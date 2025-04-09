In der digitalen Wirtschaft zählt jede Sekunde. Unternehmen generieren und verbrauchen beispiellose Datenmengen, doch ihre Fähigkeit, in Echtzeit auf diese Daten zu reagieren, ist stark eingeschränkt. Da das Geschäftsumfeld immer komplexer und dynamischer wird, verkleinern sich die Zeitfenster für die Entscheidungsfindung. Laut Gartner Reengineering the Decision Survey berichten 71 % der Unternehmen, dass die Entscheidungsfindung häufiger, schneller und komplexer wird. Ohne Echtzeitdaten basieren diese Entscheidungen jedoch auf Erkenntnissen von gestern und nicht auf den Realitäten von heute.

Zeitkritische Branchen wie Finanzen, Einzelhandel und Gesundheitswesen spüren zunehmend die Auswirkungen einer langsamen Datenintegration:

· Finanzdienstleistungen: Finanzinstitute verlassen sich auf genaue Daten für Kreditbewertung, Betrugserkennung und regulatorische Compliance. Langsame Daten führen zu fehlerhaften Entscheidungen und Verstößen. Ein Betrugsfall, der innerhalb von fünf Minuten entdeckt wird, ist weitaus weniger schädlich als ein Fall, der innerhalb von fünf Stunden entdeckt wird.

· Einzelhandel: Echtzeitdaten sind der Schlüssel für Bestandsmanagement, Bedarfsprognosen und Personalisierung. Ohne sie riskieren Einzelhändler Warenengpässe, Überbestände, Umsatzeinbußen und überschüssige Lagerbestände. Ineffizientes Bestandsmanagement kostet Unternehmen weltweit jährlich rund 1,1 Billionen US-Dollar wobei allein Einzelhändler aufgrund von Überbeständen jährlich 471 Milliarden US-Dollar verlieren.

· Gesundheitswesen: Medizinische Entscheidungen auf Basis langsamer und veralteter Daten führen zu Diagnosefehlern, verzögerten Behandlungen und erhöhten Sterblichkeitsraten. Medizinische Fehler aufgrund veralteter Patientendaten sind die dritthäufigste Todesursache in den USA und kosten jährlich 20 Milliarden US-Dollar.

· Technologie und KI: Langsame Daten untergraben prädiktive Analysen und blockieren Innovationen, die die Produktoptimierung und Kundenbindung beeinträchtigen. Unternehmen, die sich auf veraltete Daten verlassen, um KI-Modelle zu trainieren, verzeichnen aufgrund ungenauer Prognosen einen weltweiten Umsatzverlust von 6 % (etwa 406 Millionen USD).

Die Kosten des Nichtstuns sind weitaus höher als die Kosten eines Upgrades auf Echtzeit-Datenintegration.