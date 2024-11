Im späten 19. Jahrhundert begannen Produktionsstätten, die Elektrifizierung einzuführen, um Kosteneinsparungen zu erzielen. Jetzt, mehr als zwei Jahrhunderte später, erlebt die Elektrifizierung in der Industrie eine Renaissance: Von Schiffsterminals (Link ist nicht auf ibm.com) in New Jersey bis hin zur Stahlproduktion (Link ist nicht auf ibm.com) in Neuseeland richten Industriebetriebe immer mehr ihr Augenmerk auf die Elektrifizierung.

Bei der heutigen Elektrifizierung geht es jedoch nicht nur darum, Geld zu sparen, sondern auch den Planeten zu retten.

Elektrifizierung ist die Umwandlung eines Geräts, Systems oder Prozesses, das von nicht-elektrischen Energiequellen abhängig ist, in ein elektrisch betriebenes Gerät, System oder Prozess. Im Hinblick auf Nachhaltigkeitsinitiativen nutzen Elektrifizierungstechnologien erneuerbaren Strom, d. h. Strom, der aus Sonnenenergie, Windenergie und anderen sauberen, erneuerbaren Quellen stammt.

Somit ist die Elektrifizierung der entscheidende Faktor für die Unterstützung des globalen Umstiegs auf erneuerbaren Energien geworden – einem zentralen Aspekt der Bewegung zur Dekarbonisierung der Wirtschaft, zum Erreichen von Netto-Null-Emissionen und zur Eindämmung des Klimawandels. Laut dem IBM Institute for Business Value, „sind aggressive Maßnahmen zur Dekarbonisierung erforderlich“, wobei sich insbesondere die Elektrifizierung in allen Branchen als „entscheidende Voraussetzung“ herauskristallisiert.