Tags
Analysen

Eine Liste der 13 häufigsten Pipeline-Datenprobleme (mit Beispielen)

Geschäftsfrau liest Bericht

Der vielleicht kniffligste Teil bei der Verwaltung von Datenpipelines besteht darin, den Geist in der Maschine zu verstehen - die Daten ex machina, wenn Sie so wollen.

Viele Pipelines haben so etwas wie eine eigene Persönlichkeit. Sie sind launisch. Bei schlechtem Wetter stürzen sie auf mysteriöse Weise ab. Sie erzeugen durchweg falsche Ausgaben und unglaublich inkonsistente Zeiten. Einige Probleme scheinen völlig unlösbar zu sein.

Das ist ein wesentlicher Grund, warum es IBM Databand gibt – um Dateningenieuren Einblick in Datenprobleme zu geben. Alle wollen schnellere Antworten auf Fragen wie: „Warum ist ein Laufzeitfehler aufgetreten?“ oder „Warum hängt der Auftrag immer noch in der Warteschlange fest?“ Oft weiß es niemand.

Aber mit einer Observability-Plattform kann man das feststellen. Sie können endlich eine gründliche Ursachenanalyse (RCA) direkt im Moment durchführen – und müssen nicht noch ein weiteres Ticket zu Ihrem ohnehin schon riesigen Rückstand hinzufügen oder Datenschulden hinterlassen, von denen Sie wissen, dass sie Ihnen später Probleme bereiten werden.

In diesem Leitfaden teilen wir Ihnen einige der häufigsten Datenprobleme vor, die wir beim Betrieb von Pipelines beobachten, sowie einige der Ursache, die ihnen zugrunde liegen.

 

Branchen-Newsletter

Die neuesten Tech-News – von Experten bestätigt

Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und mehr auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.

Vielen Dank! Sie haben sich angemeldet.

Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.

Proximale versus grundlegende Ursachen für Datenprobleme

Wie lassen sich Probleme mit der Datenqualität beheben? Es beginnt mit dem Wissen, dass das, was herausragende Dateningenieure von den anderen unterscheidet, ihre Fähigkeit ist, die Ursache von Datenproblemen aufzuspüren. Jeder kann die Pipeline zurücksetzen, mit den Schultern zucken und die Arbeit wieder aufnehmen. Nur sehr wenige spielen Detektiv, um dem Problem auf den Grund zu gehen, obwohl genau das nötig ist.

Das ist der Unterschied zwischen Zufriedenheit mit proximalen Ursachen oder Grundursachen. Proximale Ursachen sind die Dinge, die offenbar schiefgelaufen sind – wie ein Laufzeitfehler. Die eigentliche Ursache ist das, was die unmittelbare Ursache hervorgerufen hat, und sie ist viel schwieriger herauszufinden. Manchmal sind proximale Ursachen die Hauptursachen, aber selten.

Stellen Sie sich proximale Ursachen als bloße Warnungen vor. Sie sagen Ihnen, dass irgendwo in Ihrer Datenverarbeitungskette ein grundlegender Fehler vorliegt. Wer das ignoriert, handelt auf eigene Gefahr, denn diese Datenschuld wächst mit der Zeit.

AI Academy

Ist Datenverwaltung das Geheimnis generativer KI?

Erfahren Sie, warum qualitativ hochwertige Daten für den erfolgreichen Einsatz generativer KI unerlässlich sind.
Zur Episode wechseln

Häufige proximale Ursachen (häufige Beispiele für Datenprobleme)

Ein Unglück kommt selten allein, und wenn Sie ein Problem haben, haben Sie in der Regel viele. Im Folgenden sind die häufigsten Möglichkeiten von Problemen mit proximalen Daten aufgeführt – diese Probleme schließen sich nicht gegenseitig aus, und die Liste ist bei weitem nicht vollständig:

