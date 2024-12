Die Zukunft des E-Commerce

Wenn man verstehen will, wo die Käufer in Zukunft einen Wert sehen, sollte man sich ansehen, wie sich die Einstellung der Verbraucher in der Vergangenheit entwickelt hat.

Bevor digitale Technologien die Einzelhandelslandschaft veränderten, bestimmte die Verfügbarkeit eines Produkts größtenteils, ob es durch die Platzierung im Regal und die Verpackung in einem Ladengeschäft verkauft werden konnte. Zu Beginn war E-Commerce nur ein Online-Katalog. Aber vielleicht aktueller als ein Katalog, der per Post nach Hause oder ins Büro geschickt wurde.

Mit der zunehmenden Verbreitung von E-Commerce-Plattformen (vor allem Amazon) spielten der Kontext und der wahrgenommene Wert eine zentrale Rolle beim Online-Einkaufserlebnis. Nutzerbewertungen und Produkttrends auf Social-Media-Plattformen wie TikTok beeinflussten die E-Commerce-Verkäufe ebenso wie die spezifischen Details eines Produkts und die Lieferoptionen.

Die Wertvorstellungen der Käufer änderten sich 2020 erneut, als die COVID-19-Pandemie eine neue Situation auslöste. Digital Commerce ist unter B2C-Verbrauchern explosionsartig angestiegen. Neue Formen des Online- und Mobile-Shoppings, wie der Social Commerce auf Echtzeit-Basis, wurden immer beliebter. Laut einer McKinsey-Umfrage im Jahr 2020 gaben zwei Drittel der chinesischen Verbraucher an, im letzten Jahr Produkte über einen Livestream gekauft zu haben.1 Verbraucher erwarteten von Unternehmen barrierefreie Omnichannel-Angebote und verbrachten mehr Zeit als je zuvor damit, Bewertungen und Produktoptionen zu recherchieren, um sich in einer überfüllten Angebotswelt zu entscheiden. Der Wert eines Produkts oder einer Dienstleistung wurde untrennbar mit der Relevanz für einen bestimmten Käufer verbunden.

Sowohl im B2C- als auch im B2B-Bereich stehen den Kunden jetzt Daten zur Verfügung, die sie beim Kauf unterstützen. Im B2C-Bereich kann das Vertrauen in die Qualität des gewünschten Produkts bei Kunden durch Bewertungen, Rezensionen und Kommentaren in sozialen Medien gestärkt werden. In B2B-Instanzen könnten Kunden die Funktionen „Sprechen Sie mit meinem Dokument“ verwenden, um ein 250-seitiges Anforderungsdokument zu erfragen, ob ein Produkt mit einem Widget funktioniert, bevor sie im Wert von 500.000 USD bestellen.