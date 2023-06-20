Tags
Probleme mit der Datenintegrität: Beispiele, Auswirkungen und fünf Präventivmaßnahmen

Geschäftsleute, die im Büro sitzen, auf den Laptop schauen und über Daten sprechen.

Datenintegrität bezieht sich auf die allgemeine Genauigkeit, Konsistenz und Zuverlässigkeit von Daten, die in einer Datenbank, einem Data Warehouse oder einem anderen Datenspeicher gespeichert sind. Es ist ein kritischer Aspekt der Datenverwaltung, der sicherstellt, dass die von einem Unternehmen verwendeten Informationen korrekt, aktuell und für ihren eigentlichen Zweck geeignet sind.

Datenintegrität ist für Unternehmen unerlässlich, um fundierte Entscheidungen zu treffen, die betriebliche Effizienz zu verbessern und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten.

Um Datenintegrität zu gewährleisten, müssen Unternehmen verschiedene Kontrollmechanismen, Prozesse und Technologien implementieren, die dazu beitragen, die Qualität der Daten während ihres gesamten Lebenszyklus aufrechtzuerhalten. Zu diesen Maßnahmen gehören unter anderem Datenvalidierung, Datenbereinigung, Datenintegration und Datensicherheit. Darüber hinaus müssen Unternehmen auch eine Kultur entwickeln, die Wert auf Datengenauigkeit und -konsistenz legt und ein Engagement für die Wahrung der Datenintegrität auf allen Ebenen fördert.

Trotz dieser Bemühungen können aus verschiedenen Gründen immer noch Probleme mit der Datenintegrität auftreten, beispielsweise durch menschliches Versagen, technische Störungen und externe Bedrohungen. In diesem Artikel werden wir einige gängige Beispiele für Datenintegritätsprobleme, ihre Auswirkungen auf Unternehmen und die Best Practices zu ihrer Vermeidung und Lösung erkunden.

In diesem Artikel:

 

Häufige Beispiele für Probleme mit Datenintegrität

Fehlende Datenintegration

Datenintegration ist der Prozess der Kombination von Daten aus verschiedenen Quellen, Systemen und Formaten, um eine einheitliche und konsistente Ansicht der Informationen zu schaffen.

Allerdings haben viele Unternehmen Schwierigkeiten mit der Integration aufgrund der Komplexität ihrer IT-Infrastruktur, der Vielfalt der Datenquellen und des Mangels an Standardisierung. Dieser Mangel an Integration kann zu Datensilos, Inkonsistenzen und Doppelgängen führen, was letztlich die Datenintegrität beeinträchtigt.

Mehrere Analysetools

Unternehmen verwenden oft mehrere Analyse-Tools, um ihre Daten zu verarbeiten und zu analysieren. Diese Tools können zwar wertvolle Erkenntnisse liefern, aber sie können auch zu Problemen mit der Datenintegrität führen, wenn sie nicht richtig integriert und konfiguriert sind.

Zum Beispiel können verschiedene Tools Daten unterschiedlich interpretieren und verarbeiten, was zu Unstimmigkeiten in den generierten Berichten und Erkenntnissen führt.

Schlechte Rechnungsprüfung

Datenprüfung ist der Prozess der regelmäßigen Überprüfung und Verifizierung der Daten in einem Unternehmen, um ihre Genauigkeit, Vollständigkeit und Konsistenz sicherzustellen.

Unzureichende oder unregelmäßige Datenprüfungen können jedoch zu Problemen mit der Datenintegrität führen, da Fehler und Inkonsistenzen unbemerkt bleiben und nicht behoben werden können. Ohne einen soliden Datenprüfungsprozess sind sich Organisationen möglicherweise nicht der Qualität ihrer Daten bewusst und treffen unter Umständen ungenaue oder unzuverlässige Entscheidungen auf der Grundlage fehlerhafter Informationen.

Abhängigkeit von Altsystemen

Viele Organisationen sind weiterhin auf Altsysteme angewiesen, um ihre Daten zu speichern und zu verwalten. Diese veralteten Systeme verfügen möglicherweise nicht über die notwendigen Funktionen, Fähigkeiten oder Sicherheitsmaßnahmen, um die Datenintegrität zu gewährleisten.

Darüber hinaus kann die Integration von Altsystemen mit modernen Anwendungen und Datenquellen herausfordernd sein, was zu Dateninkonsistenzen und Ungenauigkeiten führt.

Unsachgemäße Dateneingabe

Die Dateneingabe ist eine entscheidende Komponente zur Aufrechterhaltung der Datenintegrität, da menschliche Fehler bei der Dateneingabe zu Ungenauigkeiten und Inkonsistenzen führen können.

Unternehmen müssen sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter eine angemessene Schulung und Anleitung zu den Dateneingabeverfahren erhalten, um das Risiko von Datenintegritätsproblemen zu minimieren. Darüber hinaus kann die Implementierung von Datenvalidierungstechniken und automatisierten Dateneingabetools dazu beitragen, die Wahrscheinlichkeit von Fehlern zu verringern.

Cyberangriffe

Cyberangriffe sind eine erhebliche Bedrohung für die Datenintegrität, da Cyberkriminelle sensible Informationen manipulieren, löschen oder stehlen können. Unternehmen müssen robuste Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, um ihre Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen und deren Genauigkeit und Zuverlässigkeit sicherzustellen.