  • Der Zeitplan hat sich geändert
  • Die Pipeline ist aufgrund eines Timeouts ausgefallen.
  • Ein Auftrag ist in einer Warteschlange stecken geblieben
  • Es gab eine unerwartete Transformation
  • Ein bestimmter Lauf ist fehlgeschlagen (vielleicht schlägt er gleich beim Start fehl)
  • Der Lauf dauerte ungewöhnlich lang
  • Es gab einen systemweiten Ausfall
  • Bei der Transformation ist ein Fehler aufgetreten
  • Viele Jobs scheiterten in der Nacht zuvor
  • Es gab eine anomale Eingabegröße
  • Es gab eine anomale Ausgabegröße
  • Es gab eine anomale Laufzeit
  • Eine Aufgabe wurde unerwartet abgebrochen
  • Es ist ein Laufzeitfehler aufgetreten.

Aber das ist noch nicht alles, oder? Betrachten Sie dies also nicht als Probleme, sondern als Signale. Das sind all die Dinge, die schief gehen können und darauf hindeuten, dass etwas Beunruhigendes passiert ist. Viele werden gleichzeitig auftreten.
Eine Observability-Plattform kann dabei sehr hilfreich sein. So können Sie gleichzeitig auftretende Probleme gruppieren, um sie besser zu verstehen.

Sie können Probleme auch nach der Dimension der Datenqualität gruppieren, zu der sie sich summieren, z. B. Eignung, Herkunft, Governance oder Stabilität. Wenn Sie Datenprobleme auf diese Weise gruppieren, werden Ihnen die Dimensionen angezeigt, in denen Sie die meisten Probleme haben, und Sie können scheinbar isolierte Probleme in einen Kontext stellen.

Und natürlich müssen Sie nicht erst warten, bis ein Auftrag scheitert, um dies auszuprobieren. Mit Databand können Sie Anomalien nachträglich untersuchen (es erfasst alle historischen Metadaten), sodass Sie genau feststellen können, was zufällig und was lediglich korreliert ist.

Auf diese Weise können Sie ein Problem, z. B. eine Aufgabe, die ins Stocken gerät, unter einem Dutzend Fehlern auswählen und anhand vieler Probleme testen, ob die Ursache wahrscheinlich ein Fehler bei der Cluster-Bereitstellung ist. Und so sollten Sie es auch betrachten. Suchen Sie immer nach der Grundursache des Datenproblems.

Die 15 häufigsten Ursachen

Die Ursachen sind das Ende des Weges. Sie sollten das ursprüngliche Ereignis in der Kausallinie sein - sozusagen der erste Dominostein - und das Problem weitgehend erklären. Wenn die Grundursache des Datenproblems nicht auftritt, sollte auch keine der proximalen Ursachen auftreten. Es ist die direkte Ursache für alle diese Probleme.

Die Ursachen sind natürlich nicht immer klar, und die Korrelationen sind nicht immer exakt. Wenn Sie sich Ihrer Antwort nicht sicher sind, können Sie Ihren wahren Vertrauenswert auf probabilistische Weise herausfinden, indem Sie dieses Gedankenexperiment ausprobieren: Sagen wir, Ihr Chef sagt Ihnen, Ihr Team wird Ihre Hypothese voll und ganz verfolgen und niemand wird sie überprüfen, bevor sie in Produktion geht, und Ihr Name wird überall darauf stehen. Wenn etwas falsch ist, ist alles Ihre Schuld. Welchen Konfidenzwert auf einer Skala von 0 bis 100 würden Sie Ihrer Hypothese geben? Wenn der Wert unter 70 liegt, sollten Sie weiter ermitteln.

Häufige Ursachen für Datenprobleme sind:

1. Benutzerfehler: Wir beginnen mit Benutzerfehlern, da diese häufig vorkommen. Möglicherweise hat jemand das falsche Schema oder einen falschen Wert eingegeben, was bedeutet, dass die Pipeline die Daten nicht lesen kann, oder es wurde zwar das Richtige mit falschen Werten getan, aber jetzt ist eine Aufgabe fehlgeschlagen.

