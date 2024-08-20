Da künstliche Intelligenz weiterhin Branchen umgestaltet, ist ihr Einfluss auf Kreativität ein heiß diskutiertes Thema. Können Maschinen wirklich kreativ sein? Oder werden sie einfach menschliche Einfallsreichtum nachahmen? Eine neue Studie, die in Nature Human Behaviour veröffentlicht wurde, beleuchtet diese Frage und legt nahe, dass generative KI eher ein kreativer Mitarbeiter als ein Ersatz sein könnte.

Forscher testen ChatGPT, den beliebten intelligenten Chatbot, auf die Probe und stellen ihn gegen Google-Suchen und unbearbeitetes menschliches Denken an. Das Ergebnis? Große Sprachmodelle (LLMs) haben sich durchgesetzt und den Menschen geholfen, kreativere Ideen für eine Reihe von Aufgaben zu entwickeln.

In einem Experiment wurden die Teilnehmer aufgefordert, aus Alltagsgegenständen wie Büroklammern und Wasserflaschen ein neues Spielzeug zu entwerfen. Die Ideen der von LLM unterstützten Gruppe waren brillant und wurden von den Juroren als 10 % kreativer bewertet als die der Gruppe, die sich auf Google verließ.

Aber jetzt kommt der Clou: ChatGPT hat sich selbst bei Aufgaben, die eigentlich menschliches Einfühlungsvermögen erfordern, gut behauptet. Bei der Frage nach der Wiederverwendung von sentimentalen Gegenständen schnitten die KI-unterstützten Antworten auf der Kreativitätsskala immer noch besser ab.