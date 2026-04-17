Über statische Empfehlungen hinaus benötigen ITOps-Teams Lösungen, die selbstständig Prognosen erstellen und Anpassungen vornehmen können – indem sie Fehler und Ausfallzeiten im Voraus erkennen und autonom darauf reagieren.Da agentische KI das Systemverhalten, die Leistung und den Kontext kontinuierlich bewerten kann, sind Teams in der Lage, über oberflächliche Signale hinauszugehen, um Ursachen zu verstehen, Symptome zu untersuchen und Abhängigkeiten mit begrenztem menschlichem Aufwand zu identifizieren. Zusammen können diese Fähigkeiten laut der Neurones-Studie die ITOps-Kosten um bis zu 35 % senken, da der menschliche Aufwand, Ausfallzeiten und der betriebliche Overhead reduziert werden.

Die Integration von KI bringt jedoch auch neue betriebliche Herausforderungen mit sich, und es besteht eine wachsende Kluft zwischen KI-gestützten Funktionen und der Fähigkeit der Teams, agentisches Verhalten zu überwachen und zu steuern.

Als Reaktion darauf gestalten ITOps-Teams ihre Observability-Prozesse von Grund auf neu und stellen Agenten bereit, um die Ressourcennutzung zu optimieren, Aufgaben zu automatisieren und Fehler proaktiv zu erkennen – und das alles, während sie sich mit den spezifischen Herausforderungen der KI in Bezug auf Governance, Interpretierbarkeit und Daten auseinandersetzen. KI-gestützte Überwachungstools können agentische Prozesse beschleunigen, während Agenten wiederum die Observability verbessern können – was gemeinsam zu einer agileren, effizienteren und sichereren IT-Umgebung beiträgt.