2. Unsachgemäß beschriftete Daten: Manchmal verschieben sich Zeilen in einer Tabelle und die richtigen Beschriftungen werden auf die falschen Spalten angewendet.

3. Der Datenpartner hat eine Lieferung verpasst: Ebenfalls sehr häufig. Sie können ein sicheres System bauen, aber Sie können nicht kontrollieren, was Sie nicht sehen können, und wenn die Datenprobleme in den Quelldaten liegen, führt dies dazu, dass sich perfekt funktionierende Pipelines falsch verhalten.

4. Es gibt einen Fehler im Code: Dies kommt häufig vor, wenn es eine neue Version der Pipeline gibt. Mit Versionierungssoftware wie Git oder GitLab können Sie das ziemlich schnell herausfinden. Vergleichen Sie den Produktionscode mit einer früheren Version und führen Sie einen Test mit dieser vorherigen Version durch.

5. OCR-Datenfehler: Ihr optischer Scanner liest die Daten falsch aus, was zu seltsamen (oder fehlenden) Werten führt.

6. Problem mit verfallenen Daten: Der Datensatz ist so veraltet, dass er nicht mehr gültig ist.

7. Problem mit doppelten Daten: Oft kann ein Anbieter keine Daten liefern, so dass die Pipeline mit den Daten der letzten Woche lief.

8. Berechtigungsproblem: Die Pipeline ist fehlgeschlagen, weil dem System die Berechtigung zum Abrufen der Daten oder zur Durchführung einer Transformation fehlte.

9. Infrastrukturfehler: Vielleicht haben Sie Ihr verfügbares Speicher- oder API-Aufruflimit ausgeschöpft, Ihr Apache Spark-Cluster lief nicht oder Ihr Data Warehouse ist ungewöhnlich langsam, sodass der Lauf ohne die Daten fortgesetzt wird.

10. Zeitplanänderungen: Jemand (oder etwas) hat den Zeitplan geändert, was dazu führt, dass die Pipeline nicht mehr richtig oder gar nicht läuft.

11. Voreingenommener Datensatz: Sehr schwierig zu sortieren. Es gibt keine gute Möglichkeit, dies herauszufinden, außer indem man einige Tests durchführt, um zu sehen, ob die Daten im Vergleich zu einem ähnlichen echten Datensatz ungewöhnlich sind, oder herauszufinden, wie sie erfasst oder erzeugt wurden.

12. Ausfall des Orchestrators: Ihr Pipeline-Planer konnte den Auftrag nicht planen oder ausführen.

13. Der Geist in der Maschine (Data ex machina): Er ist wahrhaft unergründlich. Es ist schwer, das zuzugeben, aber für manche Dinge stimmt es. Das Beste, was Sie tun können, ist zu dokumentieren und bereit für das nächste Mal zu sein, wenn Sie mehr Daten sammeln und anfangen können, Korrelationen zu ziehen.

Und dann gibt es natürlich noch die Realität, in der die eigentliche Ursache nicht ganz klar ist. Viele Dinge hängen miteinander zusammen und sind wahrscheinlich voneinander abhängig, aber es gibt keine einfache Antwort – und nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben, haben Sie das Datenproblem behoben, obwohl Sie sich nicht sicher sind, warum.

Notieren Sie in solchen Fällen, wie in allen anderen auch, Ihre Hypothese im Protokoll und fahren Sie fort, sobald Sie dazu zurückkehren können, mit dem Testen historischer Daten und achten Sie dabei auf neue Probleme und weitere Erklärungsansätze.

Umsetzung in die Praxis, um Datenprobleme zu reduzieren

Die Eigenschaft, die den Amateur-Datentechniker am meisten vom Experten unterscheidet, ist seine Fähigkeit, die Ursachen herauszufinden und mit mehrdeutigen Antworten umzugehen. Proximale Ursachen sind manchmal Grundursachen, aber nicht immer. Grundlegende Ursachen sind manchmal mit spezifischen proximalen Ursachen korreliert, aber nicht immer. Manchmal lässt sich nicht unterscheiden, was auf Datenverzerrung und was auf menschliches Versagen zurückzuführen ist.

