Das Interesse an 5G-Netzen und den Geräten und Anwendungen, die auf ihnen laufen, ist sowohl bei Verbrauchern als auch bei Unternehmensführern verständlicherweise groß. Laut diesem aktuellen IDC-Whitepaper (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) wurden allein in den USA bis Ende 2023 voraussichtlich fast 120 Millionen 5G-Geräte ausgeliefert – ein Anstieg von 9,3 % gegenüber dem Vorjahr. Bis 2027, dem letzten Jahr, das in dem Bericht behandelt wird, werden voraussichtlich 155 Millionen Einheiten ausgeliefert, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,4 % entspricht.

Obwohl weltweit keine einheitlichen Zahlen verfügbar sind, geht ein Statista-Bericht (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) davon aus, dass die weltweite Verbreitung von 5G-kompatiblen Smartphones im Jahr 2023 bei 59 % liegen wird, wobei diese Zahl bis 2027 voraussichtlich auf über 82 % steigen wird.

Aber was bedeutet dieser Anstieg des Interesses wirklich, wenn man einmal von den Zahlen absieht? Manchmal ist es bei neuen Technologien schwierig, das Reale von der Euphorie zu trennen. Hier sehen Sie einige der Bereiche, auf die sich 5G voraussichtlich auswirken wird, und die wahrscheinlichen Veränderungen, die damit einhergehen werden.

Gesundheitswesen

Im Gesundheitswesen ermöglicht 5G bereits jetzt eine höhere Effizienz, tiefere datenbasierte Erkenntnisse und bessere Behandlungsergebnisse. Die geringe Latenz, die hohe Geschwindigkeit und die erhöhte Bandbreite werden Ärzten dabei helfen, neue Behandlungsmethoden zu entdecken, kritische Eingriffe aus der Ferne mithilfe von Robotern durchzuführen und vor Ort auf Patientendaten zuzugreifen, unabhängig davon, wo sie sich befinden.

Konkret wird 5G auch weiterhin Folgendes leisten:

es wird die Zahl der IoT-Geräte, die zur Fernüberwachung der Gesundheit von Patienten eingesetzt werden, steigern

es wird zuverlässige Konnektivität mit Echtzeit-Ergebnissen liefern, die es Fachkräften ermöglichen, schnellere und fundiertere Entscheidungen zur Patientenversorgung zu treffen

Übertragen Sie HD-Fotos und -Videos – wie Röntgen- und Mammografien – schnell und sicher, damit die Ergebnisse aus der Ferne ausgelesen werden können.

Lieferketten

Mit der zunehmenden Verbreitung der 5G-Konnektivität werden Lieferketten überall von den blitzschnellen Geschwindigkeiten und der erhöhten Zuverlässigkeit profitieren. Da die Netzwerke, von denen der globale Handel abhängt, zunehmend digitalisiert werden, sind sie mehr denn je auf Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungskapazitäten und 5G-Geschwindigkeiten angewiesen, um zu funktionieren. Je stärker eine Lieferkette digitalisiert und automatisiert ist, desto mehr kann 5G genutzt werden, um die Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und die Sicherheit zu erhöhen.

Heute wird 5G bereits in Flughäfen, Häfen, Bahnhöfen und anderen Logistikzentren eingesetzt, die für die Infrastruktur einer Lieferkette von entscheidender Bedeutung sind. Sein Potenzial wurde bisher jedoch kaum ausgeschöpft. Es ist zu erwarten, dass die 5G-Konnektivität bald eine größere Rolle bei der Verbesserung von Mitarbeiter- und Kundenerfahrungen spielen wird. Zu den Programmen, die bereits erprobt werden, gehören IoT-Geräte wie Regalsensoren, die erkennen, wann ein Artikel nicht mehr vorrätig ist, und ihn sofort nachbestellen, Kassen ohne Bediener sowie HD-Kameras und Drohnen, die das Sicherheitspersonal zu ersetzen.

