbindet digitalen Komfort mit der persönlichen Note einer wohnortnahen Bankbeziehung. Penny gestaltet die Kundenbindung neu und modernisiert die interne Servicebereitstellung – ein Meilenstein auf dem Weg der digitalen Transformation der FSB.
Da größere Finanzinstitute weiterhin auf Skaleneffekte und Effizienz optimieren, wird das Kundenerlebnis oft unpersönlich und transaktionsorientiert. FSB erkannte, dass seine Kunden – sowohl bestehende als auch potenzielle – etwas anderes schätzen:
Die Antwort war klar: digitale Innovation, ohne die persönliche Note zu vernachlässigen, die die FSB ausmacht.
Kunden erwarten zunehmend die Geschwindigkeit, Zugänglichkeit und den Komfort des digitalen Bankings, wie z. B. sofortige Antworten, einfache Terminvereinbarung und Unterstützung auf Abruf. Gleichzeitig schätzen sie weiterhin die personalisierte, beziehungsorientierte Erfahrung, die die Mission von FSB seit 1907 prägte.
Diese Erwartungen miteinander in Einklang zu bringen, stellt eine strategische Herausforderung dar, da FSB versucht, moderne digitale Funktionen bereitzustellen, ohne dabei den persönlichen Service zu beeinträchtigen, der für seinen kundenorientierten Ansatz von zentraler Bedeutung ist. Dieses Vorhaben erfordert eine durchdachte Integration von Technologie und menschlichem Engagement.
Durch Sondierungsgespräche mit Führungskräften der FSB, Filialleitern und Compliance-Beauftragten ergaben sich mehrere operative Möglichkeiten:
Dieser Druck war besonders während der Stoßzeiten deutlich zu spüren, als die Warteschlangen am Telefon immer länger wurden und die Frustration der Kunden zunahm. Gleichzeitig waren die zugrundeliegenden Systeme, die diese Interaktionen unterstützten, fragmentiert und erforderten eine manuelle Koordination zwischen verschiedenen Tools, die nicht für ein standardisiertes, skalierbares Zusammenspiel konzipiert waren.
Die unterschiedlichen Reaktionen der Mitarbeiter und der verschiedenen Kanäle führten zu Inkonsistenzen im Kundenerlebnis und in der Informationsvermittlung. Kunden wussten oft nicht, an welchen Bankberater sie sich wenden konnten, was zu Verzögerungen, Fehlleitungen oder suboptimalen Erfahrungen führte. Kunden mussten zwischen der Website, Telefonaten und Filialbesuchen navigieren, ohne eine nahtlose oder geführte Erfahrung.
Die Website diente in erster Linie als statischer Informationsspeicher und nicht als interaktiver, handlungsorientierter Kanal. Dadurch wurden Gelegenheiten verpasst, Kunden anzusprechen und sie effizient mit dem richtigen Bankberater oder Service zu verbinden.
Angesichts der steigenden Kundenerwartungen an einen schnelleren und bequemeren Support machte sich die FSB daran, eine neue Erfahrung zu bieten – eine, die ihren persönlichen, gemeinschaftsorientierten Service beibehält und gleichzeitig moderne, intelligente Technologie einbezieht. Die Führung erkannte, dass Kunden zunehmend sofortige Antworten, nahtlose Terminvereinbarungen und eine konsequente Beratung über alle Kanäle hinweg erwarten. Gleichzeitig wollte die FSB die operative Belastung der Mitarbeiter im Außendienst verringern, die häufig von ihren Aufgaben im Bereich des Beziehungsaufbaus abgezogen wurden, um sich mit wiederkehrenden Anfragen zu befassen, um die Anliegen zu adressieren.
„Penny hilft uns dabei, das Banking-Erlebnis neu zu gestalten“, sagt Scott Falagan, Chief Retail Banking Officer, „wo Kunden nach ihren eigenen Vorstellungen interagieren können, sofortige und präzise Beratung erhalten und sich dennoch mit den Menschen verbunden fühlen, die sie am besten kennen.“
Um diese Ziele zu erreichen, suchte die FSB nach einer Lösung, die Kundenfragen automatisch beantworten, Termine mit Kundenbetreuern vereinbaren und den Druck auf die Mitarbeiter verringern konnte. Diese Lösung musste außerdem gewährleisten, dass jede Interaktion vollständig nachvollziehbar und mit den regulatorischen Standards konform ist.
Diese Vision führte zu Penny, einer agentischen KI-Lösung, die von Incede.ai entwickelt und bereitgestellt und von IBM watsonx Orchestrate betrieben wird. Penny dient als zentrale Orchestrierungsebene, die steuert, wie Agenten mit Unternehmenssystemen, Daten und Benutzern interagieren.
Nach der Evaluierung mehrerer Technologien entschied sich FSB für IBM watsonx Orchestrate, da es stark auf die Ziele der Bank in den Bereichen Sicherheit, Betrieb und Kundenservice abgestimmt ist. Einer der Haupttreiber war die Fähigkeit, echte agentische Workflow-Automatisierung zu unterstützen. Im Gegensatz zu einfachen Chatbots kann watsonx Orchestrate® mehrstufige Aufgaben ausführen, komplexe Arbeitsabläufe mit deterministischen Ergebnissen orchestrieren und Aktionen sicher an integrierte Bankensysteme übergeben. Dies geschieht durch die Verwendung offener, standardisierter Schnittstellen, die eine Anbieterbindung vermeiden und langfristige Flexibilität ermöglichen.
