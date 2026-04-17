KI-Tools werden immer autonomer und proaktiver. Was bedeutet das für Observability-Pipelines?
Laut einem Bericht aus dem Jahr 2026 des Beratungsunternehmens Neurones IT ist weniger als jede zehnte Unternehmensanwendung vollständig beobachtbar. Diese Statistik weist auf ein seit langem bestehendes Problem hin: Herkömmliche Observability-Prozesse wurden nicht für die Komplexität der heutigen KI-gestützten Workflows konzipiert.
Stellen Sie sich einen KI-gestützten Reiseassistenten vor, bei dem die Antwortzeiten plötzlich stark ansteigen. Herkömmliche Observability-Tools würden möglicherweise eine erhöhte Latenz auf Serviceebene melden und die Teams dazu zwingen, Logs, Traces und Dashboards manuell zu durchsuchen, um festzustellen, ob das Problem vom Modell selbst, einer nachgelagerten API oder einem Agenten stammt, der ineffiziente Tool-Aufrufe tätigt. Dieser reaktive Ansatz kann dazu führen, dass Teams im Unklaren bleiben, insbesondere in fragmentierten und dynamischen modernen IT-Umgebungen.
„Immer mehr Kunden möchten kein Dashboard. Sie wollen nicht, dass ihnen jemand sagt: ‚Hey, so verhält sich Ihr System‘“, erklärte Vikram Murali, Vice President für Produktentwicklung bei IBM Automation, im Podcast „AI in Action“ von IBM. Stattdessen möchten sie wissen: „Welche Maßnahmen sind umsetzbar, damit das System besser funktioniert?“
Über statische Empfehlungen hinaus benötigen ITOps-Teams Lösungen, die selbstständig Prognosen erstellen und Anpassungen vornehmen können – indem sie Fehler und Ausfallzeiten im Voraus erkennen und autonom darauf reagieren.Da agentische KI das Systemverhalten, die Leistung und den Kontext kontinuierlich bewerten kann, sind Teams in der Lage, über oberflächliche Signale hinauszugehen, um Ursachen zu verstehen, Symptome zu untersuchen und Abhängigkeiten mit begrenztem menschlichem Aufwand zu identifizieren. Zusammen können diese Fähigkeiten laut der Neurones-Studie die ITOps-Kosten um bis zu 35 % senken, da der menschliche Aufwand, Ausfallzeiten und der betriebliche Overhead reduziert werden.
Die Integration von KI bringt jedoch auch neue betriebliche Herausforderungen mit sich, und es besteht eine wachsende Kluft zwischen KI-gestützten Funktionen und der Fähigkeit der Teams, agentisches Verhalten zu überwachen und zu steuern.
Als Reaktion darauf gestalten ITOps-Teams ihre Observability-Prozesse von Grund auf neu und stellen Agenten bereit, um die Ressourcennutzung zu optimieren, Aufgaben zu automatisieren und Fehler proaktiv zu erkennen – und das alles, während sie sich mit den spezifischen Herausforderungen der KI in Bezug auf Governance, Interpretierbarkeit und Daten auseinandersetzen. KI-gestützte Überwachungstools können agentische Prozesse beschleunigen, während Agenten wiederum die Observability verbessern können – was gemeinsam zu einer agileren, effizienteren und sichereren IT-Umgebung beiträgt.
Laut einem Bericht der Cybersicherheitsplattform Vectra erhalten Sicherheitsteams täglich durchschnittlich 4.500 Warnmeldungen, können jedoch nur auf etwa ein Drittel davon reagieren, wodurch Unternehmen anfällig für Angriffe und Sicherheitslücken bleiben.
Eine übermäßige Anzahl von Warnmeldungen kann jedoch ein Symptom für ein größeres Problem sein. Microservices, hybride Architekturen und verteilte Systeme können herkömmliche Überwachungsmechanismen überfordern, und viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, relevante Informationen von irrelevanten zu unterscheiden. Agenten verschärfen diese Herausforderung noch, indem sie völlig neue Datensätze einführen (wie z. B. End-to-End-Entscheidungsbäume, Protokolle zur Tool-Interaktion und Metriken zur Speichernutzung), die die Teams erfassen und analysieren müssen.
Die Bemühungen um Observability werden zusätzlich dadurch erschwert, dass Daten aus KI-Quellen oft schwerer zu entschlüsseln sind: KI-Modelle können inkonsistente oder ungenaue Daten (Halluzinationen) erzeugen oder ihre Ergebnisse hinter undurchsichtigen Entscheidungsbäumen verbergen (das Black-Box-Problem). Modelle können zudem unbeabsichtigt sensible Informationen preisgeben (Datenlecks), was für Unternehmen in stark regulierten Branchen wie dem Gesundheitswesen und dem Finanzsektor ein Problem darstellen kann. Infolgedessen ergab eine Studie des IBM Institute for Business Value (IBV) aus dem Jahr 2025, dass 45 % der Führungskräfte mangelnde Transparenz als ein wesentliches Hindernis für die Integration von KI-Systemen anführen.