Die Auswirkungen von Datenintegritätsproblemen

Ungenauigkeit in Berichten und Analysen

Probleme mit der Datenintegrität können zu Ungenauigkeiten in den von einem Unternehmen generierten Berichten, Analysen und Erkenntnissen führen. Diese Ungenauigkeiten können schwerwiegende Folgen haben, da sie zu fehlgeleiteten Entscheidungen, ineffizienten Abläufen und dem Verlust eines Wettbewerbsvorteils führen können.

Beispielsweise können ungenaue Forecasting zu Über- oder Unterbeständen von Produkten führen, was wiederum höhere Kosten und entgangene Absatzmöglichkeiten zur Folge hat.

Vertrauensverlust in Daten

Wenn Probleme mit der Datenintegrität fortbestehen, verlieren Mitarbeiter und Stakeholder möglicherweise das Vertrauen in die Daten des Unternehmens und seine Fähigkeit, genaue und zuverlässige Informationen bereitzustellen.

Dieser Vertrauensverlust kann die Entscheidungsfindung behindern, da Einzelpersonen möglicherweise zögern, sich auf datengesteuerte Erkenntnisse zu verlassen, und stattdessen auf Intuition oder Vermutungen zurückgreifen.

Probleme bei der Einhaltung von Vorschriften.

Datenintegrität ist ein entscheidender Bestandteil der regulatorischen Einhaltung in vielen Branchen wie Finanzen, Gesundheitswesen und Pharma. Unternehmen sind verpflichtet, genaue und zuverlässige Daten zu führen, um die von den Aufsichtsbehörden festgelegten Standards zu erfüllen. Wenn die Datenintegrität nicht gewährleistet ist, kann dies zu Verstößen führen, die Geldbußen, Strafen und Rufschädigung nach sich ziehen.

Finanzielle Verluste

Probleme mit der Datenintegrität können direkte und indirekte finanzielle Auswirkungen auf ein Unternehmen haben. So können beispielsweise ungenaue Finanzdaten zu fehlerhafter Berichterstattung, Steuerfehlern und Fehlallokation von Ressourcen führen.

Darüber hinaus können die Kosten für die Behebung von Datenschutzproblemen, wie Investitionen in neue Systeme, die Beauftragung von Beratern oder umfangreiche Datenprüfungen, erheblich sein.

4 Möglichkeiten zur Vermeidung und Behebung von Datenintegritätsproblemen

1. Datenvalidierungstechniken

Durch die Implementierung von Datenvalidierungstechniken können Unternehmen die Genauigkeit und Konsistenz ihrer Daten gewährleisten.

Die Datenvalidierung beinhaltet die Überprüfung der Daten auf Fehler und Inkonsistenzen, bevor sie in einer Datenbank speichern oder für die Analyse verwendet werden.

Einige gängige Datenvalidierungstechniken sind Bereichsprüfungen, Formatprüfungen und Referenzintegritätsprüfungen. Durch die Implementierung dieser Techniken können Unternehmen das Risiko von Datenintegritätsproblemen minimieren, die durch menschliche Fehler oder technische Störungen verursacht werden.

2. Regelmäßige Daten-Backup

Regelmäßige Daten-Backups sind unerlässlich, um die Datenintegrität aufrechtzuerhalten, da sie dazu beitragen, die Daten des Unternehmens vor versehentlicher Löschung, Systemausfällen oder Cyberangriffen zu schützen. Unternehmen sollten eine umfassende Strategie für Backup implementieren, einschließlich externer Speicher und mehrerer Backup, um die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit ihrer Daten im Katastrophenfall sicherzustellen.

3. Regelmäßige Datenaudits

Die Durchführung regelmäßiger Datenaudits kann Unternehmen dabei helfen, Probleme mit der Datenintegrität zu erkennen und zu beheben, bevor sie eskalieren.

Datenaudits umfassen die Überprüfung und Verifizierung der Daten auf Genauigkeit, Konsistenz und Vollständigkeit sowie die Bewertung der Wirksamkeit der Datenverwaltung und -kontrollen des Unternehmens.
Durch die Durchführung von Datenprüfungen können Unternehmen ein hohes Maß an Datenqualität aufrechterhalten und sicherstellen, dass ihre datengestützten Erkenntnisse und Entscheidungen zuverlässig sind.

4. Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen

Die Implementierung robuster Sicherheitsmaßnahmen ist entscheidend, um die Datenintegrität vor externen Bedrohungen wie Cyberangriffen zu schützen. Organisationen sollten in fortschrittliche Sicherheitstechnologien wie Verschlüsselung, Firewalls und Intrusion-Detection-Systeme investieren, um ihre Daten vor unberechtigtem Zugriff und Manipulation zu schützen.

Darüber hinaus sollten sie eine umfassende Sicherheitsrichtlinie festlegen und die Mitarbeiter regelmäßig in bewährten Verfahren zur Datensicherheit schulen.

Erfahren Sie mehr über die IBM® Databand® Plattform für kontinuierliche Datenbeobachtbarkeit und wie sie hilft, Datenvorfälle früher zu erkennen, sie schneller zu beheben und dem Unternehmen vertrauenswürdigere Daten zu liefern. Wenn Sie bereit sind, einen genaueren Blick darauf zu werfen, buchen Sie noch heute eine Demo.

