Tools für vertrauenswürdige KI

Die Zahl der Deepfake-Betrugsversuche stieg von 2022 auf 2023 um 3000 % und wird immer ausgefeilter. Im Februar wurde ein Finanzangestellter eines multinationalen Unternehmens in Hongkong von Kriminellen um 25 Millionen US-Dollar betrogen. Die Kriminellen hatten eine Videokonferenz mit mehreren Deepfake-Charakteren, darunter dem Finanzvorstand des Unternehmens, inszeniert.

Im Mai gab OpenAI bekannt, dass es ein eigenes Deepfake-Erkennungstool für Desinformationsforscher veröffentlicht hat. Das Tool konnte 98,8 % der mit DALL-E 3 erstellten Bilder erkennen. OpenAI schloss sich außerdem Google, Adobe und anderen im Lenkungsausschuss der Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA) an, einer Branchenkoalition, die einen Standard zur Zertifizierung der Geschichte und Herkunft von Medieninhalten entwickelt.

Bis dieser Standard festgelegt ist, entwickeln die Unternehmen Tools, mit denen sie die Lücke schließen können. Im August kündigte McAfee seinen McAfee Deepfake Detector an. Das Tool verwendet Neural-Network-Modelle, um gefälschte KI-Audios in Videos zu erkennen, die in Ihrem Browser abgespielt werden. Im Jahr 2022 stellte Intel FakeCatcher vor, das den Blutfluss in Videopixeln analysiert und Menschen mit einer Genauigkeit von 96 % von Deepfakes unterscheidet. Und sie sind nicht allein. Zu den bekannten Startups in diesem Bereich gehören Reality Defender aus New York, das israelische Startup Clarity und das in Estland ansässige Unternehmen Sentinel. Sie alle bieten Scanning-Tools an, die mithilfe von KI Muster in verschiedenen Arten von Deepfakes erkennen.

Da sich die Deepfake-Erkennungstechnologie so rasant weiterentwickelt, ist es wichtig, mögliche algorithmische Verzerrungen im Auge zu behalten. Der Informatiker und Deepfake-Experte Siwei Lyu und sein Team an der University of Buffalo haben ihrer Ansicht nach die ersten Deepfake-Erkennung-Algorithmen entwickelt, die darauf abzielen, Verzerrungen zu minimieren. Die UB-Forscher erstellten eine Fotocollage aus den Hunderten von Gesichtern, die in ihren Erkennungsalgorithmen als Fälschungen identifiziert wurden; die Ergebnisse zeigten einen insgesamt dunkleren Hautton.

„Deepfakes können dazu missbraucht werden, unterrepräsentierte Minderheitengruppen anzugreifen. Deshalb ist es wichtig sicherzustellen, dass Erkennungstechnologie diese Gruppen nicht benachteiligt“, erklärt Lyu. Und wie sieht die Zukunft der Deepfake-Erkennung aus? „Die generative KI-Technologie, die den Deepfakes zugrunde liegt, wird zweifellos weiter wachsen, sodass wir Deepfakes in zunehmender Anzahl, Qualität und Vielfalt sehen werden.“ Ich gehe davon aus, dass zukünftige [Erkennungs]-Technologien mit mehr Schutzmechanismen ausgestattet sein werden, um die Wahrscheinlichkeit von Missbrauch zu verringern.“