Die Begriffe „ ethisches Hacken“ und „Penetrationsprüfungen“ werden manchmal synonym verwendet, aber es gibt einen Unterschied. Ethisches Hacken ist ein weiter gefasster Bereich der Cybersicherheit, der den Einsatz jeglicher Hacking-Kenntnisse zur Verbesserung der Netzwerksicherheit mit einschließt. Penetrationsprüfungen sind nur eine von vielen Methoden, die ethische Hacker anwenden. Ethische Hacker können auch Malware-Analysen, Risikobewertungen und andere Hacking-Tools und -Techniken bereitstellen, um Sicherheitslücken aufzudecken und zu beheben, anstatt Schaden anzurichten.

Der Bericht Cost of a Data Breach von IBM aus dem Jahr 2023 ergab, dass die durchschnittlichen Kosten einer Datenschutzverletzung im Jahr 2023 weltweit bei 4,45 Millionen USD liegen, was einem Anstieg von 15 % über einen Zeitraum von drei Jahren entspricht. Eine Möglichkeit, diese Sicherheitslücken zu schließen, besteht in der Durchführung genauer und gezielter Penetrationsprüfungen.

Unternehmen beauftragen Pentester damit, simulierte Angriffe auf ihre Apps, ihre Netzwerke und auf andere Assets durchzuführen. Durch die Inszenierung falscher Angriffe helfen Penetrationstester Sicherheitsteams dabei, kritische Sicherheitslücken aufzudecken und den allgemeinen Sicherheitsstatus zu verbessern. Diese Angriffe werden oft von Red Teams oder offensiven Sicherheitsteams durchgeführt. Das Red Team simuliert die Taktiken, Techniken und Verfahren (TTPs) eines echten Angreifers gegen das eigene System des Unternehmens, um das Sicherheitsrisiko einzuschätzen.

Es gibt verschiedene Methoden für Penetrationsprüfungen, die Sie in Betracht ziehen sollten, wenn Sie mit dem Penetrationsprüfungs-Prozess beginnen. Die Wahl des Unternehmens hängt von der Kategorie des Zielunternehmens, dem Ziel der Penetrationsprüfung und dem Umfang des Sicherheitstests ab. Es gibt keinen einheitlichen Ansatz. Damit vor dem Pentest-Prozess eine faire Schwachstellenanalyse durchgeführt werden kann, muss ein Unternehmen seine Sicherheitsprobleme und seine Sicherheitsrichtlinie verstehen.