Personalisierung im Bereich Commerce ist nicht mehr optional. Genauso wie die Suchmaschinenoptimierung eine wichtige gängige Praxis ist, um die Webseiten eines Unternehmens im Internet bekannt zu machen, ist die Personalisierung unerlässlich, um die Erwartungen der Verbraucher zu erfüllen. Der Verbraucher von heute erwartet eine hochgradig individuelle kanalübergreifende Customer Experience, die seine Bedürfnisse antizipiert.

Aber dieselben Verbraucher sind auch misstrauisch gegenüber den potenziellen Kosten der Personalisierung. Laut einem kürzlich erschienenen Artikel in Forbes ist Datensicherheit für die Baby-Boomer-Generation ein „nicht verhandelbarer“ Faktor. 90 % von ihnen gaben an, dass der Schutz personenbezogener Daten für sie bei der Auswahl einer Marke an erster Stelle steht. Und für die Generation X hat der Datenschutz oberste Priorität. 87 % sagen, dass dies der wichtigste Faktor ist, der ihr Kaufverhalten beeinflusst. Dies bringt Marken in eine heikle Lage.