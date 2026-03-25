ITOps erreicht mit agentischer KI einen Wendepunkt

Für viele ITOps-Teams könnte jede Investition in KI besser sein als gar keine, so ein neuer Bericht des Marktforschungsunternehmens Omdia mit dem Titel „Modernisierung von IT-Operationen in der agentischen Ära“.

Der von IBM in Auftrag gegebene Bericht zeigt, dass selbst bei Unternehmen, die weniger als 10 % ihrer ITOps-Aufgaben an KI übertragen, 92 % operative Verbesserungen feststellen. Dieses Ergebnis stärkt eine zunehmend verbreitete Strategie: Beginnen Sie mit einfachen Integrationserfolgen, bevor Sie zu komplexeren KI-Implementierungen übergehen.

Die Entscheidung, welche Bereiche des ITOps Priorität haben sollen, kann jedoch entmutigend sein, vor allem, wenn von IT-Teams bereits erwartet wird, dass sie Kosten senken, die betriebliche Effizienz verbessern und die Bereitstellung über zunehmend verteilte Architekturen und Dienste beschleunigen.

Darüber hinaus haben KI und agentenbasierte Arbeitsabläufe die IT-Implementierung weiter verkompliziert. Einige Teams haben Schwierigkeiten, Modelle mit ausreichenden eigenen Daten zu versorgen. Anderen fehlt das technische Fachwissen, das für die Entwicklung und Wartung neuer Automatisierungen und Workflows erforderlich ist. Unterdessen können Agenten ohne ausreichende Überwachung und Kontrolle unbefugte oder unerwünschte Handlungen vornehmen, wodurch Sicherheits- und Compliance-Risiken entstehen. Und selbst in einfachen Anwendungsfällen können fehlgeleitete Investitionen in KI-Initiativen kostspielige Fehler verursachen.

Trotz dieser Herausforderungen treibt die KI-Integration die Innovation von ITOps mit beispielloser Geschwindigkeit voran. Bei 39 % der Unternehmen übernimmt KI mittlerweile mindestens die Hälfte der ITOps-Aufgaben gemeinsam mit Menschen. Erste Anwender berichten unter anderem von verbesserten Funktionen zur Bedrohungserkennung, vorausschauenden Wartung, Workflow-Automatisierung und Kostenoptimierung.