Diese Transparenzlücken können zu Compliance-Risiken führen, da Teams nicht in der Lage sind, detaillierte und überprüfbare Aufzeichnungen über das Verhalten der Agenten zu führen. Laut dem IBV gehen fast 70 % der Führungskräfte davon aus, dass ihr Unternehmen im Zusammenhang mit der Integration von generativer KI mit einer behördlichen Geldstrafe konfrontiert wird, was darauf hindeutet, dass interne Governance-Frameworks nicht mit den Workflows mit mehreren Agenten Schritt gehalten haben.
LLMs und andere KI-Tools können zudem eine Belastung für das Budget darstellen. Der Token-Verbrauch der Teams kann von Monat zu Monat stark schwanken, was es für Observability-Tools schwierig macht, den Bedarf vorherzusagen. Und weil KI-Anbieter ihre Modelle regelmäßig aktualisieren, neu trainieren und neu bereitstellen, müssen IT-Teams die Observability-Pipelines und Entwicklungsumgebungen immer wieder neu konfigurieren, um neuen Versionen Rechnung zu tragen.
Zwar erhöhen LLMS die Komplexität von Observability-Prozessen, doch können sie auch Teil der Lösung sein. Indem sie Observability-Plattformen mit agentenbasierten Funktionen ausstatten, können Unternehmen nicht nur auf die Herausforderungen der Einführung von KI im Unternehmenskontext reagieren, sondern auch ihre Überwachungsfähigkeiten über das hinaus ausbauen, was mit herkömmlichen Observability-Tools möglich ist. Agentische Observability-Tools können die IT-Leistung, Ausfallsicherheit und Sicherheit auf folgende Weise unterstützen und verbessern:
Die Zukunft der Observability könnte ebenso sehr durch einen strategischen Wandel wie durch einen technologischen bestimmt werden. Da sich die Aufgaben im Bereich der Observability von der reinen Datenerfassung hin zur Entscheidungsunterstützung und schließlich zu präventiven Maßnahmen verlagern, reagieren Unternehmen darauf wie folgt:
Da KI auf Informationen aus unterschiedlichen Umgebungen und Datenquellen zurückgreift, können Unternehmen darauf hinarbeiten, Datensilos zu beseitigen, um die Transparenz zu verbessern und es Teams, die traditionell isoliert arbeiten (darunter Entwickler, ITOps- und DevOps-Mitarbeiter sowie KI-Ingenieure), zu ermöglichen, auf der Grundlage einer einzigen verlässlichen Informationsquelle zu arbeiten. Diese Strategie trägt dazu bei, dass Modelle Zugang zu hochwertigen Trainingsdaten haben und alle gegenseitigen Abhängigkeiten bewerten können, bevor sie einen Fehler diagnostizieren oder Maßnahmen zur Behebung empfehlen.
Moderne Observability-Plattformen können Observability-Abläufe optimieren, indem sie eine Hierarchie von Agenten koordinieren, von denen jeder einen eigenen Aufgabenbereich hat. In einem neuen Modell identifiziert eine Entscheidungs-Engine ein Problem, erstellt Anweisungen zur Behebung und weist einen Agenten oder eine Gruppe von Agenten an, autonom darauf zu reagieren. Ein überwachender Agent kann diese Maßnahmen anschließend überprüfen und Feedback geben, bevor er die abgeschlossenen Aufgaben zur abschließenden Überprüfung oder Überarbeitung an einen Mitarbeiter weiterleitet.
Da KI immer komplexer wird, müssen Unternehmen ein Gleichgewicht zwischen der Autonomie der Systeme und der Sicherheit finden. Viele ITOps-Teams entwickeln neue Schutzmechanismen und Berechtigungsstrukturen, die es den Agenten ermöglichen, effizient auf Vorfälle zu reagieren, während gleichzeitig die Kontrolle und die Einhaltung der Human-in-the-Loop (HITL)-Workflows gewährleistet bleiben. Teams können die Agenten zudem vor einer vollständigen Bereitstellung in Staging-Umgebungen einem Stresstest unterziehen.
Agentische Workloads und KI-Anwendungen erfordern häufig neue Investitionen in KI-native Observability-Tools, Weiterbildungsmaßnahmen, Change Management und skalierbare Datenspeicher sowie weitere Kosten. Langfristig kann die Integration von KI jedoch erhebliche Kosteneinsparungen verursachen, da optimierte Observability-Prozesse den Betriebsaufwand verringern, zu einer schnelleren Fehlerbehebung beitragen und eine konsistente Betriebszeit gewährleisten.
Die Observability von KI kann zu einer besseren Benutzererfahrung beitragen, bei der Kunden darauf vertrauen können, dass Dienste wie erwartet funktionieren – mit minimaler Latenz, vorhersehbarem Verhalten sowie einer schnellen und transparenten Fehlerbehebung.
IT-Teams und Entwickler können sich dadurch wiederum verstärkt der Produktinnovation und der Optimierung auf hoher Ebene widmen. Anstatt weniger in den Observability-Prozess eingebunden zu sein, gewinnen die Mitarbeiter ein tieferes Verständnis für das Systemverhalten und sind in der Lage, fundiertere Entscheidungen zu treffen, um Sicherheit, Betriebszeit und Leistung zu verbessern.
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