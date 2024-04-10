Wie sollte ein Framework für die KI-Ethik-Governance aussehen?

Während sich der Wettlauf um die generative KI intensiviert, wird auch die ethische Debatte rund um die Technologie fortgeführt. Und die Risiken werden immer größer.

Laut Gartner sind „Unternehmen dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass KI-Projekte, die sie entwickeln, bereitstellen oder nutzen, keine negativen ethischen Konsequenzen haben.“ Unterdessen sagen 79 % der Führungskräfte, dass KI-Ethik für ihren unternehmensweiten KI-Ansatz wichtig ist, aber weniger als 25 % haben ethische Governance-Prinzipien operationalisiert.

Auch für die US-Regierung steht KI ganz oben auf der Liste der wichtigsten Themen. Ende Februar kündigten Sprecher Mike Johnson und der demokratische Fraktionsvorsitzende Hakeem Jeffries die Einrichtung einer überparteilichen Arbeitsgruppe für KI an, die untersuchen soll, wie der Kongress sicherstellen kann, dass Amerika weiterhin eine führende Rolle bei globalen KI-Innovationen einnimmt. Die Task Force wird auch die erforderlichen Schutzmaßnahmen prüfen, um die Nation vor aktuellen und zukünftigen Bedrohungen zu schützen und die Entwicklung sicherer und vertrauenswürdiger Technologien zu gewährleisten.

Es ist klar, dass gute Regierungsführung unerlässlich ist, um die mit KI verbundenen Risiken anzugehen.