Fehlende Datenintegration

Datenintegration ist der Prozess der Kombination von Daten aus verschiedenen Quellen, Systemen und Formaten, um eine einheitliche und konsistente Ansicht der Informationen zu schaffen.

Allerdings haben viele Unternehmen Schwierigkeiten mit der Integration aufgrund der Komplexität ihrer IT-Infrastruktur, der Vielfalt der Datenquellen und des Mangels an Standardisierung. Dieser Mangel an Integration kann zu Datensilos, Inkonsistenzen und Doppelgängen führen, was letztlich die Datenintegrität beeinträchtigt.

Mehrere Analysetools

Unternehmen verwenden oft mehrere Analyse-Tools, um ihre Daten zu verarbeiten und zu analysieren. Diese Tools können zwar wertvolle Erkenntnisse liefern, aber sie können auch zu Problemen mit der Datenintegrität führen, wenn sie nicht richtig integriert und konfiguriert sind.

Zum Beispiel können verschiedene Tools Daten unterschiedlich interpretieren und verarbeiten, was zu Unstimmigkeiten in den generierten Berichten und Erkenntnissen führt.

Schlechte Rechnungsprüfung

Datenprüfung ist der Prozess der regelmäßigen Überprüfung und Verifizierung der Daten in einem Unternehmen, um ihre Genauigkeit, Vollständigkeit und Konsistenz sicherzustellen.

Unzureichende oder unregelmäßige Datenprüfungen können jedoch zu Problemen mit der Datenintegrität führen, da Fehler und Inkonsistenzen unbemerkt bleiben und nicht behoben werden können. Ohne einen soliden Datenprüfungsprozess sind sich Organisationen möglicherweise nicht der Qualität ihrer Daten bewusst und treffen unter Umständen ungenaue oder unzuverlässige Entscheidungen auf der Grundlage fehlerhafter Informationen.

Abhängigkeit von Altsystemen

Viele Organisationen sind weiterhin auf Altsysteme angewiesen, um ihre Daten zu speichern und zu verwalten. Diese veralteten Systeme verfügen möglicherweise nicht über die notwendigen Funktionen, Fähigkeiten oder Sicherheitsmaßnahmen, um die Datenintegrität zu gewährleisten.

Darüber hinaus kann die Integration von Altsystemen mit modernen Anwendungen und Datenquellen herausfordernd sein, was zu Dateninkonsistenzen und Ungenauigkeiten führt.

Unsachgemäße Dateneingabe

Die Dateneingabe ist eine entscheidende Komponente zur Aufrechterhaltung der Datenintegrität, da menschliche Fehler bei der Dateneingabe zu Ungenauigkeiten und Inkonsistenzen führen können.

Unternehmen müssen sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter eine angemessene Schulung und Anleitung zu den Dateneingabeverfahren erhalten, um das Risiko von Datenintegritätsproblemen zu minimieren. Darüber hinaus kann die Implementierung von Datenvalidierungstechniken und automatisierten Dateneingabetools dazu beitragen, die Wahrscheinlichkeit von Fehlern zu verringern.

Cyberangriffe

Cyberangriffe sind eine erhebliche Bedrohung für die Datenintegrität, da Cyberkriminelle sensible Informationen manipulieren, löschen oder stehlen können. Unternehmen müssen robuste Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, um ihre Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen und deren Genauigkeit und Zuverlässigkeit sicherzustellen.