Da künstliche Intelligenz weiterhin Branchen umgestaltet, ist ihr Einfluss auf Kreativität ein heiß diskutiertes Thema. Können Maschinen wirklich kreativ sein? Oder werden sie einfach menschliche Einfallsreichtum nachahmen? Eine neue Studie, die in Nature Human Behaviour veröffentlicht wurde, beleuchtet diese Frage und legt nahe, dass generative KI eher ein kreativer Mitarbeiter als ein Ersatz sein könnte.
Forscher testen ChatGPT, den beliebten intelligenten Chatbot, auf die Probe und stellen ihn gegen Google-Suchen und unbearbeitetes menschliches Denken an. Das Ergebnis? Große Sprachmodelle (LLMs) haben sich durchgesetzt und den Menschen geholfen, kreativere Ideen für eine Reihe von Aufgaben zu entwickeln.
In einem Experiment wurden die Teilnehmer aufgefordert, aus Alltagsgegenständen wie Büroklammern und Wasserflaschen ein neues Spielzeug zu entwerfen. Die Ideen der von LLM unterstützten Gruppe waren brillant und wurden von den Juroren als 10 % kreativer bewertet als die der Gruppe, die sich auf Google verließ.
Aber jetzt kommt der Clou: ChatGPT hat sich selbst bei Aufgaben, die eigentlich menschliches Einfühlungsvermögen erfordern, gut behauptet. Bei der Frage nach der Wiederverwendung von sentimentalen Gegenständen schnitten die KI-unterstützten Antworten auf der Kreativitätsskala immer noch besser ab.
Nicht jeder ist bereit, ChatGPT zum neuen König der Kreativität zu machen. Jacob Murel, Senior Technical Content Creator bei IBM und ehemaliger Schreibdozent, bietet einen Denk-Reality-Check: „Ich denke nicht, dass es jemals Menschen ersetzen wird“, argumentiert Murel. „Es kann nur das produzieren, was in seinen Trainingsdaten enthalten ist, daher kann es keine wirklich originelle Idee hervorbringen.“
Sabrina Habib, außerordentliche Professorin und Leiterin des Studiengangs Visuelle Kommunikation an der University of South Carolina, teilt eine differenziertere Sichtweise. „Ich mache Forschung darüber, wie Technologie die Kreativität beeinflusst, und habe gelernt, dass KI-Tools wie ChatGPT zwar Ideen verbessern, aber auch den menschlichen kreativen Prozess behindern können“, erklärt Habib. Sie betont die Wichtigkeit einer menschenzentrierten Ideenfindung: „Wenn wir Ideen ohne Technologie generieren, beschäftigen wir uns mit kritischem Denken und Vorstellungskraft, was der Schlüssel zu persönlichem Wachstum und Innovation ist.“
Die Forschung von Habib deutet auf einen ausgewogenen Ansatz für KI-gestützte Kreativität hin. „Mein Vorschlag ist, immer zuerst Brainstorming ohne Technologie durchzuführen und dann KI in den Prozess einzubeziehen“, rät sie. Diese Methode bewahrt den Nutzen der menschlichen Intuition und nutzt gleichzeitig die Stärken der KI.
Die mögliche Umgestaltung der Kreativbranchen ist für Habib ein zentrales Anliegen. „Ich denke, viele kreative Rollen werden sich darauf verlagern, KI-generierte Inhalte zu kuratieren und zu verbessern, die Effizienz und Geschwindigkeit zu erhöhen, aber auch Fragen der Autorschaft aufzuwerfen“, stellt sie fest. Dieser Wandel könnte weitreichende Auswirkungen auf verschiedene Sektoren haben.
Murel sieht Potenzial in der KI als Werkzeug für Inspiration und Kreativität. Seine Studierenden fanden LLMs auf unerwartete Weise hilfreich: „Sie gaben Chatbot-Prompts, und das half ihnen dann, über ihr Lesen und Schreiben auf eine neue Weise nachzudenken“, erklärt er.
Was ist also das geheime Rezept von ChatGPT? Die Studie legt nahe, dass es hervorragend darin ist, verschiedene Konzepte zu kohärenten, artikulierten Antworten zu kombinieren. Man kann es sich wie einen Hochgeschwindigkeits-Ideenmixer vorstellen, der Verbindungen herstellen kann, deren Entdeckung für Menschen viel länger dauern würde.
Aber geben Sie Ihr Denkvermögen noch nicht auf. Murel rät dazu, KI als Sprungbrett und nicht als Krücke zu nutzen. „Nutzen Sie es, um Ideen beim Brainstorming zu finden“, schlägt er vor. „Lassen Sie es Ihnen einen ersten Entwurf schreiben und überarbeiten Sie ihn anschließend, denn es wird Ihnen nur mittelmäßige Prosa liefern.“
Habib warnt vor möglichen Fallstricken, wenn man sich zu sehr auf KI verlässt. „Eine der Konsequenzen wird die Produktion homogener Ideen sein, wie meine Kollegen und ich in einer unserer Studien festgestellt haben“, warnt sie. „Vertrauen wird ein Problem sein, da KI nicht immer ethische Entscheidungen trifft und es oft an Kontext und Sorgfalt mangelt.“
Für Unternehmen könnte KI neue Wege bedeuten, Innovationen anzustoßen und die Produktentwicklung zu optimieren. KI könnte Teams dabei helfen, schnell eine Vielzahl von Ideen zu generieren und zu bewerten, so dass die menschlichen Entwickler ihre Energie auf die Verfeinerung und Umsetzung der vielversprechendsten Konzepte konzentrieren können.
Habib betont jedoch den bleibenden Wert menschlicher Kreativität: „Menschliche Kreativität ist entscheidend für kulturelle Relevanz und einzigartige Perspektiven, die schon immer der Schlüssel zur Innovation waren und im Laufe der Zeit entscheidend bleiben werden.“
