Das ist die Nachricht, die kein Unternehmen hören möchte – Sie sind Opfer eines Ransomware-Angriffs geworden und fragen sich, was Sie jetzt tun sollen.

Als Erstes sollten Sie im Hinterkopf behalten, dass Sie damit nicht allein sind. Über 17 Prozent aller Cyberangriffe betreffen Ransomware – eine Art von Malware, die die Daten oder das Gerät eines Opfers sperrt, bis das Opfer dem Hacker ein Lösegeld zahlt. Von den 1.350 in einer aktuellen Studie befragten Unternehmen waren 78 Prozent Opfer eines erfolgreichen Ransomware-Angriffs.

Ransomware-Angriffe nutzen verschiedene Methoden oder Vektoren, um Netzwerke oder Geräte zu infizieren, darunter das Täuschen von Personen, die bösartige Links mit Phishing-E-Mails anklicken, sowie das Ausnutzen von Schwachstellen in Software und Betriebssystemen, wie zum Beispiel Remote-Zugriff. Cyberkriminelle verlangen typischerweise Lösegeldzahlungen in Bitcoin und anderen schwer nachzuverfolgenden Kryptowährungen und stellen den Opfern Entschlüsselungsschlüssel zur Verfügung, um ihre Geräte freizuschalten.

Die gute Nachricht ist, dass es im Falle eines Ransomware-Angriffs grundlegende Schritte gibt, die jedes Unternehmen befolgen kann, um den Angriff einzudämmen, sensible Informationen zu schützen und die Geschäftskontinuität durch Minimierung von Ausfallzeiten sicherzustellen.