Die Verantwortlichkeitslücke bei autonomer KI: 

Viele Unternehmen versuchen, das Risiko der Agenten zu verringern, indem sie Governance-Kontrollen nur fragmentiert einführen. Jedes Fragment löst einen Teil des Problems, aber niemand kann beweisen, wer was autorisiert hat, unter welchen Bedingungen und mit welchen Zugangsdaten. Zu diesen Fragmenten gehören:

Identitätsplattformen, die Benutzer verstehen, aber keine Maschinen

Passwortplattformen, die Anmeldeinformationen ausstellen, aber keinen Kontext haben

Richtlinienmodule, die von der Laufzeitdurchsetzung getrennt sind

Keines dieser Elemente allein kann Agenten kontrollieren. Echte Governance entsteht nur dann, wenn Identität, Richtlinien und Zugangsdaten innerhalb einer einzigen Steuerungsebene funktionieren – wo die Identität die Frage nach dem Wer und Warum beantwortet und Zugangsdaten die Frage nach dem Was und wie lange beantworten. Sie lassen sich über einen Anwendungsfall hinweg miteinander verknüpfen, um Integrität und Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten.

Hier gestaltet sich die Kombination aus IBM Verify + HashiCorp Vault als einzigartig leistungsfähig. Gemeinsam schließen sie die Lücke zwischen Identitätskontext und Berechtigungsprüfung– indem sie Absichten, Richtlinien und Genehmigungen mit den tatsächlichen Passwörtern und Tokens verknüpfen, die Agenten zur Laufzeit verwenden. Anstatt Identität und Passwörter als getrennte Bereiche zu behandeln, schaffen Verify und Vault eine einheitliche Kontrollebene zur Steuerung der Agentenautorität mit echter Durchsetzung, nicht nur mit Dokumentation.

IBM Verify regelt, wer ein Benutzer und wer ein Agent ist, wozu ein Agent die Genehmigung hat und unter welchen Bedingungen Benutzer und Agenten Genehmigungen erhalten.

Hashicorp Vault speichert und vermittelt Passwörter sicher, generiert dynamische Anmeldedaten auf Abruf, setzt TTLs, Verlängerungen und Widerrufe durch und bietet eine zentrale Richtlinien- und Audit-Protokollierung. Daher benötigen Agenten niemals festgelegte Zugangsdaten, die fest in Code oder Workflows einprogrammiert sind.

Zusammen schaffen sie etwas, was Unternehmen bei KI-Agenten bisher nicht konnten: Eine nachweisbare Kontrolle ohne menschliche Engpässe.