Feste drahtlose Netzwerke

Das Konzept „fester“ Funkverbindungen – Internetverbindungen, die zu Hause oder im Büro ein nahtloses drahtloses Erlebnis über Funkwellen statt über Kabel oder Glasfaser bieten – kann dazu beitragen, mehr Menschen und Orten kostengünstiges Internet zu bringen. In einem festen 5G-Ökosystem wird an einem Haus oder Geschäftssitz eine Antenne angebracht, die mit dem nächstgelegenen 5G-Sender verbunden ist. 5G-Festnetznetze bieten die gleiche Geschwindigkeit, Konnektivität und Zuverlässigkeit wie Glasfaser- oder Kabelverbindungen zu einem Bruchteil der Kosten.

Laut einem kürzlich erschienenen Blog der Weltbank hilft die Bereitstellung von Internetverbindungen – und insbesondere drahtlosen Zugängen – jedes Jahr Millionen von Menschen aus der Armut. Eine 5G-Technologie, die Millionen von Menschen die gleichen Vorteile zu viel geringeren Kosten bieten kann, könnte ein entscheidender Faktor sein und Gemeinden mit Internetverbindungen versorgen, die seit Jahren ohne diese Verbindung leben müssen.

Intelligente Städte

Vielleicht wird sich keine andere Umgebung aufgrund der 5G-Konnektivität so stark verändern wie eine überfüllte Innenstadt, in der der Fußgänger- und Autoverkehr seit langem zu Staus, Luftverschmutzung und Lärmverschmutzung führt. 5G hilft Städten bereits dabei, den Verkehrsfluss und die Luftqualität mit über das IoT vernetzten Sensoren zu verbessern. Die Zukunft wird wahrscheinlich noch viel mehr Innovation in diesem Bereich bringen.

Zu den größten Bereichen, in denen Smart Cities 5G besser nutzen können, gehören KI-Funktionen. Derzeit werden Programme getestet, bei denen 5G-fähige KI in allen Bereichen helfen würde, vom intelligenteren Energiemanagement bis hin zur Weiterleitung von Notrufen. In Wien hilft WienBot, ein KI-Chatbot (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), Benutzern bei einfachen Problemen wie der Suche nach dem nächsten Trinkbrunnen oder einem Ort zum Abendessen bis hin zu so komplexen Aufgaben wie der Verlängerung ihres Reisepasses und der Beantragung von Reisevisa.

Edge Computing und KI

Und schließlich wird Edge Computing – ein Computing-Framework, das stark auf 5G angewiesen ist, um Berechnungen näher an den Datenquellen durchzuführen – Unternehmen dabei helfen, beispiellose Kontrolle über ihre Daten zu erlangen und Erkenntnisse noch schneller zu gewinnen, als sie es bereits tun. Ein Bereich, in dem Edge Computing besonders gut für Wachstum positioniert ist, ist Cloud Computing, wo KI große Mengen an Strom benötigt, um die Daten zu verarbeiten, die sie analysieren soll. Hier sind die 5G-Konnektivität und -Zuverlässigkeit der Schlüssel zur Wertschöpfung für das Unternehmen. Das Senden von Daten von einem Punkt zu einem anderen in einer Chat- oder Finanzanwendung erfordert beispielsweise zusätzliche Leistung und Ressourcen, die nicht notwendig sind, wenn die Daten an der Quelle analysiert werden.

Schon bald wird es möglich sein, dass Edge Computing die KI-Analyse großer Datenmengen in Echtzeit möglich macht, von Fitness- und Gesundheits-Apps bis hin zu ferngesteuerten Fahrzeugen wie Satelliten und Drohnen. Angesichts seines Potenzials wird die Nutzung von 5G-fähigem Edge Computing schnell zum Standard für die Datenverarbeitung in Unternehmen. Laut diesem Whitepaper von Gartner (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) werden bis 2025 75 % der Unternehmensdaten über Edge Computing verarbeitet werden (zum Vergleich: heute sind es nur 10 %).