Dieser offene Orchestrierungsansatz ermöglicht es FSB, Agenten über eine Vielzahl von Unternehmenssystemen hinweg zu verbinden, sei es cloudbasiert oder lokal. Es lässt sich nahtlos in hybride Umgebungen einbinden, ohne dass für jeden Anwendungsfall maßgeschneiderte Integrationen erforderlich sind.
Ebenso wichtig war die Sicherheits- und Compliance-Struktur der Unternehmensklasse. Die Lösung beinhaltet Kontrollen, die den Standards der Finanzbranche entsprechen, bietet fein abgestimmte Zugriffsberechtigungen und lässt sich problemlos in die bestehenden Identitäts- und Auditsysteme des FSB integrieren. Durch diese Integration wird sichergestellt, dass jede automatisierte Aktion die volle Einhaltung von Vorschriften und Richtlinien gewährleistet. Darüber hinaus werden Governance-Modelle direkt von den zugrunde liegenden Systemen übernommen, wodurch Berechtigungen erhalten bleiben, Richtlinien durchgesetzt werden und die vollständige Nachvollziehbarkeit jeder agentengesteuerten Interaktion gewährleistet ist.
FSB wählte Incede.ai aufgrund seiner umfassenden Expertise in der Entwicklung und dem Einsatz agentischer KI, insbesondere für Lösungen, die sicher, überprüfbar und mit strengen Frameworks vereinbar sein müssen. Als IBM Business Partner arbeitete Incede.ai eng mit Führungskräften von FSB in interaktiven Workshops zusammen, um reale Kunden-Workflows zu dokumentieren, operative Engpässe zu identifizieren und zuverlässige Benutzerabläufe zu erstellen.
Penny hilft Kunden dabei, die für sie günstigste Filiale zu finden und vermittelt ihnen den Bankberater, der am besten zu ihren Bedürfnissen passt. Sie ermöglicht eine nahtlose Terminplanung, Rückrufanfragen auf Abruf und SMS-Interaktion in Echtzeit. Wenn Fragen ihr unmittelbares Wissen übersteigen, ruft Penny relevante Informationen von der FSB-Website und kuratierten internen Dokumenten ab, um genaue und zuverlässige Antworten zu gewährleisten.
Penny ersetzt nicht die menschliche Verbindung, sondern stärkt sie – indem sie Reibungsverluste beseitigt, Interaktionen lenkt und sicherstellt, dass jeder Kunde einen klaren Weg zu einer sinnvollen Interaktion mit den FSB-Mitarbeitern hat. watsonx Orchestrate koordiniert diese Interaktionen als einheitliche Steuerungsebene über Agenten, Systeme und Workflows.
Mit der Einführung von Penny setzt die FSB gezielt auf Technologie, um das Bankwesen persönlicher und vernetzter zu gestalten. Penny soll nicht den Bankberater ersetzen, sondern die Kunden näher an ihn heranführen. Mitarbeiter profitieren von vereinfachten Workflows und einer geringeren betrieblichen Belastung, während Kunden einen einfacheren Zugang, schnellere Antworten und einen konsistenteren Service erleben. Eine Hybridarchitektur ermöglicht diese Ergebnisse und lässt sich gleichzeitig auf andere Systeme, Kanäle und Anwendungsfälle skalieren, ohne dass Integrationen neu entwickelt werden müssen.
„Penny wird von unseren Mitarbeitern gut angenommen, weil es ihre Arbeit vereinfacht und einen konsistenten Service unterstützt“, sagt Scott Falagan, Chief Retail Banking Officer
Penny stellt eine strategische Investition der FSB dar, um langfristige Kundenbeziehungen zu stärken. Die frühe Akzeptanz und die positive Stimmung bestätigen, dass Penny heute einen echten Mehrwert bietet und gleichzeitig die Farmers State Bank für eine nachhaltige langfristige Wirkung positioniert.
Der Erfolg der Farmers State Bank mit Penny zeigt, was möglich ist, wenn agentische KI auf einem Fundament aufgebaut ist, das auf Vertrauen, Flexibilität und Skalierbarkeit ausgelegt ist.
Mit Unterstützung von IBM watsonx Orchestrate bietet FSB eine KI-gestützte Erfahrung, die von Grund auf sicher ist, sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren lässt und sich mit den wachsenden Kundenbedürfnissen weiterentwickeln kann.
Mit watsonx Orchestrate als Kontrollebene für sein Agenten-Ökosystem verbindet die FSB Agenten auf offene, standardisierte Weise und erweitert Arbeitsabläufe über hybride Umgebungen. Sie setzt zudem die Governance konsequent durch und stellt sicher, dass jede Interaktion vertrauenswürdig, prüfbar und konform ist.
Das Ergebnis ist nicht nur eine Lösung für heute, sondern eine skalierbare Grundlage für personalisiertes, immer verfügbares Banking, bei dem sich Innovation und Vertrauen gemeinsam entwickeln.