Gute Data Engineers wissen, dass ihre Pipelines wankelmütig sind und manchmal Persönlichkeiten haben. Aber sie sind darauf eingestellt, haben Werkzeuge zur Messung und sind immer auf der Suche nach einer verlässlicheren Erklärung.

Erfahren Sie, wie IBM Databand eine Überwachung der Datenpipeline bereitstellt, um Daten-Vorfälle wie fehlgeschlagene Jobs und Ausführungen schnell zu erkennen, damit Sie für Ihr Pipeline-Wachstum gerüstet sind. Wenn Sie bereit sind, einen genaueren Blick darauf zu werfen, buchen Sie noch heute eine Demo.

Ressourcen

Verwaltung von Daten für KI und Analysen in großem Maßstab

Erfahren Sie, wie ein offener Data-Lakehouse-Ansatz vertrauenswürdige Daten und eine schnellere Durchführung von Analysen und KI-Projekten ermöglichen kann.
2024 Gartner® Magic Quadrant™ for Data Integration Tools

IBM wurde im 2024 Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools zum 19. Mal in Folge als ein führender Anbieter im Bereich Datenintegrationstools genannt.
Das Datendifferenzierungsmerkmal

Erkunden Sie den Leitfaden für Datenexperten zum Aufbau eines datengestützten Unternehmens und zur Förderung von geschäftlichen Vorteilen.
Steigerung der Akzeptanz von KI mit KI-fähigen Daten

Erfahren Sie, warum KI-gestützte Datenintelligenz und Datenintegration entscheidend sind, um die Bereitschaft für strukturierte und unstrukturierte Daten zu fördern und KI-Ergebnisse zu beschleunigen.
Das hybride, offene Data Lakehouse für KI

Vereinfachen Sie den Datenzugriff und automatisieren Sie die Data Governance. Entdecken Sie die Vorteile einer Data-Lakehouse-Strategie für Ihre Datenarchitektur, einschließlich der Kostenoptimierung Ihrer Workloads und der Skalierung von KI und Analysen, mit all Ihren Daten, überall.
IBM Research® Veröffentlichungen zur Datenverwaltung

Erkunden Sie, wie IBM Research regelmäßig in neue Funktionen für IBM Cloud Pak® for Data integriert wird.
Gartner® Predicts 2024: How AI will impact analytics users

Erhalten Sie einzigartige Einblicke in die sich entwickelnde Geschäftswelt der ABI-Lösungen und hebt die wichtigsten Ergebnisse, Annahmen und Empfehlungen für Führungskräfte im Bereich Daten und Analysen hervor.
Weiterführende Lösungen
IBM® StreamSets

Erstellen und verwalten Sie intelligente Streaming-Datenpipelines über eine intuitive grafische Benutzeroberfläche, die eine nahtlose Datenintegration in Hybrid- und Multicloud-Umgebungen ermöglicht.

 StreamSets erkunden
IBM watsonx.data

Watsonx.data ermöglicht es Ihnen, Analysen und KI mit all Ihren Daten zu skalieren, unabhängig davon, wo sie sich befinden, und zwar über einen offenen, hybriden und kontrollierten Datenspeicher.

 IBM watsonx.data entdecken
Beratungsservices für Daten und Analysen

Erschließen Sie den Wert von Unternehmensdaten mit IBM Consulting® und bauen Sie ein erkenntnisgesteuertes Unternehmen auf, das Ihnen geschäftliche Vorteile verschafft.

 Analyse-Services entdecken
Machen Sie den nächsten Schritt

Entwerfen Sie eine Datenstrategie, die Datensilos beseitigt, die Komplexität reduziert und die Datenqualität verbessert, um außergewöhnliche Kunden- und Mitarbeitererfahrungen zu schaffen.

 Lösungen für Datenmanagement erkunden IBM watsonx.data entdecken