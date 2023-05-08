Die mit der Einführung von KI in der Versicherungswirtschaft verbundenen Risiken lassen sich grob in zwei Kategorien unterteilen – technologische und Nutzungsrisiken.

Technologisches Risiko – Vertraulichkeit der Daten

Das größte technologische Risiko ist die Frage der Vertraulichkeit der Daten. Die Entwicklung von KI hat die Erfassung, den Speicher und die Verarbeitung von Informationen in einem noch nie dagewesenen Umfang ermöglicht und es dadurch extrem einfach gemacht, personenbezogene Daten zu geringen Kosten ohne die Zustimmung anderer zu identifizieren, zu analysieren und zu nutzen. Das Risiko des Verlusts der Privatsphäre durch die Interaktion mit KI-Technologien ist eine der Hauptursachen für die Sorge und das Misstrauen der Verbraucher.

Das Aufkommen generativer KI, bei der die KI Ihre Daten manipuliert, um neue Inhalte zu erstellen, birgt ein zusätzliches Risiko für die Vertraulichkeit von Unternehmensdaten. Zum Beispiel würde das Einspeisen eines generativen KI-Systems wie Chat GPT mit Unternehmensdaten zur Erstellung einer Zusammenfassung vertraulicher Unternehmensforschung bedeuten, dass ein Speicherbedarf unauslöschlich auf dem externen Cloud-Server der KI zurückbleibt und für Anfragen von Wettbewerbern zugänglich ist.

Technologisches Risiko – Sicherheit

KI-Algorithmen sind die Parameter, die die Trainingsdaten optimieren und der KI die Fähigkeit verleihen, Erkenntnisse zu gewinnen. Sollten die Parameter eines Algorithmus durchsickern, kann ein Dritter das Modell möglicherweise kopieren, was für den Eigentümer des Modells zu einem wirtschaftlichen und geistigen Eigentumsverlust führt. Sollten zudem die Parameter des KI-Algorithmusmodells von einem Cyber-Angreifer illegal verändert werden, wird dies die Leistung des KI-Modells beeinträchtigen und zu unerwünschten Konsequenzen führen.

Technologisches Risiko – Transparenz

Die Blackbox-Eigenschaft von KI-Systemen, insbesondere von generativer KI, macht den Entscheidungsprozess von KI-Algorithmen schwer zu verstehen. Entscheidend ist, dass der Versicherungssektor eine finanziell regulierte Branche ist, in der die Transparenz, Erklärbarkeit und Überprüfbarkeit von Algorithmen für die Regulierungsbehörde von zentraler Bedeutung ist.

Nutzungsrisiko – Ungenauigkeit

Die Leistung eines KI-Systems hängt stark von den Daten ab, aus denen es lernt. Wenn ein KI-System auf ungenauen, voreingenommenen oder plagiierten Daten trainiert wird, wird es unerwünschte Ergebnisse liefern, selbst wenn es technisch gut konzipiert ist.

Nutzungsrisiko – Missbrauch

Auch wenn ein KI-System bei der Analyse, Entscheidungsfindung, Koordination und anderen Aktivitäten korrekt funktioniert, besteht immer noch das Risiko des Missbrauchs. Der Verwendungszweck, die Verwendungsmethode, der Verwendungsbereich und so weiter könnten pervertiert oder abgewandelt werden, um negative Auswirkungen zu verursachen. Ein Beispiel hierfür ist die Verwendung von Gesichtserkennung zur illegalen Verfolgung der Bewegungen von Personen.

Nutzungsrisiko – übermäßige Abhängigkeit

Eine übermäßige Abhängigkeit von KI entsteht, wenn Nutzer anfangen, falsche KI-Empfehlungen zu akzeptieren – und damit bewusste Fehler begehen. Benutzer haben Schwierigkeiten, ein angemessenes Vertrauensniveau zu bestimmen, da sie kein Bewusstsein dafür haben, was die KI kann, wie gut sie funktioniert oder wie sie funktioniert. Eine Begleiterscheinung dieses Risikos ist die schwächere Entwicklung der Fähigkeiten des KI-Benutzers. Zum Beispiel ein Schadenregulierer, dessen Fähigkeit, mit neuen Situationen umzugehen oder mehrere Perspektiven zu berücksichtigen, sich verschlechtert oder auf Fälle beschränkt, zu denen auch die KI Zugang hat.