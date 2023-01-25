In unserem letzten Blogbeitrag haben wir das Thema Data Governance vorgestellt: Was ist das und warum ist es so wichtig? In diesem Blog werden wir die Herausforderungen erkunden, mit denen Unternehmen zu Beginn ihrer Governance-Reise konfrontiert sind.

Unternehmen haben seit langem mit der Datenverwaltung und dem Verständnis von Daten in einer komplexen und ständig wachsenden Geschäftswelt zu kämpfen. Während operative Daten den täglichen Geschäftsabläufen ausführen, stellt das Gewinnen von Erkenntnissen und die Nutzung von Daten über Geschäftsprozesse und Workflows eine bekannte Reihe von Data Governance-Herausforderungen dar, die Technologie allein nicht lösen kann.

Jedes Unternehmen steht vor den folgenden Herausforderungen der Data Governance, und es ist wichtig, diese im Rahmen Ihrer Strategie zu berücksichtigen: